Dha istanbul bülteni-1

25.09.2019 08:59

ÖĞRENCİ BAYILDI, BİR VELİNİN İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de ilkokulda bir öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan dedikodu kısa sürede yayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrencinin ekmekten çıkan uyuşturucu nedeniyle bayıldığı iddia eden kişi hakkında okul yönetimi suç duyurusunda bulundu.

Olay Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda yaşandı. Öğrencilerden biri kantinden aldığı sandviçi yerken bayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı. Bu kişi, çocuğun sandviçteki uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını öne sürdü. Söylenti kısa sürede yayıldı. Polis okulda inceleme yaptı. Ancak iddianın yalan olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada da yayılan iddia üzerine okul yönetimi, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuş olduğumuz komisyonlarımız tarafından her ay denetlenmektedir. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerimiz yılda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde Bakanlığımızın belirlediği ürünler dışında her hangi bir ürün satılmamaktadır. Olay tamamen asılsızca yapılan bir ihbardır" denildi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Okuldan görüntü



========================

2- BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYONU BENZİN DÖKEREK YAKMA ANI KAMERADA

İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde bir kişi, taşla camlarını kırdığı hafriyat kamyonunun üzerine benzin dökerek ateşe verdikten sonra geldiği otomobille kaçtı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi. Polis, hafriyat kamyonun sahibinin eski çalışanı olan şüpheli A.F.'yi arıyor.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 UP 7467 plaka otomobil ile gelen bir kişi, park halindeki 68 EV 390 plakalı hafriyat kamyonunun camlarını kırdıktan sonra üzerine benzin dökerek yaktı. Çevredeki esnaf, yangın tüpüyle büyümeden söndürdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Hafriyat kamyonunun sahibi Murat A.'nın eski çalışanı olan şüpheli A.F. polis tarafından her yerde aranıyor.

Bu arada, kamyon sahibi Murat A.'nın eski çalışanı A.F. ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile gelen bir kişinin kamyonun üzerine benzin döktüğü ve kamyonu ateşe verdikten sonra uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin, otomobille olay yerine gelişi

-Kamyona benzin dökmesi

-Kamyonun alev alması

AKTÜEL

-Camları kırılan, yakılan kamyon

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Kamyonu söndüren esnaf ile röp.

Detaylar

24.09.2019 - 23.17 Haber Kodu : 190924268

=========================

3- SİLİVRİ'DEKİ DEPREMİN AVCILAR'DAKİ BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTURDU İDDİASI

- Belediye inceleme yaptı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - SİLİVRİ açıklarında meydana gelen depremin Avcılar'daki bir binanın kirişlerinde çatlaklara neden olduğu iddia edildi. Binada incelemelerde bulunan Avcılar Belediyesi yetkilileri, bugün için binayı tahliye etmeyi düşünmediklerini ve yarın tekrar gelip binada incelemelerde bulunacaklarını açıkladı.

Silivri açıklarında bugün meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. Depremin hissedildiği ilçelerden Avcılar'da bir binada depremin ardan kirişlerde çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü. Boyacılık yapan Baykar Hergüner, Cihangir Mahallesi Çandarlı Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinde depremin ardından çatlaklar oluştuğunu söyledi. Eşi Kiraz'ın evde oğlu ile birlikte oturduğu sırada hissettikleri depremin ardından pencerelerin üzerindeki kirişlerde ince çatlaklıkların oluştuğunu söyleyen Hergüder, "Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdik. Gelip baktılar. Avcılar Belediyesi'ne haber vereceklerini söylediler. Ben inşaatçıyım. Böyle şeyi asla bırakmam. Hanım aradı geldim çatlaklıkları gördüm. Her yıl evi iki kez boyuyorum. Sonu hüsran bunun. Bina 30 yıllık, 13-14 daireli. Bunlar iyi bir şeye el vermez" dedi.

BELEDİYEDEN BİNAYA İNCELEME: SAĞLAM DİYEMEYİZ

Polisin bildirmesi üzerine Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden bir ekip binaya gelerek inceleme yaptı. Belediye İnşaat Mühendisi Erkan Özen, incelemeden sonra, "Bu bina için analiz yaptırsanız yüzde 99 riskli çıkar. Yüzde 1 ihtimal bile veremiyoruz sağlamlıkla ilgili. İki dairede çatlaklıkların yeni oluştuğu söyleniyor. Bodruma da baktık. Bodrumda çatlak yok. Bina eski yönetmeliğe göre yapıldığı için sağlam diyemeyiz. Bugün için tahliye etmeyi düşünmüyoruz. Yarın bir daha gelip bakacağız" diye konuştu.

Cihangir'deki binanın 5 numaralı dairesinde oturanlar da evlerinin yatak odasındaki bir kolon ve bir kirişte bugünkü deprem ile birlikte çatlak oluştuğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

-----------

Evin dıştan görüntüsü

Baykar Hergüner'in çatlakları göstermesi

Belediye İnşaat mühendisinin açıklaması

Detaylar

24.09.2019 - 18.48 Haber Kodu : 190924237

========================

4- YEŞİLKÖY'DE LÜKS BİR SİTEDE ÇATI YANGINI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ- Soner HASIRCIOĞLU- Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL

Yeşilköy'de bulunan lüks bir sitedeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

Yangın, dün saat 22.30'da Yeşilköy Mahallesi Mahir Gürel Sokak'ta bulunan lüks bir sitede çıktı. Site içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören site sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada mahalle sakinleri cep telefonları ile o anları kaydetti.

Mahalle sakini Hasan Çelen, "Biz yandaki blokta oturuyoruz. Çatıdan alev yükseliyorken onun üzerine bir bakalım diye geldik" dedi.

Rafi Barlak da, "Evdeydim. Bir duman kokusu geldi bayağı. Kükürt kokusu geldi. İtfaiye sesini duyunca dışarıya çıktık. Geldiğimizde zaten alevler vardı. Ama itfaiye çabuk müdahale etti. Herhalde tadilatta olduğunu söylüyorlar. Herhalde elektrik kontağından çıkmış. Biz de geldik alevleri gördük seyrettik o kadar" İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

---------

(CEP TELEFONU)

-Olay sırasında vatandaşların çektiği cep telefonu detayları

(AKTÜEL

-İtfaiyecilerden detaylar

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Yangına müdahale eden itfaiyecilerden röportaj

-Mahalle sakini röportajı

24.09.2019 - 23.34Haber Kodu : 190924270

24.09.2019 - 23.49 Haber Kodu : 190924271

==========================

5- AYA YORGİ'YE DİLEKLERİNİN KABUL OLMASI İÇİN TIRMANDILAR

Haber-Kamera: Eli YAVUZ - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA - Her yıl 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde Büyükada'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi ziyaretçi akınına uğruyor. Sağlık, para, aşk dileyen vatandaşlar yokuşu aşarak kiliseye ulaşıyor. Dilek dileyenlerin yanı sıra önceki senelerde dilekleri kabul olan vatandaşlar ise şükür amaçlı şeker dağıtıyor. Dileklerinin gerçekleşmesini isteyen vatandaşlar 'Azap Yokuşu' olarak da bilinen orman yolunun başında ağaca ip bağlayarak Aya Yorgi Kilisesi'ne ulaşmaya çalışıyor. İnanışa göre yokuş boyunca bağlanan ipi koparmadan kiliseye ulaştıranlarınsa dilekleri kabul olduğu düşünülüyor. Dilek dilemek için Hatay'dan gelen Nergis Ekşi, "Dileklerimiz çok, hepsini diliyoruz. Aşk, para, huzur, mutluluk. Sırf bunun için Hatay'dan geldik. Uzun zamandır planlıyorduk. Bugün ailece ayarlayıp geldik. Bütün arkadaşlarım gelmişti, bütün dileklerin gerçekleştiği bir gün. Biz de denemek istedik, bir şey kaybetmeyiz. Hem İstanbul'u gezmiş olduk" diye konuştu.

Her dilek için ayrı ayrı satılan ve dilek kabul olana kadar saklanan iğneleri yakasına takan 62 yaşındaki İrma Akkeresteci ise "Ben Adalıyım her zaman gelirim. Sağlık, şans, para için geliriz. Çok güzel bir yer. Allah herkesin dileklerini kabul etsin. Üzerimdeki iğneler şans, sağlık, mutluluk ve huzur için" dedi.

DİLEKLERİN ÇOĞU SAĞLIK İÇİN

Çıplak ayak ve sessiz bir şekilde çıkılan yokuşta dilek dileyip dönenlerin yanı sıra dileği kabul olmuş ve şükür için şeker dağıtanlara da rastlamak mümkün. Dileklerin büyük bir kısmı ise sağlık için dileniyor. Her yıl kiliseye geldiğini söyleyen Meri Çakır ise pek çok kültürden insanı bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Çakır, "Önce sağlık, sonra huzur en son da para istiyoruz. Önce sağlık, en önemli olan bu. Mutluyuz, huzurlu hissediyoruz. Farklı dinden, farklı kültürden insanlar var. Ben hristiyanım her sene de gelirim. Hem Eylül'de hem Nisan'da. Bu ip makarasını açıyorum. Gönlümden geçen dileği sürekli tekrar ederek, dua ederek. Bu yokuşu tamamlıyorum. Manevi olarak olduğuna inanıyorum, oluyor da çok şükür" diye konuştu.

Şehir dışından gelen Şirin ve Sibel Gerey ise kabul olan dilekleri için iadeyi ziyarete geldiğini dile getirdi. Sibel Gerey, "Ben de Erdek'ten geldim. Torunlarım için sağlık diledim" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ALLAH'A DUA ETMEK"

Pek çok dinden insanın bir araya geldiği günde dilek dilenlerin ipleri görsel bir şölen oluşturdu. Müslüman olduğunu yine de dilek dilemek için geldiğini belirten Cüneyt Şimşek ise, "Sevdiklerime, kendime sağlık için mutluluk için dileklerim var. Genelde dileklerimiz kabul oluyor. Çevremdekiler de genel de geliyor kiliseye. Elhamdülillah Müslümanız ama önemli olan Allah'a dua etmek. Kabul oldu dileklerimiz. Birçok insan ev için araba için diliyor ben sağlık için dilek diliyorum" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Ağaca ip bağlayan vatandaş görüntüleri

-İp bağlama detayları

-dilek dileyenlerden röportaj

-Azap Yokuşu çıplak ayak yürüyen insan detayı

-Kilisede mum diken dua eden insanlar

-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)

24.09.2019 - 17.30 Haber Kodu : 190924220



Kaynak: DHA