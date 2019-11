DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

16.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:06

KARAKÖY'DE TEPKİ ÇEKEN SALDIRI

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Zeki GÜNAL - Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA

Karaköy'de yolda yürüdükleri sırada bir kadının yumruklu saldırısına uğrayan G.İ., saldırı anında yanında bulunan arkadaşıyla birlikte Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek saldırgandan şikayetçi oldu. Görgü tanıkları ile birlikte ifadelerine başvurulan iki kadın polis merkezinden ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırgan kadının gözaltına alındığını bildirdi.

Karaköy'deki olay dün saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan biri olan G..İ.ye saldırdı. G.İ. adlı genç kadın, daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, saldırıya uğrayan G.İ. yanındaki arkadaşı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Saldırıya uğrayan G.İ.'nin ifadesinde başörtülü olduğu için saldırıya uğradığını söylediği öğrenildi

"YÜZÜNDE ENDİŞE VE KORKU VARDI"Saldırı anını gören görgü tanıkları o anları anlattı. Saldırı sonrası genç kızı dükkanına aldığını ifade eden Cihat İsmailoğlu, "Biz o esnada dükkandaydık. Bir gürültü duyduk. Bu gürültüyü duyunca dışarı çıktık. İlk etapta aile içinde sıkıntı varmış gibi algıladık ama olayı yaşadığımız zaman anladık ki, tamamen kız kardeşimiz örtülü olduğu için diğer kadın da onun kafasına vurarak baş örtüsünü açtı. Sonrasında kardeşimiz sakinleşsin diye dükkanımıza aldık. Yüzünde endişe ve korku vardı" diye konuştu.

POLİS MERKEZİNE GELEN GÖRGÜ TANIKLARI İFADE VERDİ Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek ifade veren görgü tanıklarından Serkan Salih, "Olay esnasında çalışma arkadaşımla birlikte müşterilerimizle ilgilenirken dışarıda bir ses duyduk. O sese yöneldiğimizde iki kardeşimizin bir hanımefendi tarafından darp edildiğini duyduk. Şimdi de şahitliğimizi yapmaya, ifademizi vermeye geldik" dedi.Saldırının yaşandığı yerde dükkanı bulunan Veysel Ekingen, "Olaya tam hakim olamadık, olsaydık müdahale ederdik" diyerek şunları söyledi: "Kadın aşağılayıcı kelimeleri söyleyerek hızla uzaklaştı zaten oradan. Hakaret etti. Zaten bunların kayıtları var. Unkapanı'na sınava gidiyorlardı. Çok korktular, titrediler. Benim yanımda kaldılar. Onlarla muhabbet ettim ve sakinleştirmeye çalıştım. İkisi de çok ağladı." POLİS PARMAK İZİ ALDI Polis Karaköy'deki saldırganın saldırı sonrası yere fırlattığı dubadan parmak izi aldı.

SALDIRGAN KADIN YAKALANDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırgan kadının gözaltına alındığını bildirdi.Soylu, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

ŞÜPHELİ KADIN MARMARAY'DA DA OLAY ÇIKARMIŞSaldırgan kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bugün çekildiği iddia edilen görüntülerde, kadının Sirkeci Marmaray İstasyonunda vatandaşlarla tartışıp, küfürler savurduğu görülüyor.

2 - ALMAN VATANDAŞI 2 TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS -İbrahim MAŞE- İSTANBUL DHATürkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Frankfurt'a gönderildi. Akşam saatlerinde işlemleri tamamlanan 2 kadın YTS, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 2 kadın, saat 20.45'te Frankfurt'a hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

3-OTOGARDA SİLAHLI SALDIRI: BİRİ TURİST 3 YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan bir kişiye yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yaralandı.Olay, dün saat 20.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı 56 nolu peron önünde meydana geldi. Otogarda bir firmada çalışan Veysel Kınay kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, önce Veysel Kınay'a ateş eden şüpheli, sonra rastgele ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan Veysel Kınay ile birlikte biri turist 2 kadın seken kurşunlardan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

4 - SARIYER'DE LÜKS OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI; OLAY ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Özgür EREN-Ramazan EĞRİ/ Sarıyer'de lüks otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı. Kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü polis merkezine götürüldü. Olay anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.Kaza, Yeniköy Köybaşı Caddesinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet A.(37)'ın kullandığı 34 MK 0077 plakalı lüks otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Zeynep U.(56)'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın asfalta savruldu. Sürücü otomobilden inerek çarptığı kadının yanına gitti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kafasından ağır yara alan kadın ambulansa alınarak İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın burada yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Cemile Zeynep U.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya karışan lüks otomobil sürücüsünü polis merkezine götürdü. Bu kaza anı ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

5 - ESENYURT'TA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Ersan SAN/ İSTANBUL DHAEsenyurt'ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, yanlarına yaya olarak gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin 2 kişi yakalanırken saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, dün saat 17.30 sıralarından Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Büfeden alışveriş yaptıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kişiye, yanlarına yaya olarak gelen 2 kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda kurşunlar isabet eden ve adları öğrenilemeyen 2 kişi yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDIÇalışmalarını sürdüren ekipler, saldırganların aynı mahallede 2127. Sokak'ta bir yere gizlendiklerini belirledi. Ardından gerçekleştirilen operasyonda 2 saldırgan da 2 tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDASaldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin kaldırımda yürüdüğü, karşılarından gelen şüphelinin onlara silahla ateş edip kaçtığı görülüyor.

6- KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA KALDIRILDI

- Kitabeyi kapatan tabelanın 10 yıl önce asıldığı öğrenildi

SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası DHA'nın haberleri sonrası dün kaldırıldı.Mahmutpaşa'daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmıştı.Kitabeyi kapatan tabela DHA'nın haberleri üzerine dün kaldırıldı. İş yeri sahibi sahibi Feridun Ak, "Biz 10 yıl önce buraya geldik. Levhayı yaparken kitabeyi hiç engellemedik. Yarım gözüküyordu. Eski görüntülerde de belli oluyor. Bize hiçbir uyarı gelmedi. Son 15 gündür bir mevzu olmuş. Dün zabıtalar geldi. Bizde tabelayı tamamen kaldırdık. Zabıta müdürlüğüne giderek nasıl yapılması gerektiğini öğreneceğiz ve tabelayı yeniden yapacağız. Bizim tarihe zarar vermek gibi bir niyetimiz olmaz, olamaz da zaten" ifadelerini kullandı.

7- İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul'da cuma trafiğine tatilciler de eklenince trafik yoğunluğu yaşandı.Okulların ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. Cuma trafiğine mesai saatinden sonra tatilcilerin de eklenmesiyle trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu dün saat 18.30 sıralarında yüzde 72 seviyesine ulaştı. Saat 20.00 sıralarında ise yüzde 53'e geriledi.Uzun zaman trafikte kalan bazı vatandaşların tespih çektikleri görüldü. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, Ambulanslar ilerleyemedi.Sefaköy'e giden Ümit Köse, "Saat 18.00'da Yenidoğan'dan hareket ettim. Çekmeköy tarafından. Şuanda saat 19.30. 1 buçuk saatte Cevizlibağ'a gelmişim. Bu ara tatilde inşallah İstanbul boş olur" diye konuşurken, Oktay Şen, "Beylikdüzü'ne gidiyoruz. Sanırım 21.00'a anca varırız. Tespih aldık yanımıza. Sürekli sabır sabır çekiyoruz. İstanbul trafiğine karşı böyle bir çözüm yolu buldum başka bir çözüm yolu bulamadım" dedi.Hakan Bedir, "Trafiğe çıkalı 20-25 dakika oldu ama yakından geliyoruz biz. Aksaray'dan geliyoruz. Zeytinburnu'na gidiyoruz. İstanbul'un kaçınılmaz gerçeği. Trafik var" şeklinde konuşurken, Bedir'in yanındaki arkadaşı ise, "Bugün Cuma millet hep tatile gidiyor. 1 hafta da tatil olayı var. Tam saatini ayarlayamadılar. Servis çıkışı, tatil çıkışı normal bu akşam için. Yarından sonra 1 hafta rahatız. Tekrar pazartesi bu trafikle görüşeceğiz inşallah" dedi.Deniz Cebecioğlu, "3 saattir trafikteyim. Maltepe'den geliyorum, Şirinevler'e gidiyorum. 45 dakikaya giderim herhalde. Tahminimce 1 saat 45 dakikaya. Bu çile böyle çekilir" İfadelerine yer verirken, Cemil Sarı, "İstanbul'da her zaman trafik var. Sabırlı olmak lazım trafikte. Aksaray'dan geliyorum, Bahçelievler istikametine gidiyorum. 1 saate yakın trafikteyim. Mola verdim. Tekrar devam edeceğiz inşallah" dedi.

8- İSTANBUL GENELİ "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMLERİ YAPILDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, DHAİstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı. Oluşturulan denetim noktalarında şüphe üzerine durdurulan otomobiller ve içinde bulunanlar, ekipler tarafından didik didik arandı. İstanbul'da, dün akşam 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur" adı altında asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlerde, Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polisler, trafik denetleme, terörle mücadele ve özel harekat ekipleri görev aldı.

DURDURULAN ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDIDenetimler kapsamında araçlar durduruldu. Şüpheli görülen kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranırken GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca ekipler, durdurulan araçları didik didik aradı. Hassas burunlu köpekler de araçlardaki aramalarda görev aldı. Ayrıca denetimlere helikopterlerle havadan destek verildi.

