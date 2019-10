DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

16.10.2019 09:20

1-KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'unda lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a, lastiği patlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR çarptı. Çarpan TIR alev aldı. Kaza nedeniyle yola araçlardan parçalar savruldu. Alev alan TIR itfaiye tarafından söndürüldü. Kaza saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde Edirne yönünde meydana geldi. İddiaya göre Selami Yıldırım idaresindeki TIR lastiği patlaması üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, yine lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen TIR'a çarparak savruldu. Savrulan bariyerlere de çarptıktan sonra durabildi. TIR bir anda alev aldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yıldırım'ın kullandığı TIR kullanılamaz hale geldi.

"KENDİMİ SON ANDA DIŞARI ATTIM"Selami Yıldırım "Ön tekerleğim patladı. Ondan sonra TIR'a çarptım. Tutuşmaya başladı. Kendimi dışarıya zor attım." dedi. Diğer TIR sürücüsü Hasan Akça ise "Tekerleğim patladığı için yol kenarına çektim. Geldi arkadan çarptı. Çarptıktan 10-15 metre sonra yanmaya başladı. Yaralı yok." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: -----------Kaza yapan TIR'lar-Yanan araç-Yoldaki parçalar-Söndürme çalışmaları-TIR şoförleri ile röp-İtfaiyenin soğutma çalışmaları-Yola dökülen parçaların temizlenmesi

====================

2- GÜNGÖREN'DE ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT/ İSTANBUL,Güngören'de, motosikletli kişilerle bir kahvehanenin önünde bulunan bir grup arasında çatışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışmada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı. Olay, Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle kıraathane önüne gelen kişiler, burada bekleyen bir gruba ateş açtı. Kıraathane önündeki grubun da motosikletli saldırganlara karşı ateş açması sonucu olay çatışmaya dönüşürken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

BİR ÖLÜ, 2 YARALIÇatışmada, Gökhan Osman, Osman S. ve Güney B. yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sağlık ekipleri ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Gökhan Osman ve Güney B., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Osman S., ise Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökhan Osman tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ise söz konusu kıraathane ve çevresinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

KAHVEHANE İŞLETMECİSİ OLAYI ANLATTIKurşunların isabet ettiği kahvehanenin sahibi Adnan Şimşek, "Kahvede arkadaşlar oturuyordu. Önünde, burada da bir topluluk vardı. Bir kişi geldi, sıkmaya başladı. O sırada seken kurşunlar arkadaşımız Osman Saral'ın tam karnına geldi. Ateş edip vurulan çocuğu alıp hastaneye kaldırdılar. Yaralılardan ikisi kahvehanede oturan arkadaşlarımızdı, diğeri de olayların içinde olan birisiydi. Mermi içeride otururken isabet etti arkadaşlarımıza. Biz yere yattık. Diğerleri motosikletle kaçtı" dedi.

Görüntü dökümü: ----------------------Olay yeri-Ekiplerin çalışmaları-Röportajlar-Genel ve detaylar

15.10.2019 - 23.27 Haber Kodu : 19101527216.10.2019 - 08.25 - Haber Kodu : 191016014

================================

3- ATAŞEHİR'DE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN DOKTOR AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - MURAT KORKMAZ/ İSTANBUL DHA Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı kadın ağır yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

DURUMU AĞIRSağlık ekipleri, Çeçen'i, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldıran Dilber Ayçiçek Çeçen'in durumu ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri sitenin içerisinde ve evinde bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili eşi ve site güvenlik görevlerin konuyla ilgili ifadeleri alınırken olayla geniş çaplı soruşturma sürüyor. Eşinin de doktor olduğu öğrenilen Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in bir devlet hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yaptığı öğrenildi. İddiaya göre Çeçen'in psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaç tedavisi aldığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Sağlık ekiplerinin kadına müdahalesi-Ambulansa götürülmesi-Polis ekiplerin çalışması-Siteden detaylar-Sitenin güvenlik görevlilerinden detaylar -Genel ve detaylar

16.10.2019 - 07.42 Haber Kodu : 191016012

==================================

4- KIZINA ŞİDDET UYGULAYAN BABA VE KIZI HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHASosyal medyada 19 yaşındaki kızına Taksim Tarlabaşı'ndaki evinde şiddet uyguladığı görüntüleriyle tepki çeken ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba Muzaffer A., hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, hem baba Muzaffer A., hem de kızı Tuğba A. hakkında ceza istedi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay sonrası çıkarıldığı mahkemece 9 Ekim'de tutuklanan baba Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Muzaffer A. hakkında "Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama" suçundan TCK'nin 86/1-3a ve 29/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis istendi. Kızı Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik "Üst soya karşı basit yaralama" suçundan TCK'nin 86/2-3a ve 29/1 maddeleri uyarınca hapis cezası 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edildi. Baba ve kızı hakkında haksız tahrik hükümleri talep edildi. Soruşturma kapsamında, anne ve 17 yaşındaki S.A'nın da ifadeleri alındı. İddianame, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse baba ve kız önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

BAZI SUÇLARDAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİÖte yandan, baba Muzaffer A., anne Şefika A. ve kızı Tuğba A. hakkında "Karşılıklı yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından da takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Baba Muzaffer A. hakkında "Cinsel taciz" iddiasına da takipsizlik kararı verildi.

Görüntü Dökümü: -------------

15.10.2019 - 17.03 Haber Kodu : 191015207

======================================

5- CEM YILMAZ'IN YENİ FİLMİNİN GALASI DÜZENLENDİ

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası önceki gün düzenlendi. İzleyiciye aynı seansta, tek biletle, iki ayrı film sunan Karakomik Filmler'in ekibi, davetlilerle yapımı izlediCem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlendi. 18 Ekim'de vizyona girecek olan komedi filminin galasına filmin oyuncuları, Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur gibi isimlerin yanı sıra Özge Özpirinçci, İdil-Mert Fırat, Revna Demirören, Harun Tekin, Bade İşçil, Mehmet-Can Aslantuğ, Rana-Erol Tabanca, Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay, Ahu Yağtu gibi isimler de katıldı. Oyuncular, film gösterimi öncesinde kırmızı halıda davetlileri selamladı. Türk sinemasında ilk kez gerçekleşen, bir şekilde birbirinden konu, karakter, mekan ve müzik olarak tamamen bağımsız iki filmin aynı seansta izleyici ile buluştuğu Karakomik Filmlerin ilkinde, 4 arkadaşın 'Kaçamak yapalım' derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek'in öyküsüyle 2 Arada filmleriyle beyaz perdeye taşınıyor. SANAT DÜNYASI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİGalaya sanat dünyasından bir çok isim katıldı. Gecede film hakkında basın mensuplarına Bade İşçil, "Bir ilk. Heyecanlıyım. Bu yeni bir çalışma olacak herhalde. Ne olacağını merak ediyoruz" ifadelerini kullanırken şarkıcı Zeynep Bastık ise, "Çok heyecanlıyım. Bir an önce gidip izlemek istiyorum. Sabah 06.00'da kalkacağım ama buraya koşa koşa geldim. Yine harika bir şey izleyeceğimize eminim zaten. Şüphem yok, çok keyifli geçer umarım" şeklinde konuştu. Galaya gelenler arasında ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay de yer aldı. Kırmızıgül kırmızı halıda basın mensuplarına yaptığı konuşmasında, "Bu yılın başında bu film vizyona girecekti. Ocak ayında. Şubat ayında Şahan'ın filmi, mart ayında bizim Mucize'miz girecekti. Ertelemek zorunda kaldık. Şimdi o film bugün vizyona giriyor. Sevgili Cem'e ve bütün ekibine başarılar diliyorum. İki filmin bir arada olması çok farklı bence. Umarım yolu açık olur. Onun için buradayız" dedi. Özge Özpirinçci, "Değişik bir format. Tabiki de böyle yenilikçi şeyleri de bekleyeceğimiz bir insan Cem Yılmaz ve ekibi. Filmlerin kaba kurgu halini izledim ve çok eğlendim. Çok güldüm. Zaten ekipler hep şahane. Afişe baktığınızda çekiyor sizi. Heyecanlıyım" yorumuna yer verdi. Ahu Yağtu, "Merakla beklediğim bir süreçti benim. Gerçekten heyecan içindeyim çünkü epeydir hikayelerini dinliyordum. Şimdi gerçekleşeceğini göreceğim inşallah" diye konuşurken, Başak Parlak da, "İki kat şanslıyız. Bu akşam iki film izleyeceğiz. Cem Yılmaz'ın komedi yapma şeklini ben seviyorum. O yüzden heyecanlıyım, çok keyifli olacak gibi görünüyor. Filmler kaç dakikalık bilmiyorum. Belki kısa kısadır ama tarz olarak keyifli olabilir böyle olması" dedi. Mert Fırat, "İki ayrı perdede iki ayrı hikayenin de olması çok güzel. Bu seri devam edecek. Bu serinin ilk başlangıcı. Bu anlamda da güzel. Türün farklılığı anlamında da değerli bence. Sinemamız içinde ilk defa böyle bir deneme gerçekleşmiş olacak. Bakalım seyircideki etkisi ne yönde olacak. Bence olumlu olacak. Bazen seyirci süreden de şikayetçi olmaya başladı özellikle sinema salonlarında da bu böyle oluyor. 60 dakika da böyle iki ayrı film seyretmek başka bir imkan sunmuş olacak" dedi. Ceza, "Onun yaptığı işleri her zaman heyecanla, severek ve beğenerek takip ediyoruz. Her zamanki gibi iyi bir şey olacağına inanıyorum" diye konuştu. Galaya oğluyla birlikte gelen Mehmet Aslantuğ ise, "Bu süreci, bu filmleri özellikle merak ediyoruz. Cem hep güzel şeyler yaptı, nitelikli şeyler yaptı. İyi ki var, iyi ki başka bir frekansta var. Çünkü komedi yapmak sanıldığı kadar kolay değil. Cem'in duygusal zekası özeldir. Sinemaya da, Yeşilçam dahil, müthiş önem atfeden bir yüreği var. Onun yaptıklarını keyifle izliyoruz" dedi. 390 kopya ile 1300 salonda tüm Türkiye'de gösterime girecek Karakomik Filmler'in görüntü yönetmenliğinde Ahmet Sesigürgil'in; müziklerde ise Jinglehouse imzası bulunuyor. 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın ardından Karakomik Filmler'in ikinci serisi 'Deli' ve 'Emanet'in, Ocak 2020'de vizyona gireceği öğrenildi. Görüntü Dökümü: ---------------Kırmızı Halı'dan detaylar-Fotoğraf çekenlerden detaylar-Galaya gelenlerden detaylar-Afişlerden detaylar-Sanatçı röportajları-Revna Demirören detay-Sanatçı röportajları-Film ekibinin selamlaması ve poz verme detayı-Röportajlar-Kapı detayı 16.10.2019 - 01.50 Haber Kodu : 191016007

=============================

6- İMAMOĞLU: KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN BAKANLIKLA EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞACAĞIZ İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'a gelerek, imar başta olmak üzere depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusundaki sorunları ele aldı. İmamoğlu, bu konularda Avcılar'da çok zaman kaybedildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışılması için çaba harcayacaklarını söyledi.İmamoğlu, bir süre önce babasını kaybeden CHP İlçe Başkanı Erdal Nas'ı parti binasında ziyaret ederek başsağlığı diledi. Burada partililerle sohbet eden ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Avcılar'da depreme hazırlık konusunda çok zaman kaybedildiğini belirterek, şunları söyledi: "İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Bugün temel konu bunu konuşacağız. Ama bakanlığı da motive etmemiz gerekiyor. Konu ve kanun bakanlığın elini kolaylaştırıyor ama henüz büyük şehire böyle bir yetki vermiş değil. Bakanlıkla beraber, başta Avcılar olmak üzere böyle öncelikli ilçelerden başlamak gerek. Avcılar'ın belli mahallelerinde kentsel dönüşüm, tapu sorunu, belli mahallelerinde ise depreme dayanıklılıkla ilgili problemler var. Bunu belediyede konuşacağız. Bunu sadece Avcılar'da yapmıyoruz. Bizim anlayışımız; seçimden sonra herkese hizmet etmek. Bu şehre hizmet etmek çok kutsal bir iş. Kendimize güveniyoruz arkamızda sizler varsınız"

SAHİLDE MANGAL YASAĞIİmamoğlu, bir gazetecinin sahillerde gelişi güzel mangal yakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını ifade etmesi üzerine, "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor" karşılığını verdi.Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile toplantıya girmeden önce yaptığı açıklamada, İstanbul'daki ilçe yönetimleri ile parti ayrımı yapmadan koordinasyon konusunun temelini attıklarını söyledi. İmamoğlu, şöyle dedi: "Bu anlamda bütün ilçelerimizi gezeceğiz. Daha sonra özellikle bölgesel masalarımız hayata geçecek. Örneğin Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü için bir bölge masamız olacak. Bu çalışmalar yine orada büyükşehir bürokratlarımız tarafından takip ediliyor olacak. Avcılar çok yakından bildiğimiz bir ilçemiz. Turan Hançerli başkanımız çok yakın yol arkadaşım. İtina ile Avcıların sorunlarına eğileceğiz, hararetli biçimde sorunlara odaklanacağız. Avcılar'ın depreme dönük hamlelerinin güçlü olması gerektiğinin farkındayız. Kentsel dönüşüm ve mülkiyet sorunu yaşanan mahallelerini biliyoruz. Hem bizim hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sürece katılması konusuna yönelik en üst düzeyde ilişki ve takip sürecini ortaya koyacağımız ilçelerimizin başında Avcılar geliyor. Bugüne kadar eşgüdümlü çalışılmadığı için yaşanan birçok sorunu tamir etmemiz gereken ilçelerin başında Avcılar geliyor. Avcılar benim 1989 yılında üniversiteyi okuduğum bir ilçe. Böyle de bir bağım var. 5 yıl eğitim aldım gittim, geldim çok yakın bildiğim ilçelerden biri ilgi ve sevgimiz Avcılar sorunların çözümünde karşılık bulacak"İmamoğlu ve Hançerli birbirlerine günün anısına hediye verdikten sonra Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda toplantı yaparak, ilçedeki sorunları ele aldılar.

Görüntü Dökümü: --------------İmamoğlu'nun konuşmalarıGenel ve detay görüntüler

15.10.2019 - 17.56 Haber Kodu : 191015222

===========================

Kaynak: DHA