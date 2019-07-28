DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Silivri'de D-100 Karayolunda jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Silivri'de jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, trafiği birbirine kattı. Bir otobüs ve 3 otomobile çarpan aracın önü polis ve jandarma ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra Silivri İlçe Trafik Şube yakınlarında durduruldu. 17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma, polis ve ambulans ekipleri

-Genel ve detaylar

28.07.2019 - 06.22 Haber Kodu : 190728010

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5- KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ 2 OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATARAK DURDU: 3 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Esenler, TEM Bağlantı Yolu'nda gece saatlerinde Seyir halinde giden hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde önünde seyreden iki otomobile çarptıktan sonra takla atarak durdu. Olay sonrası kazaya neden olan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza Esenler, Tem Bağlantı Yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DF 0145 plakalı hafif ticari aracı kullanan İbrahim Ö. yanında bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı ile seyir halinde giderken Bayrampaşa ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç aynı yönde önünde seyreden Eren Nacar yönetimindeki 41 RS 308 plakalı araca ardından da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DF 5611 plakalı araca çarparak savruldu. Savrulan hafif ticari araç takla atarak yaklaşık 30 metre sürüklenerek yeşillik alanda durdu. Olay sonrası kazaya neden olan araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, diğer araç sürücüleri de kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de kaza ile ilgili diğer sürücülerin bilgisine başvurdu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Polisin çalışması

Araçların çekilmesi

Genel ve detaylar

28.07.2019 - 05.46 Haber Kodu : 190728005

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6- BİSİKLETLİLERDEN FAYTONLARA TEPKİ EYLEMİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Kadıköy Adalar iskelesi önünde bir grup bisikletli adalarda fayton kullanılmasına tepkisini pedal çevirerek gösterdi.

Kadıköy Adalar iskelesi önünde saat 19: 30 sıralarında toplanan bir grup bisikletli Adalar'da atların fayton olarak kullanılmasına tepki göstermek için pedal çevirdi. Bisikletli eylemcilerin sözcüsü Melike Özdemir yaptığı basın açıklamasında "Talebimiz; Türkiye'nin faytonculuk yapılan her yerinde 'daha az fayton' veya 'atlar için daha iyi yaşam koşulları' değil, atlı faytonların tamamen kaldırılmasıdır! Atlara özgürce yaşam hakkının, yani her canlının doğuştan sahip olduğu en temel hakkın derhal geri verilmesidir. Bizim eşit ve özgürce yaşam hakkımız onlarınkinden üstün değildir! Atlı faytonların kaldırılması yetkisine sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve seçimden önce Hayvan Hakları Yaşama İzleme Delegasyonu'nun 'SÖZ VERİYORUM' metnine imza atarak metnin 15. Maddesinde 'Atlı faytonları kaldırarak yerine akülü ulaşım araçları koyacağıma, kurtarılan atların etolojilerine uygun geniş doğal ortamlarda rehabilite edilerek ölene kadar yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağıma söz veriyorum." diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu sözünü yerine getirmesini istiyoruz. Atlara yapılan işkenceye ve adına 'kaza' denilen sistematik cinayete karşı, atlar ve yeryüzünün tüm bileşenleri için özgürlük arayışımıza ses verin! 'Faytondan in, bisiklete bin' sloganıyla bisiklet isyan zamanıdır" dedi.

Bir başka grup üyesi Sait Biliz de yapılan röportajda "İnsanlar empati kurmak istemiyorlar. Çalışan bir canlının yerine koymak istemiyorlar kendilerini ne yazık ki. Adalar kendi jeolojik durumu nedeniyle de parkurları zor virajları ve dik yokuşları olan aynı zamanda hunharca kullanılan bir faytona 5-6 kişinin binip onu tepelerde ve zor koşullarda çalıştırılmasını insanlar empatiyle görmek istemiyorlar. Oysa bunun daha modern yöntemleri var. En basiti golf araçları yani 100 yıldır elektrikli neredeyse. Elektrik motorlu bir araç çok rahat kamu kaynaklarıyla faytonculara tahsis ve temin edilebilir. Kredileri yapılandırılabilir. Bununla ilgili gerek hükümet gerekse Büyükşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi ve STK'lar, yerel gruplar insiyatif alıp taraf olup kalantör olup bu işi çözebiliriz. Bu iş bir fantezi değil, nostaljik bir eğlence değil artık. Bu gerçekten zulüm kokan bir iş. Adalar gibi her anlamda dokusu korunan bir bölgede sürekli bu tarz vahşi eylemlerin olması hayvanların ölmesi, insanların ve çocukların gözü önünde kötü koşullarda sürekli mağdur edilmeleri artık gerekli bir şey değil. Belki atları adaların bir dokusu olarak orada özgürleştirmek gerekiyor. Faytoncular içinde gerçekten onları mağdur etmeyecek bir sonuca, bir çözüme ulaşmak için tarafların oturup bir araya gelmesi gerekiyor. Aslında olay çok basit, sadece inatla sürdürüyoruz. Ben insanlığı duyarlı olmaya çağırıyorum, herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Gerçekten kendi yapmak istemediğimiz şeyleri başka canlılara yaptırmayalım. Bundan keyif almayalım, eğlenmeyelim bununla. Bu eğlence değil. Herkes kendi bedenini taşıyabilecekken neden başka bir canlıya kendi bedensel yada diğer yüklerimizi yüklemeye çalışıyoruz. Bunları bir düşünmek lazım" dedi. Adalar İskelesi'nden başlayan bisiklet turu olaysız bir şekilde Bostancı iskelesinde son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Bisikletli gruptan görüntüler

-Pankartların görüntüsü

-grup sözcüsünün basın açıklaması

-grup üyesi ile röp

-genel ve detay görüntüler

27.07.2019 - 22.44 Haber Kodu : 190727193

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Kaynak: DHA

- İstanbul