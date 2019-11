DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

09.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:01

ERDOĞAN: (Suriyeli Göçmenler) KOVAMAYIZ, ONLARI BOMBALARIN ALTINA GÖNDEREMEYİZ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "O kardeşlerimizi evlerine, topraklarına inşallah oradaki durumlar hal yoluna girdiği zaman zaten kendileri de gidecektir. Ama biz kovamayız, onları bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü bizim kardeşlik anlayışımız bu" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldı. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmasında, "Özellikle böyle anlamlı bir gecede tabii ki şu anda Suriye'de büyük bir mücadelenin içinde olan gerek Mehmetçiklerimize gerekse Suriye Milli Ordusuna, Rabbimden yardım niyaz ediyorum. Yüce Allah hepimizi Hz. Nebi'nin şefaatine nail eylesin" dedi.

"AMA BİZ KOVAMAYIZ, ONLARI BOMBALARIN ALTINA GÖNDEREMEYİZ"Erdoğan, "Arakanlı, Suriyeli, Türkistanlı mazlumlar bizim kardeşimizdir. Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin', asla biz bunlara eyvallah edemeyiz. Bizim Peygamberimiz unutmayın muhacirdi. Medine Müslümanları Ensar'dı. Şimdi Allah bizlere Ensar olmayı nasip etti. Bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimize de muhacir olmayı nasip etti. Bunu birileri anlamayabilir ama biz bunun idraki içerisindeyiz. O kardeşlerimizi evlerine, topraklarına inşallah oradaki durumlar hal yoluna girdiği zaman zaten kendileri de gidecektir. Ama biz kovamayız, onları bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü bizim kardeşlik anlayışımız bu" diye konuştu.

"MÜSLÜMANLAR OLARAK GERÇEKTEN SANCILI GÜNLER YAŞIYORUZ"Erdoğan, "Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez. Biz vahdete inanırsak, fitne projeleri bu topraklarda boy veremez. Biz Allah'ın ipine, Resulü Ekrem Efendimizin Sünnet-i Seniyyesine sıkıca sarılırsak hiçbir güç bizi birbirimize düşüremez. Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Mezhepçilik fitnesinin, ırk, renk, dil, kabile taassubunun kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanı insan yapan değerler, tarihte belki hiç olmadığı kadar ağır bir saldırı altındadır. Ferdi ihtirasların, toplumsal hastalıkların, adaletsizliklerin, baskı ve şiddetin bütün insanlığın üzerine adeta karabasan gibi çöktüğü bir bunalım çağındayız. Yüz yıllardır barış ve esenlik diyarı olan İslam beldelerinden bugün sadece yetimlerin, kadınların, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş yüreği yanan anaların feryatları yükseliyor" dedi.

"MÜSLÜMANLARI DEĞİL, BATILI SÖMÜRGECİLERİ ZENGİNLEŞTİRİYOR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyetlere beşiklik etmiş kadim şehirlerimiz, halkına zulmeden diktatörlerin elinde büyük bir enkaz yığınına dönüşüyor. İslam ülkelerinde palazlandırılan terör örgütleri, camiden namaz kılan müminleri, pazarda alışveriş yapan masumları, okula giden çocukları acımasızca katlediyor. İslam medeniyeti bir tarafta DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor. Günümüzün haçlıları olan Neo Nazi terör örgütleri, dünyanın en gelişmiş sözüm ona en demokratik ülkelerinde Müslümanlara hayatı dar ediyor. Rabbimin bizlere bir lütfu olan doğal kaynaklarımız, o topraklar üstünde yaşayan Müslümanları değil, batılı sömürgecileri zenginleştiriyor. Gün geçmiyor ki ibadethanelerimize yönelik bir saldırı haberi almayalım. Gün geçmiyor ki müminlerin onurunu ayaklar altına alan bir hadise görmeyelim. Gün geçmiyor ki, Peygamber Efendimizin mübarek şahsı manevisine yönelik bir edepsizliğe, ahlaksızlığa şahit olmayalım" şeklinde konuştu.

"GÜVEN, İNSANCA BİR HAYAT SÜRDÜRÜLEBİLMESİNİN TEMEL ŞARTLARINDAN BİRİSİDİR"Erdoğan, "Her insan; canının, inancının, neslinin, malının ve haysiyetinin emniyette olduğu, hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir ortamda yaşamak ister. Güven, insanca bir hayat sürdürülebilmesinin temel şartlarından birisidir. Toplumun temeli olan aile, güven üzerine bina edildiği gibi, büsbütün toplum da güven üzerine kurulur ve varlığını sürdürür. Güven duygusunun zedelenmesi ise toplumu ayakta tutan bu temeli sarsar. Güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı bizlere öğreten de yine Allah'ın Resulü 'dür. Allah'ü Teala, mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'de, Peygamberimizin bizler için 'en güzel örnek' olduğunu belirtiyor. Onun hayatı sadece biz ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel örnektir" diye konuştu. Görüntü Dökümü: ----------------------Erdoğan'ın açıklamaları-Detaylar

2-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHİR ÜNAL'IN KIZININ NİKAHINA KATILDI Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBULCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldıktan sonra Haliç Kongre Merkezinde, partisinin genel başkan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili olan Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım çiftinin nikah törenine katıldı. Nikah törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabineden birçok ismin yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı. Görüntü Dökümü: -------Nikah törenine gelen araçlardan detaylar-Protokol girişinden detaylar-Cumhurbaşkanı konvoyunun girişi

3- BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA BÖYLE DALDI

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHABeşiktaş'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet Karakuş daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.

Görüntü Dökümü: -----------GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ-Otobüsün hızla ilerlemesi-Durağa dalması-Yerdeki yaralılar-Yaşanan hareketlilik 08.11.2019 - 23.20 Haber Kodu : 191108284

4 - İSTANBUL - ( geniş haber) İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına altına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü.

Görüntü Dökümü: -----------------------------EK/-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesiGEÇİLEN/-Polisin arama yapması-Uyuşturucunun bulunma anı-Evdeki aramalar-Genel ve detaylar

5-BEYOĞLU'NDA YAŞLI KADIN, EVİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN Beyoğlu'nda evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yaşlı kadın evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangın, Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesinde dün saat 19.30 sıralarında 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yaşlı kadının yaşadığı çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören kadın, komşularının yardımı ile kendisini dışarıya attı. Alevler kısa sürede büyüyüp bütün evi sardı. Yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştıÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Çatı katındaki ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü(Özel Görüntülerle)-----------------------Çatı katının alevli yanmasından genel ve yakın detaylar-Sokakta bulunan kalabalıktan detay görüntü-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları-Yaşlı kadının ağlaması-Komşularının kadını sakinleştirmeye çalışması-Genel ve yakın detaylar 08.11.2019 - 21.00 Haber Kodu : 191108273

6- MALTEPE'DE GARAJDAKİ YANAN OTOMOBİL NEDENİYLE BİNADA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - MALTEPE'de dört katlı binanın garajında park halindeki otomobil yandı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalıp, dumandan etkilenen 4 kişi, çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.Altıntepe Mahallesi Çiçekçi Sokak'taki dört katlı bir binanın garajında park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, binayı yoğun duman kapladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de binaya girerek bir yandan yanan otomobile müdahale etti bir yandan da mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen ve son anda kurtarılan 4 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Oksijen verilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bina sakinlerinin besledikleri kedi ve köpekleri ile bazı özel eşyalarını da dışarı çıkardıkları görüldü. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, uzman itfaiye erleri otomobilde ve garajda incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Garajdan detaylar-İtfaiye ekiplerin çalışması-Polis ve sağlık ekipleri-Mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla alması-Dışarıda bulanan vatandaşlar-Kedi ve köpeklerden detaylar-Ambulansın içerisinde tedavi altına alınan vatandaş-Genel ve detaylar

7- BAĞCILAR'DA PARK HALİNDEKİ YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da park halindeki bir yolcu minibüsü alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.Olay, Merkez Mahallesi 670. sokakta saat dün 23.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre park halindeki 34 M 0913 plakalı yolcu minibüsü, motor kısmından alev aldı. Minibüs kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Vatandaş kamerasıKullanılamaz hale gelen minibüsPolis ekipleriGenel ve detay görüntüler

8- ESENYURT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta sürücüsünün, direksiyon hakimiyettini kaybettiği hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kırmızı ışıktaki otomobil savrularak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı.Kaza, Firuzköy Bulvarı'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Maksat Hudaynazarov, kullandığı 34 ZU 2048 plakalı hafif ticari aracın hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar'ın kullandığı 34 LC 8167 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil de park halindeki başka bir araca vurdu. Kazaya neden olan araç ise savrularak bir marketin önünde durdu. Sürücünün aracı burada bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazaya neden olan araçta bulunan bir kadın ile otomobil sürücüsü Ali Çalpar ve yanındaki hamile eşi Suzan Çalpar yaralandı. Otomobilde bulunan ve 1 yaşında olduğu öğrenilen bebekleri A.Çalpar ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kazanın etkisiyle korkup ağlayan bebek ise yakınları tarafından sakinleştirildi.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEDİÖte yandan, çevredeki vatandaşlar kaçan sürücüyü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Kazaya neden olan Maksat Hudaynazarov'un alkollü olduğu iddia edildi. Ekiplerin alkol testi yapmak istediği Hudaynazarov'un bu isteği reddetmesi üzerine polis, sürücüyü test için hastaneye götürdü.Kazaya karışan otomobiller daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Kazanın meydana geldiği yerKazaya karışan araçlarPolisin çalışmasıVatandaşlar ile röp.1 yaşındaki bebeğin görüntüsüGenel ve detaylar

9- BAĞCILAR'DA KAMYONET ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHABağcılar'da sokak içinde seyreden bir kamyonetin kasası elektrik tellerine takıldı. Elektrik direğinin devrildiği sırada peş peşe patlama sesleri duyuldu. Gürültüyü duyan mahalleli korkuyla sokağa çıktı.Olay, Barbaros Mahallesi 204 Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Sokak içerisinde seyreden Osman Bütün'ün kullandığı 34 GPY 53 plakalı kamyonetin kasası elektrik tellerine takıldı. Sürücüsünün fark etmeyerek devam etmesi üzerine bir elektrik direği devrildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre direğin devrildiği sırada peş peşe patlamalar yaşandı. Gürültüyü duyan vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarıya attı. Yaşanan kaza sonucu tellerde ufak çaplı yanmalar oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı.

"BAYA ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU"Mahalle sakini Halil Şenbülbül, "Kahvedeydik bir anda elektrik kesilmesi oldu. Aracın ön tamponunun trafoya değmiş halde olduğunu gördük. Baya şiddetli bir patlama oldu. Patlama sesi duyduk sonra dışarıya çıktığımızda arabanın takıldığını gördük" diye konuştu.

"ALÇAK KABLOLARI FARK EDEMEDİM"Kamyonetin sürücüsü Osman Bütün, "Her zamanki sokaktan geçiyordum kabloların alçak olduğunu fark edemedim. Normalde dört buçuk metrenin üstünde olması gereken kablolar, üç buçuk metreye falan düşmüştü. Ben de göremedim komplo kablolar düştü ama bu standart dışı bir olay. Normal şekilde gidiyordum ve bir anda sesler geldi gördüm ve insanlara müdahale ettim çekilmesi için Allaha şükür kimseye zarar gelmedi. Böyle bir olay yaşandığı için özür dilerim" dedi.

Görüntü Dökümü: -----------Sokağa düşen elektrik telleri-Mahalle sakinleri-Elektrik tellerine takılan kamyonet-Genel ve detay görüntüler

10- ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI BAŞLADI Kasım ayında tüm dünyada yapılan indirim "11.11" ve "Efsane Cuma" gibi kampanlar Türkiye'de erken başladı.Kampanyalar nedeniyle mağazalarda yoğunluk yaşanıyor. Bir çok mağaza çalışma saatlerini değiştirdi. İlknur SARGUT - Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL, -Tüm dünyada alışveriş çılgınlığı olarak adlandırılan ve büyük indirimlerin yapıldığı kampanyalar Türkiye'de erken başladı. "11.11" ve "Efsane Cuma" olarak bilinen Kasım ayı indirimleri Türkiye'de öne çekildi. Birçok mağaza ve marka hem perakende hem de internet satışlarında büyük indirimlerine bugünden başladı. Kampanyalar kapsamında birçok üründe yüzde 50'ye varan indirimler nedeniyle mağazalarda yoğunluk oluştu. "KASIM BAŞINDAN İTİBAREN BAŞLATTIK"İndirim etkinliği mağazaların sunduğu çeşitli kampanyalarla bugün başladı. Avantajlı kış alışverişi yapmak isteyen tüketicileri büyük indirimlerin beklediğini söyleyen Boyner Büyük Mağazacılık Satış Müdürü Altan Ercel, "Alışveriş çılgınlığı tüm dünyada kasım sonunda başlıyor. Ama biz Türkiye'de bunu tüm perakendeciler olarak daha önce bir tarihe aldık ve kasım başından itibaren başlattık. Bugünden itibaren pazartesi de dahil olmak üzere inanılmaz indirimler var. Kışlık alışverişin olmazsa olmazı mont ve botları çok uygun fiyatlara alabileceksiniz. Bir kadın montu ya da botu şu anda 119 liraya bulunabilir. Bunları 9 taksit seçeneğiyle sunuyoruz. Ayda 10 ila 12 lira ödemeyle çok uygun fiyatlara alışveriş yapılabilir" dedi. "129 LİRAYA ERKEK MONTU BULMAK MÜMKÜN"Şu anda net yüzde 50 indirim olduğunun altını çizen Altan Ercel, "Bu indirimlerle temel amacımız müşteriye avantaj sağlamak ve fırsatları sunmak. Kış geliyor, 15 gün sonra havalar iyice soğumaya başlayacak. Müşterinin yanında olduğumuzu göstermek ve daha uzun fırsatlar sunmak için biz de fırsatları öne çektik. Şu anda net yüzde 50 indirim var. Erkek montları 129 liraya alınabilir. Fiyatlarımız gerçekten normal bir döneme göre çok uygun. Ürünlerin ilk fiyatlarına baktığımızda ortalama 300 lira civarındaki fiyatlar şu anda 120 liraya kadar indi" diye konuştu. "BU İNDİRİM SEZON SONUNDA BİLE OLMAZ"Bu kampanya kapsamında internet ve mağaza alışverişlerinde fiyat farkı olmadığının altını çizen Ercel, "Şu anda internette ve mağazada aynı kampanyalar mevcut. Her iki tarafta da eşit fırsat ve fiyatlar mevcut. Müşteri alışveriş için her iki yeri de tercih edebilir. İki gündür sahada hazırlığımız var ancak bunun öncesinde bir aydır merkezde fiyatlarla ilgili tedarikçilerle yoğun pazarlığımız devam etti. Geldiğimiz noktada yüzde 50 net indirimli fiyatlar mevcut. Müşteri bu fiyatları sezon sonunda bile bulamayacak" ifadelerini kullandı. "34 LİRAYA PARFÜM BULABİLİRSİNİZ"Boyner tarafından uygulanan Çılgın Kelebek kampanyasının detaylarını paylaşan Altan Ercel, şunları söyledi: "Mağazalarımız 4 gün boyunca gece 12'ye kadar açık olacak. Farklı markalarda apayrı avantajlar mevcut. Her kesime hitap eden fiyatlarımız olacak. İçerde her bütçeye uygun ürün bulunabilecek. Kozmetikte 34 liraya parfüm alabiliyorsunuz. Diğer tüm parfüm markalarında da net yüzde 20 indirim var. Kadın giyimde yüzde 50 net indirimler var. Kadın çantalarında da ciddi indirimler var. 400 lira yerine 119 liraya bir çanta alabiliyorsunuz. 179 liralık kazağı 69 liraya veriyoruz. Spor giyimde ise dünyaca ünlü markalarda yüzde 30'a varan indirimler var. Bir sneaker ayakkabıyı 84 liraya alabiliyorsunuz." "SEZON SONUNDA BİLE BU İNDİRİMLER OLMAYACAK"İndirim günlerinin kışlık alışverişi tamamlamak adına büyük bir fırsat olduğunu belirten Ercel, "Kasım sonunu beklemenize gerek yok. Bu 4 gün için ciddi indirimli fiyatlarla hizmet veriyoruz. Bu fiyatları asla sezon sonunda dahi bulamayacaksınız. Bu fırsatı kaçırmayın. Ülkemizde ekim ayı çok sıcak geçtiğinden insanlar kış alışverişini erteledi. Bu ertelemeden sonra da müşteriler bu indirimi büyük fırsat olarak görecek. Geçen yıl bu indirim kapsamında 2 milyon müşteri ağırlamıştık bu yıl ise 3 milyona erişeceğini düşünüyorumö dedi.

İndirim hazırlıklarına bir hafta önceden başladıklarını anlatan mağaza görevlisi Besime Oğur ise "Müşterilere yoğun ürün yelpazesini sunmak için fazlasıyla stok girişi oldu. Hazırlıklarımız bir hafta önceden başladı. Ekip arkadaşlarımızla birlikte güzel ve yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Büyük ilgi ve kalabalık var. Müşterilerimize karşı elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. VATANDAŞ İNDİRİMDEN MEMNUNİndirimi uzun süre boyunca internetten takip ettiğini belirten Gökçe Ekinci, "Böyle bir indirim olacağını bildiğimden almadım bekledim. Fiyatlar ise gayet iyi. Bu fiyatlardan gayet memnunuzö dedi. Kışlık alışverişini bu indirim sayesinde karşılayacağını belirten Onur Bayrak, "Alışveriş için bugünü bekledi ve bu indirimi değerlendireceğim. Kışlık mont almam için iyi bir fırsat oldu. Baya indirim var" diye konuştu. İndirimden habersiz bir şekilde mağazaya geldiğini ifade eden Bilal Yılanlı, "Açıkçası arkadaş kurbanıyım o beni buraya sürükledi. Böyle bir indirim olduğunu bilmiyordum. Fiyatlar eskisi ile kıyasladığımızda gayet iyi" dedi. Fiyatların gayet güzel olduğunu söyleyen Selda Sert, "Gayet güzel fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşmüş. İndirimli olması çok avantajlı bir durum. Çünkü normal fiyatlar gerçekten çok yüksek" dedi.

Görüntü Dökümü: -----------------Mağazadan genel detaylar-Alışveriş yapan insan detayları-Mağaza müdürü Röportaj-satış görevlisi röportaj

-Müşterilerin röportajları

