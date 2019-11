DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

03.11.2019 08:57

ESENLER'DE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA

Esenler'de gece saatlerinde yolda ilerleyen bir kadın çöp kamyonunun altında kaldı. Kaza sonrası kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya tepki gösteren mahalle sakinlerinin çöp kamyonuna saldırması sonucu aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay Esenler, Havaalanı Mahallesi'nde gece saat 21: 45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GP 0489 plakalı Esenler Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Gazipaşa Sokak'ta seyir halindeyken yolda ilerleyen Zeynep Karaağaçlı'ya(54) çarptı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Karaağaçlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ GÖZALTINA ALDIKaza sonrası sürücü ve temizlik görevlileri, kazaya tepki gösteren mahalle sakinlerinin çöp kamyonuna saldırması sonucu aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZ GEÇİRDİHayatını kaybeden Karaağaçlı'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri sokağın her iki tarafına şerit çekerek olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Karaağaçlı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan çöp kamyonu da olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan Karaağaçlı'nın hayatını kaybettiği kaza sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde çöp kamyonu sokakta ilerliyor ve işçiler de çöpleri kamyona atıyor. Çöp kamyonunun sağından yolda ilerleyen kadını kamyon fark etmeyip altına alıyor. İşçiler ve çevredeki vatandaşlar olay yerine koşuyor.

2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE KÖPRÜYE ÇIKAN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN -Murat KORKMAZ, İSTANBUL,41. Vodafone İstanbul Maratonu sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.41. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle maratonun yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Gece 03: 00'ten itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda, köprüye çıkan tüm yolları araç trafiğine kapattı. Sürücüler, kapanan yollar nedeniyle 03: 00'ten itibaren Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydan, Meclis-i Mebusan Caddesi, Karaköy Meydan, Galata ve Atatürk köprüleri ile Kennedy Caddesi'ni kullanamayacak.

METROBÜS SEFERLERİ FSM'DEN YAPILACAK15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak. Zincirlikuyu ile Cevizlibağ,Avcılar ve Beylikdüzü arasındaki seferler ise normal hizmetine devam edecek.

TRAMVAY SEFERLERİ BEYAZIT'TAN BAŞLAYACAKKabataş- Bağcılar arasında yapılan tramvay seferleri, Beyazıt ile Bağcılar arasında yapılacak. Kabataş - Beyazıt arasındaki seferler ise yapılamayacak. Alınan önlemler kapsamında Avrasya Tüneli de saat 05.00'dan itibaren çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. Maratonun bitmesinin ardından köprü, köprüye çıkan yollar ve Avrasya Tüneli tekrar araç trafiğine açılacak.

(Havadan görüntülerle) 3- ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHAÜmraniye'de bulunan 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda maddi hasar meydana geldi.Yangın dün saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle sokakta büyük korku ve panik yaşandı. Alevler ve çıkan duman metrelerce uzaktan görüldü. Apartmanda oturanlar hemen tahliye edildi.

MANGALDA İDDİASIAlevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çatıda yapılan mangal nedeniyle çıktığı iddia edildi.

4- ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fabrikada sandalye imalatı yapılan 3. katta başladığı öğrenildi. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski nedeniyle panik yaşandı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

5- İYİ PARTİ, KURULUŞUNUN İKİNCİ YILINI KUTLADI

Haber-Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL DHAİYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Haliç Kongre Merkezi'nde İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıldönümü kutlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ben de size Ekrem İmamoğlu'nu getirdim" sözleriyle konuşmasına başladı.

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin sonuçları için İstanbullulara teşekkür eden Akşener, "Çok uzun bir yolu engelleri aşa aşa geldiniz. 31 Mart ve 23 Haziran'da sadece İYİ Partililer değil tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum. Tüm İstanbullular yapılan yanlışlara yönelik ister AK Parti'ye, ister İYİ Parti'ye ya da CHP'ye oy vermiş olsun farklı geleneklerden gelse de ne olursa olsun haksızlığa karşı, bir tavır koydu ve sonuçta 23 Haziran'da bir destan yazdı. Demek ki artık Türkiye'de bazı şeyler değişmek zorunda o bazı şeyleri değiştirmek seçmen olarak sizlerin, bizlerin elinde" dedi.

Partisinin kuruluşunun ikinci yılını kutladıklarını, bununla gurur duyduklarını anlatan Akşener, "İyi ki İYİ Parti'yi kurmuşuz. İyi ki pek çok yanlışlıklara direnmişiz ve sonuçta Türkiye'de değişmez zannedilen, buna inanılan her bir değişmezi, yanlışlığı değiştirebilme iradesinin seçmende olduğunu hep birlikte ispatladık" ifadelerini kullandı. Akşener, "Göreceksiniz nasıl İstanbullu İstanbul'da bir destan yazdıysa beyefendinin şahsında Parlamenter Sistem'e geçiş konusunda da Türkiye'nin nefes alması için İstanbul yine aynı iradeyi koyacak ve hakikaten her şey hem iyi olacak hem de güzel olacak" dedi.

6- İBB'YE GİTMEYİNCE 2,5 MİLYON LİRA BORÇLANDILAR Haber- kamera: Müslim SARIYAR- Kubilay ÖZEV/- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde devraldığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü, 2, 5 milyon TL borç ile baş başa kaldı. İBB'ye taşınmak istenmesine karşı çıkan kulüp, art arda gelen icralarla mücadele ediyor. Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı, "Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığımızı söyledik. O tarihten sonra da yalnız bırakıldık. Spor Bakanımız ve sporu seven herkesi bize destek vermeye davet ediyoruz" dedi.Beylikdüzü'nde 2002 yılında kurulan Arma Yaşam Gençlik Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımı, 2016'da dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belediye bünyesine alındı. Kulüple yapılan 3 yıllık anlaşma ile yönetime de İmamoğlu'nun belirlediği, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz, Mehmet Murat Çalık ve Fatih Keleş alındı. Önceki yıl Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ne yükselen takıma Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle, destek kesildi. Mart ayından itibaren ücretlerini alamayan Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları Melisa Memiş, Sabriye Dikmen, Seray Altay, Ergül Eroğlu ve Göksu Durmaz gibi oyuncuların da bulunduğu çok sayıda sporcu alacaklarının tahsili için haciz kararı aldırdı.ABD'li oyuncular Simone Lee, Kelly Hunter ve Andrea Carrie Drews da alacakları için Avrupa Voleybol Federasyonu'na (CEV) başvurdu. 'Yabancı oyuncu oynatmama' cezası verilen kulübün antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu istifa etti.Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı, yaşananları şöyle anlattı;"2002 yılında kurulan takımımız, bu yıl Avrupa'ya gitmeye hak kazandı. Takımın 6 oyuncusu altyapıdan yetişmişti, 4'ü ise profesyonel olarak getirildi. Ancak takımımız şu an getirildiği durum, spor adına gerçekten üzücü. Yıllardır tek kuruş borcumuz yoktu. 2016 yılında ise Beylikdüzü Belediyesi ile protokol imzaladık. Adımıza Beylikdüzü'nün ismi eklendi. Arma ismimizi değiştirirken ücret almadık. Bize salon yapacaklardı. Aradan geçen 3 yıla rağmen salon yapılmadı. 31 Mayıs'ta da sözleşmemiz bitti. Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığımız söyledik. O tarihten sonra da yalnız bırakıldık. Spor Bakanımız ve sporu seven herkesi bize destek vermeye davet ediyoruz. Burada çok büyük alınteri var. Geçen yıl 3'ü Amerikalı olan sporcularımız, sonuna kadar gitmek istemediler. Ödemeleri yapılmadı. Sözleşme yenilemek istediler ama kimse bize duyarlı davranmadı."

"REKLAM GELİRLERİ BİLE YOK ORTADA"Ödemelerden sorumlu olan kişinin İmamoğlu Şirketler Grubu Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğunu öne süren Sarı, "Bu sahada reklamlar var. Ne kadar geliyor diye sorduğumuzda, bize 'siz merak etmeyin, biz ilgileniyoruz' cevabı veriyordu. Şu an geldiğimiz noktada, kullandığımız salona 36 bin lira borcumuz var. Ama müdür bey, şu ana kadar para istemedi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok mağdur edildik. Biz ne yapacağımızı şaşırdık.'Bu başarılı takım teslim olsun' diye yapıldı bunlar. Böyle şeyler sporda olmamalı.Bu çocukların alın terini, formasının değerini korumak için her şeyi göze aldık.2016'ya kadar kendi başımıza geldik, sonrasında hiç yaşamadığımız şeyler yaşadık. Bence 3 yılda başarı paylaşılamadı ve başarıya giden yolda, sadece belediyede olan insanların kulübü yarattığı algısı yaratılmaya çalışıldı. Sorumlu kişiler belli zaten. Son gelinen noktada ele geçirmeye çalıştılar ancak biz hiçbir zaman siyaset yapmadık. Son noktada cidden baskı yedik. İBB'ye taşınmamız istendi, direndik kabul etmedik. Ondan sonra da icralar özellikle gelmeye başladı" diye konuştu.

2.5 MİLYON BORÇLA BİZİ YÜZ YÜZE BIRAKTILARŞu anda görünen borçlarının 2,5 milyon lira olduğunu ifade eden Sarı, "Ben bunların çok masum yapıldığını düşünmüyorum. Bu para ile bizi tedirgin etmeye çalıştılar. O süreçte transfer sorumlusu Murat Ongun, finanstan sorumlu yetki verdiğimiz kişi ise Tuncay Yılmaz'dı. Biz bu borcun sahibi değiliz ama hesaplarımıza el konuldu. Söz verilen salon bile yapılmadı. Birkaç kişiye gidildi destek için, kabul ettiler. Ancak 'yanınızdayız' diyenler daha sonra vazgeçti. Daha doğrusu vazgeçirtildiler. Bu kulüpte kimse tek bir kuruş cebine koymamıştır. Spor bakanımızı bize destek vermeye davet ediyorumö dedi.Takımın kaptanı milli sporcu Selime İlyasoğlu da, "18 yıldır profesyonel olarak voleybol oynuyorum. Bu sezon Beylikdüzü Voleybol Takımı'ndayım. Son zamanlarda Beylikdüzü yapmış olduğu iyi yatırımlarla Türkiye voleyboluna ses getiren işlere imza attı. Bu sezon başında bazı aksilikler yaşandı bu da ister istemez şu anda bizi olumsuz etkiliyor. Dileğimiz en yakın zamanda yardım eli uzatılması. Burada kaybeden Türk voleybolu diyebiliriz. Bizler bir an önce destek bekliyoruz, biz ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz, bazı takviyelere ihtiyacımız var. O da sponsor desteğiyle olacaktır. Spor bakanımız başta olmak üzere tüm voleybol severleri spor sevenleri bize desteğe bekliyoruz" diye konuştu.

