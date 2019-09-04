Dha istanbul bülteni- 1

04.09.2019 09:09

TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 4 YARALI (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Esenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik kazanın meydana geldiği yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Oluşan trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

04.09.2019 - 07.31 Haber Kodu : 190904007

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2- BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Anadolu Kavağı Yuşa yolu üzerinde Kavacık'a ilerleyen İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki 15 yolcu hemen tahliye edilirken otobüs alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü otobüs kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan otobüsü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

04.09.2019 - 08.57 Haber Kodu : 190904010

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3- ÇEKMEKÖY'DE TIR'LA KAMYON ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ve kamyonunun çarpışmasıyla meydana gelen kazada araçların sürücüleri yaralandı. Kazada kamyon yan yatarak devrilirken, TIR bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Hüseyinli gişeler mevkiinde meydana geldi. İddialara göre sürücüsü Murat Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KJ 7543 plakalı TIR önünde seyreden 54 RG 686 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon yan yatarak devrilirken, TIR refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ve otoyol görevlileri dubalarla başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

Bir görgü tanığı, "İkisi arka arkaya gidiyordu. Kamyon arkadan vurunca devrildi, kendisi de bariyerlere çarpıp kupasını kopardı." diye konuştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

-Devrilen kamyonun görüntüsü

-Bariyerlere çarpan tırın görüntüsü

-Vatandaş röp

-Polis ve görevlilerden görüntü

-Kazaya karışan araçların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler



04.09.2019 -08.44 Haber Kodu : 190904009

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4- KAĞITHANE'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN

Haber- Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de bir iş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Diş protez laboratuvarı olarak kullanılan dairede hasar oluştu.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi, Anayurt Sokaktaki 5 katlı iş merkezinin 4. katında bulunan bir diş protez laboratuvarında gece saatlerinde yangın çıktı. Görenler olayı hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangına kısa zamanda müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Yanan laboratuvarda oksijen tüpü olduğunu bilen bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerini uyardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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Yanan laboratuvar

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polis ekipleri

Toplanan mahalle sakinleri

İtfaiye ekiplerini uyaran vatandaş

Genel ve detay görüntüler

04.09.2019 - 02.15 Haber Kodu : 190904003

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5- TÜRK KIZILAYI İLE RUS KIZILHAÇI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL

Türk Kızılay'ı ile Rusya Kızılhaçı arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreni, Kızılay'ın Sütlüce'de bulunan başkanlık ofisinde gerçekleşti.

Başta İdlib'de yaşanan insani trajedi olmak üzere ortak insani yardım faaliyetlerinin icrası, değişim programları, eğitim faaliyetleri, afet zarar azaltma çalışmaları, sosyal refah ve sağlık programları, göç, aile bağlarının yeniden tesisi, lojistik çalışmalarının karşılıklı olarak desteklenmesi gibi alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türk Kızılayı ile Rus Kızılhaçı bir mutabakat imzaladı. Anlaşma kapsamında Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın Sütlüce'de bulunan başkanlık ofisinde bir araya geldi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN BAŞINA KADAR GÖREV GÜÇLERİ OLUŞTURULACAK"

İmzalanan iş birliği protokolünün öneminden bahseden Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Türkiye'deki özellikle mülteci krizi, dünyadaki mülteci krizi ile ilgili Türk Kızılayı'nın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili elde etmiş olduğu kazanımları, bu anlamda paylaşmış olacağız. Kan bankacılığı, toplumların afete hazırlanması, ulusal derneğin finansla sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi pek çok konuda karşılıklı iş birliği çerçevelerimiz oluşacak. Önümüzdeki yılın başına kadar bu alanlarla ilgili karşılıklı görev güçleri oluşturularak, gerek Moskova'da gerekse Türkiye'de ekipler yol haritalarını ve faaliyet planlarını netleştirecekler. Bundan sonra ki süreçte de daha yakın iş birliği ile ortak projelerimizi, ortak uygulamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"ATILAN BU İMZA TOPLUMLAR NEZDİNDE YAKINLAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Kınık, "Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun devletler nezdinde ve toplumlar nezdinde yakınlaşmasına, iki ulusal derneğin bu atacağı imza da katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda, iki ulusal derneğin dünyada acının dindirilmesi, insan ıstırabının dindirilmesi ve çatışma bölgesindeki sivillerin korunması ve insani yardım faaliyetlerinin daha geniş coğrafyalara ulaştırılabilmesi için de yeni bir pencere açacak" diye konuştu.

"RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDA Kİ İŞ BİRLİKLERİNİN GÜÇLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova, "Son dönemlerde Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliklerinin güçlenmesi çok önemli bir şeydir. Özellikle son zamandaki bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyareti esnasındaki bu işbirliklerinin daha da güçlenmesi, aynı şekilde böyle ulusal dernekler seviyesindeki iş birliklerinin yapılması çok önemli bir şeydir" Şeklinde konuştu.

Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova ve Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşmalarının ardından imza törenine geçildi. Protokolü imzalayan ikili, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Törenin yapılacağı yerden detaylar

-Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıklaması

-Rus Kızılhaç Başkanı Raisa Lukuttsova açıklaması

-İmza töreni

03.09.2019 - 17 52 Haber Kodu : 190903156

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6- BİNA GİRİŞİNE BETON VE DEMİR KAPILI İŞGALE CEZA



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

Avcılar'da 23 yıl önce bina inşa edilirken belediyeye ait alanın işgal edildiği gerekçesiyle son 3 yıl için aylığı 350 TL'den, faiziyle birlikte 16 bin 196 TL ecrimisil tazminatı istendi. Avcılar Belediyesi tazminatı 6 hak sahibinin ödemesi gerektiğini bildirdi.

Gümüşpala Mahallesi Handan Sokak'ta 23 yıl önce Ahmet Şahin tarafından 4 katlı bina yapıldı. Şahin, apartmanlarının girişine giden koridordaki yola beton döktürürken hırsızlık olaylarına karşı önlem amacıyla demir kapı yaptırdı. Avcılar Belediyesi, bina girişi önüne arsa payından daha büyük alana beton döküldüğünü, bunun yanı sıra demir kapı yaptırıldığını bildirirken hak sahiplerinden haksız işgal olarak bilinen 'Ecrimisil tazminatı' istedi. Binanın alt katında berber dükkanı işleten Ramazan Kılıç, belediyenin yıllar sonra bina girişinin devlete ait olduğunu belirlediğini "25 yıl sonra burasının devlete ait olduğunu belirlemişler. Burasını yol olarak göstermişler" dedi.

Avcılar Belediyesi kamuya ait arazinin yıllar önce beton dökülerek ve demir kapı yaptırılarak işgal edildiğini 8 Temmuz 2016 tarihinde belirleyerek, Ahmet Şahin ve 6 varisini tespit ederek, kamuya ait olan 54.43 metrekare yol fazlası alanı işgal ettiği bu nedenle, her ay 350 TL olmak üzere son 3 yıl için faiziyle toplam 16 bin 196 TL 24 kuruşu ödemesi gerektiğini tebliğ etti. Şahin ailesi cezaya itiraz etti.

Emlak ve İstimlak Müdürü Sanem Sarıca, "İşgal ile ilgili tüm tespitler yapıldı. Komisyonun belirlediği rakam üzerinden zabıta aracılığı ile tebligat yapıldı. İtiraz ettiler. Vatandaştan aplikasyon krokisi istedik. Bu paranın ödenmemesi halinde icra yoluna başvururuz. Bizim bina girişine iddia edildiği gibi duvar örme yetkimiz yok. Peşin ve itiraz etmeden öderse yüzde 35 indirimli tahsilat yapılır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Binanın görüntüleri

Binanın önündeki demir kapı ve beton yol

Binanın girişindeki berberin anlattıkları

Belediye Emlak Müdürü'nün açıklaması

03.09.2019 - 17.33 Haber Kodu : 190903152

Kaynak: DHA