DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

13.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:58

KÜÇÜKÇEKMECE'DE HASTANEDE SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ KÜÇÜKÇEKMECE Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay dün saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, iki aile arasında hastane içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga edenler, güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı. Dışarıda da devam eden kavgada gruptakilerden, kimliği belirsiz kişiler, kavga ettikleri ailenin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ön'ün vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerinden bir otomobile binerek uzaklaştı. Yaralılar sedyelere konularak hastanede tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"KARDEŞİM YANIMDA YARALANDI"

Yaralanan Ramazan Ön'ün abisi, "İçeride kavga ettiler polisler dışarıya çıkardı. Dışarıya çıktık. Dışarda vurulduk. 3-4 kişi silahla ateş açtı. Kardeşim yanımda yaralandı. İki kurşun isabet etti. Ramazan Ön benim kardeşim. Biz annemi getirmiştik hastaneye." dedi.

Görüntü Dökümü: ---------------------Hastaneden detay görüntülerSilahlı kavganın yaşandığı yerden görüntüOlay yeri inceleme ekipleriYaralının abisiyle röp.Genel ve detay görüntüler

12.11.2019 - 23.55 Haber Kodu : 191112234

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2- SİLAHLI SALDIRIDAN CEZAEVİNE GİRDİ, TAHLİYE OLDUĞU GÜN SİLAHLA VURULDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - 3 ay önce bir kişiyi silahla yaralamaktan cezaevine giren Cem İ., dün tahliye olmasının ardından 24 saat geçmeden silahlı saldırıda yaralandı. Cem İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta yaşandı. Sokakta birinin acıyla bağırdığını duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cem İ.'nin, silahla bacağından vurulduğunu belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem İ., ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cem İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Cem İ.'nin başka bir yerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vurulduğunu ve araçla olay yerine bırakıldığını belirledi. Çevredeki vatandaşlar ise silah sesi duymadıklarını belirtti. Polis, Cem İ.'ye silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

3 AY CEZAEVİNDE YATMIŞ

Öte yandan, polisin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Cem İ.'nin çok sayıda silahla yaralama olayına karıştığı ve son olarak 3 ay önce bir kişiyi silahla yaraladığı için cezaevine girdiği öğrenildi. Cem İ.'nin cezaevinden dün tahliye olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Ambulansın içindeki yaralı-Polis ekiplerinin çalışması-Sağlık ekiplerinin çalışması-Cem İ.'nin bulunduğu yerdeki battaniye-Genel ve detay görüntüler

13.11.2019 - 06.02 - Haber Kodu : 191113008===================================

3- NARGİLE TÜTÜNÜ KAÇAKÇILIĞI YAPANLARA 8 İLDE OPERASYON (1)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,Nargile tütünü kaçakçılığı yapan 55 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı baskın düzenledi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri, İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da önceden belirlediği hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Polis ekiplerinin şüphelilerin ev ve işyerlerindeki çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ise Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü: -------------------ARŞİV

======================== 4- BÜYÜKADALILARDAN MESURİER YORUMU: KİMSEYLE FAZLA MUHATAP OLMUYORDU

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim. Mesurier cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nda bekletilirken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Mesurier'i tanıyan Büyükadalılar, eski İngiliz istihbarat subayının sessiz sedasız birisi olduğunu söyledi. 30 yıldır Büyükada'da yaşayan Fehmi Ergin, "Bir iki seferdir adada görüyorum ama devamlı adaya geliyor. Akşamları da bazen vapurdan gelirken görüyordum. Kendi başına takılan bir adam. Kimseyle fazla muhatap olmuyordu. Adada böyle sessiz sedasız gördüğüm bir adamdı." dedi. Recep Gül ise, "İki üç kere yolda görüştüğümüz oldu. Selamlaştığımız oldu. Genelde elinde köpeğiyle birlikte yürürken görüyordum. Birebir diyaloğum olmadı sadece geçerken merhabalaştık. Sadece görmüşlüğüm var." diye konuştu. Gül, James Gustaf Edward Le Mesurier'in Eski İngiliz İstihbarat subayı olduğunu bilmediğini ve öğrenince de şaşırdığını belirtti.

Görüntü Dökümü: ----------------------Evden görüntü-Röportajlar-Genel ve detaylar

12.11.2019 - 21.09 Haber Kodu : 191112221

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5- ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAKİ EVİNDE SESSİZLİK HAKİM

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz sabah Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nda bekletilirken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde ise sessizlik hakim. Mesurier'in evinde çalışan görevliler eve Mesurier'in eski eşinin de geldiğini belirtti.

Görüntü Dökümü: --------------------Mesurier'in evinden görüntüler-Evin kapısı-Evden detaylar-Sokaktan görüntü-Genel ve detaylar

12.11.2019 -18.29 Haber Kodu : 191112203

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6- ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÖNÜNE 'AİLESİ ADINA' ÇİÇEK BIRAKILDI

*Eski İngiliz istihbarat subayı Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kadın ofisin kapısına 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notu da bıraktı.

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL DHA ÖLÜ bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier'in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı. Çiçeğin üzerinde 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notunun yer aldığı görüldü. Çiçeği bırakan kişi, çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier'in ailesine adına bıraktığını ifade etti.

Görüntü Dökümü-------------------------------Çiçeğin bırakılma anından görüntüler-Çiçekten görüntüler-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

12.11.2019 - 19.58 Haber Kodu : 191112219

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7- POLİSTEN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÇATISINDA İNCELEME

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis Le Mesurier'in ofisinin çatısına çıkarak incelemelerde bulundu. Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına akşam saatlerinde polis ekipleri geldi. Önce sokak ve çevresinde esnafla konuşan ekipler ardından Le Mesurier'in ofisinin yanında bulunan binanın çatısına çıktı. O binanın çatısına uzatılan merdiven yardımıyla eski İngiliz istihbarat subayının bir süredir yaşadığı ofisin çatısına geçen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri bir süre sonra çatıdan indi.

Görüntü Dökümü-------------------------------Polis ekiplerinin çatıya çıkması-Le Mesurier'in ofisinin dışından görüntüler-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

12.11.2019 -18.31 Haber Kodu : 191112204

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8- HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN AHMET ALTAN GÖZALTINA ALINDI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı.FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkındaki karara İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri savcılıktan aldıkları yakalama kararı ile birlikte bu akşam saatlerinde Altan'ın Kadıköy Erenköy'de bulunan evine geldi. Altan'dan önce kızı ve oğlu binadan çıktı. Daha sonra Ahmet Altan polisler eşliğinde binadan çıkarak sivil polis otosuna bindirildi. Yakınları, Ahmet Altan'a polis otosuna bindirilinceye kadar eşlik etti. Altan'ın işlemlerinin ardından yeniden cezaevine girmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü: ----------------------Ahmet Altan'ın evinden görüntüler-Evin önünde bekleyen polis ekipleri-Ahmet Altan'ın yakınlarının binadan çıkması-Ahmet Altan'ın polis eşliğinde binadan çıkması-Ahmet Altan'ın polis otosuna bindirilmesi-Genel ve detay

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9- AMBULANS ÇALAN ŞÜPHELİYE 7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne ait ambulansı çalan Emre Çelik hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan şüpheli hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca 29 Ekim günü meydana gelen olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 31 Ekim'de tutuklanan şüpheli Emre Çelik'in ambulansı çaldığı ve daha sonra ormanlık alanda polis tarafından yakalandığı belirtildi. Çelik'in "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. Ambulans şoförü Cahit U.'nun da "şikayetçi" sıfatıyla iddianamede yer aldığı öğrenildi. Şüpheli Çelik hakkındaki iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi onaylarsa şüpheli Çelik, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

AMBULANSIN İÇİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTIOlay Fatih, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde 29 Ekim gece saatlerinde meydana gelmişti. Hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken çaldığı belirtilen şüpheli Emre Çelik'in çaldığı ambulans Göktürk'te bulunmuştu. Çelik, ambulansın içerisinde otururken yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli Çelik polis ifadesinde, 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığını, eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu ve ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığını söylemişti. Şüpheli Emre Çelik, 31 Ekim'de çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Çelik, "Herhangi bir zarar verme durumum yoktu. Sesimi duyurabilmek eşimle görüşebilmek için bir şey yapmam gerekiyordu. Zararım varsa karşılamaya hazırım" diyerek serbest bırakılmayı talep etmişti. Ancak şüpheli Çelik, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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12.11.2019 - 18.10 Haber Kodu : 191112200

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Kaynak: DHA