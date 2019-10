Dha istanbul bülteni-1

07.10.2019 08:56

MALTEPE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay saat 23.00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

"ELLİ EL SİLAH SESİ DUYULDU"

Çıkan çatışma sonucunda bir kişi belinden ve kolundan yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olayın görgü tanığı mahalle sakini "Yaklaşık elli el silah sesi duyuldu. Biz geldiğimizde adam yerde yatıyordu. 15-20 dakika ambulansın gelmesini bekledik. Kahveye de ateş etmişler galiba. Kahvedekiler de yere yatmışlardı. Yaralının sırtından ve kolundan vurulmuş olduğunu gördüm. Yaralının sağlık durumu iyiydi" dedi. Bir diğer mahalle sakini ise "Uyuşturucu olayları var burada. Tanımadığımız insanlar, iki tarafı da tanımıyoruz. Silah sesi duyup dışarıya çıktık. Biz bu mahallenin sakinleriyiz. Çocuğum saat ikide işten geliyor. Onun korkusuyla çıktım dışarıya. Her akşam bu olayları yaşıyoruz. En az 2-3 farklı silah sesi duyduk" şeklinde konuşurken, mahalle esnafı "Geldiğimde olay bitmişti. Burada çatışma oldu. 1 yaralı var fakat 10-15 el ateş edildi" dedi. Polis kaçan şahısların peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Olay yerinden görüntü

-Polis araçlarından görüntü

-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-vatandaşlar ile röp

-genel ve detay görüntüler

07.10.2019 - 01.08 Haber Kodu : 191007004

================================

2- FATİH'TE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL,

Fatih'te iki katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Yangın, 06.00 sıralarında Hoca Gıyaseddin Mahallesi Divan Efendi Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

------------------

-itfaiye ekipleri çalışması

-binadan görüntü

-genel ve detaylar



07.10.2019 - 07.22 Haber Kodu : 191007009

==================================



3- DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜYÜ KORKULUKLAR KURTARDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

Esenler'de direksiyon başında kalp krizi geçiren bir sürücü, korkuluklara çarparak kaza yaptı. O-3 Otoyolu'na uçmaktan korkuluklar sayesinde kurtulan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Esenler Birlik Mahallesi'nde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen bir kişi, korkuluk demirlerine çarparak kaza yaptı. Kaza, Birlik Mahallesi 835. Sokak'ta 00: 00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen 34 ND 2626 plakalı otomobilin sürücüsü, iddialara göre direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon başında yığılan sürücünün kullandığı otomobil, sokağın bitiminde korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Korkuluk demirleri sayesinde O-3 Otoyolu'na uçmaktan kurtulan otomobili gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, itfaiye yardımıyla kalp krizi geçiren sürücüyü otomobilden çıkardı. Ambulansa alınan sürücü, hastaneye sevk edildi. Kalp krizi geçiren sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------

-yaralının çıkarılması

-kazadan detaylar

-genel ve detaylar

07.10.2019 - 01.30 Haber Kodu : 191007005

================================

4- SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN EVİ ATEŞE VERDİ İDDİASI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

Bakırköy'de iddiaya göre sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairede kadını ve erkek arkadaşını kurtardı.

Bakırköy'de bir kadın erkek arkadaşı ile birlikte oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. İddiaya göre evde küçük çaplı yangın çıkaran kadın ve erkek arkadaşı kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Bakırköy Kartaltepe Mahallesi, Bitişikbağlar Orta Sokak'ta 01.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bir apartmanın 3. katında oturan bir kadın iddialara göre erkek arkadaşı ile oturduğu sırada sinir krizi geçirdi. Evde küçük çaplı yangın çıkaran ismi öğrenilemeyen kadın ve yanındaki erkek arkadaşı itfaiye ekipleri tarafından kapıyı kırarak kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Sinir krizi geçiren kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansa alınan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

------------

-İtfaiye detaylar

-Polisten detaylar

-Kadının erkek arkadaşından detaylar

-Kadından detaylar

-Olay yerinden apartmandan detaylar

-Genel ve detaylar

07.10.2019 - 02.28 Haber Kodu : 191007006

================================

5- GALATA KULESİ VE KÖPRÜLER YEŞİL YANDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı Çalışkan-Hüseyin ÇOŞKUN / İstanbul DHA

Dünya genelinde 6 Ekim, Serabral Palsi günü olarak kutlanıyor. Çocuk felci olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Türkiye'de çocuk felci olarak bilinen ve dünyada 17 milyon kişinin taşıdığı Serebral Palsi hastalığı nedeniyle bugün dünya genelinde Serebral Palsi Günü olarak kutlanıyor. Hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi yeşil ışıklarla aydınlatıldı. Galata Kulesi'nin yeşil ışıkla aydınlatıldığını gören yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Görüntü Dökümü:

------------------

-Galata Kulesi'nden görüntü

-Galata Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirenler

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntü

-FSM'der Drone ile görüntü

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden drone ile görüntü

-Galata Köprüsü'nün uzaktan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

06.10.2019 - 22.42 Haber Kodu : 191006167

06.10.2019 - 23.47 Haber Kodu : 191006172

================================

6- ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ SONA ERDİ

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/ İstanbul,

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlediği, 4'üncü Etnospor Kültür Festivali sona erdi. 4 gün süren Festival boyunca gerçekleşen spor müsabakalarının kazananları, kapanış töreninde ödüllerini aldı. Törene Cumhurbaşkanı danışmanı Fuat Oktay, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve DEK Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı festival, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer aldığı festivalde Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapıldı.

"ÖZGÜN BİR ETKİNLİK"

Festivalin kapanış programında konuşan Fuat Oktay, "Biz, evet iddialıyız. Gelecek ile ilgili, bugünle ilgili iddialıyız. Ama bu iddiamız da yalnız olmadığımızın da bir göstergesi. Katar yanı başımızda, Azerbaycan'ı az önce gördünüz. Arjantin dünyanın diğer tarafından. Aynı şekilde çok daha farklı ülkelerden birlikteliğimiz var. İnşallah bu artarak da devam edecek. Ben şuna da inanıyorum aslında, Bu öyle özgün bir etkinlik ki, eğer biz bunu doğru değerlendirebilirsek, dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u, turizmin cazibe merkezi haline yine dönüştürebilecek bir etkinlik, festival olabilir" dedi.

"EKİM AYININ BAŞINDA BU ETKİNLİĞİ YAPIYOR OLACAĞIZ"

DEK Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Bugün gerçekten hem yeni bir mekanda, hem de 2 yıl için Ekim ayının başında bu etkinliği yapıyor olacağız. Atatürk Havalimanı'nda yapmamızın temel sebebi burada inşa edilecek olan Millet bahçesinin içerisinde, geleneksel sporlarımızı yapabileceğimiz bir alanın olmasını arzu edişimizdir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza, bütün ilgililere burası planlanırken, bu festivalin de burada yapılmış olması vesilesiyle böyle bir alanın korunmasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kapanış töreni

-Ödül töreni görüntüleri

-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Fuar Oktay'ın konuşması

-Genel ve detay

06.10.2019 - 21.03 Haber Kodu : 191006159

================================

7- SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Özden ATİK - Kubilay ÖZEV/ İstanbul, DHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in dün hayatını kaybeden annesi Kadire Demir (97), son yolculuğuna uğurlandı.

Başakşehir'deki evinde hayatını kaybeden Kadire Demir'in cenaze namazı İstanbul Başakşehir 2. Etap Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde kılındı. Cenazeye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski bakanlardan Mehmet Ağar, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve kamu ve özel sanayi firmalarının temsilcileri katıldı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da çelenk gönderdi.

"DOSTLARDAN DUA BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, babası Ömer Demir ve aile yakınları ile taziyeleri kabul etti. İsmail Demir, "Her fani ölümü tadıcıdır. Bize düşen şu an sabır. Allah mekanını cennet etsin. Dostlardan dua bekliyoruz. Anne acısı başka bir şey. Allah makamını cennet eylesin. Cennette buluşmak nasip olsun. ve her eve de böyle bir anne nasip etsin" diyerek taziyeye gelenlere teşekkür etti. Kadire Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-İsmail Demir konuşma

-Taziyeleri alması

-Genel ve detaylar

06.10.2019 - 18.43 Haber Kodu : 191006142

================================

8- KADIKÖY'DE VAPURDAN DENİZE ATLADIĞI İDDİA EDİLEN KADIN KURTARILDI

İSTANBUL DHA

Kadıköy açıklarında, Adalar vapurundan denize atladığı iddia edilen kadın, botlarla denize açılan yelken kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Moda açıklarındaki Adalar vapurunda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen 35 yaşlarındaki kadın, seyir halindeki vapurun üst katından denize atladı. Olayı fark eden yelken kulübü üyeleri, botlarıyla denize açılarak genç kadını kurtardı. Bota alınan genç kadın, vapura çıkarıldı. Bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri harekete geçerek olay yerine geldi. Genç kadın, vapurun iskeleye yanaşmasının ardından gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Denizdeki botlar

-Genç kadını kurtarmaları

-Botla getirdikleri kadını vapura çıkarmaları

-Vapurda olayı izleyen yolcular

-Sahil Güvenlik ekipleri

06.10.2019 - 17.31 Haber Kodu : 191006125

================================



Kaynak: DHA