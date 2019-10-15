Dha istanbul bülteni-1

15.10.2019 09:02

Sarıyer'de yolun karşısına geçmek için demir parmaklıklardan atlamaya çalışan bir kişinin ayağı parmaklığa sıkıştı. Çığlık atarak yardım isteyen Serkan Fil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Olay, Büyükdere Caddesi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü önünde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Fil, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan varyant altından yolun karşısına geçmek istedi. Yolu ayıran demir parmaklığa tırmanan Fil'in ayağı sıkıştı. Ayağını demir parmaklıktan çıkarmaya çalışan Fil, başarılı olamayınca çığlık atarak yardım istedi. Serkan Fil'in yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Serkan Fil, vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Fil, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Görüntü Dökümü-------------------Ambulanstan detay görüntü-Ayağı demir parmaklıklara sıkışan kişinin ambulans içinden detay görüntü-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü-Demir parmaklıklarda detay görüntü-Ambulansın gidişi-İtfaiye araçlarının gidişi-Genel ve yakın detaylar

15.10.2019 - 01.27 Haber Kodu : 191015005===========================

4- BEŞİKTAŞ'TA TOPLANIP YASADIŞI SLOGAN ATAN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHABarış Pınarı Harekatı'na karşı Beşiktaş Meydanı'nda yasadışı olarak toplanan ve polisin ihtarına rağmen dağılmayarak slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.Beşiktaş Meydanı'nda dün Barış Pınarı Harekatı'na karşı eylem yapmak için toplanan ve polis tarafından gözaltına alınan 9 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan 9 şüpheli, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, 9 şüphelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'nca alınmış eylem yasağına rağmen HDP'nin 13 Ekim'de sosyal medya üzerinden eylem çağrısında bulunması ile aynı gün Beşiktaş Meydanı'nda toplandıkları belirtildi. Polisin toplantının yasak olduğunu bildirmesine rağmen grubun dağılmamakta ısrar edip, yasadışı sloganlar atarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ettikleri kaydedildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliklerindeki sorgularının ardından tutuklandılar.

Görüntü Dökümü: ------------Eylemden görüntüler

-Gözaltılar

14.10.2019 - 19.07 Haber Kodu : 191014195

Kaynak: DHA

- Yaralı