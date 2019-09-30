Dha istanbul bülteni-1

30.09.2019 09:15

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçe de zarar gören binalar boşaltılarak, mühürlendi. Evlerinden çıkan vatandaşlar, otellere yerleştirildi. Bugün Silivri merkezinde 3 apartman, Selimpaşa Mahallesi'nde ise 1 apartman mühürlenerek boşaltıldı.Silivri'de 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Okul ve camilerin ardından ilçede zarar gören binalar da tamamen boşaltıldı. Vatandaşlar, mühürlenen evlerinden eşyalarını alarak ayrıldı. Vatandaşlar ilçe Kaymakamlığı tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirildi.Edinilen bilgilere göre; Silivri merkezinde 3 apartman, Selimpaşa Mahallesi'nde ise 1 apartman mühürlenerek boşaltıldı.

Görüntü Dökümü

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Apartmanlar

Eşyalarını taşıyan vatandaşlar

Genel ve detaylar

29.09.2019 - 19.39 Haber Kodu : 190929141

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6- TRAMVAYIN ARKASINA ASILAN KADININ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

İSTANBUL DHA

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan kadının tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk Fındıkzade'de bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin görüntüler, Bağcılar-Kabataş tramvayında dün saat 16.45 sıralarında Fındıkzade'de kaydedildi. Hareket halinde olan otomobildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının tramvayın arkasına asılarak yolculuk yaptığı görülüyor. Yürekleri ağza getiren görüntüler, tramvayın uzaklaşıp kadının gözden kaybolmasıyla son buluyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Tramvayın arkasına asılı yolculuk yapan kadın

-Tramvayın uzaklaşması kadının gözden kaybolması

29.09.2019 - 22.10 Haber Kodu : 190929153

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7- GÜNGÖREN'DE OKULUN YANINDAKİ ARAZİDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Güngören'de bir okulun yanındaki arazide 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait cesedi bulundu. Cesedin yanında silah bulan polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Ensar Caddesi üzerinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin yanında bulunan arazide meydana geldi. Araziden silah sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, başından silahla vurulmuş 35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin yanında silah da bulan ekipler, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekipleri

-Genel ve Detaylar

9.09.2019 - 19.37 Haber Kodu : 190929140

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8- OTOYOLDA OTOMOBİL CAMINDAN SİLAH DOĞRULTUP İNSANLARI KORKUTTU

İstanbul DHA

Bağcılar'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi paniğe neden oldu. O anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak Twitter'da paylaşıldı. Olaya sosyal medyada tepki yağdı.

Olay, Bağcılar, 0-3 Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametinde dün saat 16.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte ilerleyen 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından bir kişi silah çıkartıp havaya doğrultup insanları korkuttu. O sırada yolda ilerleyen bir sürücü tarafından olay fotoğraflandı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafa birçok vatandaştan tepki yağdı.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilden silah doğrultan kişinin fotoğrafı

30.09.2019 - 04.25 Haber Kodu : 190930007

Kaynak: DHA

- İstanbul