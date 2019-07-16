DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

EYÜPSULTAN D-20 Karayolunda, hafriyat kamyonu sürücüsü, aniden duran taksiye ve yan tarafındaki şehirlerarası otobüse çarpmamak için manevra yaparken kamyon devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazanın ardından İstanbul Havalimanı yönünde trafik oluştu.D-20 Karayolu Göktürk mevkiinde İstanbul Havalimanı yönünde dün saat 15.45 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 KL 7520 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Gökmen Türkeli, önünde ilerleyen taksi sürücüsünün aniden durması nedeniyle yolun soluna manevra yaptı. Türkeli, o sırada solundan ilerleyen şehirlerarası otobüse çarpmamak için bu kez de sağ tarafa doğru manevra yaparken, toprak yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Ağır yaralanan ve araç içinde sıkışan Gökmen Türkeli, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Türkeli, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kazanın ardından, geçiş tek şeritten sağlanırken, İstanbul Havalimanı yönünde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda trafik oluştu. Hafriyat kamyonunun kaldırılması ve yola saçılan toprağın temizlenmesi çalışmaları sırasında yol trafiğe tamamen kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü. Kamyon sürücüsüyle aynı firmada çalışan Ali Aldız, kazaya aniden duran bir taksinin neden olduğunu iddia ederek, "Arıza lambası yanan bir araç sürücüsü emniyet şeridine almadan aniden duruyor. Bu da arkasında duramayınca, vurmamak için sola kırıyor. Solda da şehirlerarası otobüse vurmamak için tekrar sağa manevra yapıyor. Kontrolünü kaybettiği için soluna yatıyor araç. Yattığında da epeyce sürükleniyor. Şoförü ağır yaralı olarak gördük" dedi. Kazanın ardından oluşan trafik nedeniyle havalimanına geciktiğini söyleyen Serhat İnci ise "Havaalanına gidiyorduk. 15-20 dakikadır yoldayız. Bu sapağa geldik, burada kamyon devrilmiş. Yaklaşık yarım saatimiz var ama yetişmeye çalışacağız. Ekipler hızlıca hemen geldi ama çalışmalar biraz sürecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Devrilen hafriyat kamyonu

-Hafriyat kamyonundan yola saçılan toprak

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Görgü tanığı ile röp

-Kamyondan yola dökülen mazot

-Karayolları ekiplerinin yola kum dökmesi

-Kamyondan saçılan toprağın iş makinesi tarafından alınması

-Yolun trafiğe kapatılması

-Vinç yardımıyla devrilen kamyonun düzeltilmesi

-Araçlarından çıkan vatandaşlar

-Havalimanına geç kalan yolcu ile röp

-Kazanın yaşandığı yolun temizleme çalışmaları

-Kaza nedeniyle oluşan araç kuyrukları

-Genel ve detaylar

15.07.2019 - 18.20 Haber Kodu : 190715191

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12- ÜST GEÇİTTEN D-100'E ATLAYAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Eyüpsultan Edirnekapı'da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kadını fark etmeyen bir taksi sürücüsü kadını altına alarak bir süre sürükledi. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eyüpsultan Edirnekapı'da metrobüs üst geçidinden D-100 Karayolu'na atlayan bir kadın hayatını kaybetti. Olay Eyüp Edirnekapı Metrobüs üst geçidinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Adının H.A. olduğu öğrenilen 39 yaşındaki kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metrobüs üst geçidinden yaklaşık 20 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Yola düşen H.A.'yı fark etmeyen Bakırköy istikametinde seyir halindeki taksi de kadını altına alarak bir süre sürükledi.

TAKSİ ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Taksinin altına bir şeyin olduğunu fark eden taksi sürücüsü aracını durdurduğunda H.A'yı fark etti. Sürücü ve vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de bir süre çalışma yaptı.

VATANDAŞLAR FİLM GİBİ İZLEDİ

Polisin çalışması esnasında vatandaşlar üst geçitten olayı film izler gibi izledi. Olay sebebiyle Edirnekapı'dan Bakırköy istikametine bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan incelemelerin sonucunda H.A.'nın cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. H.A'yı altına alarak sürükleyen taksi de çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinin tepeden görüntüsü

-Vatandaşların olayı film gibi izlemedi

-Cenazenin farklı açıdan görüntüsü

-Trafiğin yoğunluğu

-H.A'nın cansız bedeninin cenaze aracına konulması

-Ekiplerin çalışması

-Olaya karışan taksinin çekilmesi

-Genel ve detaylar

16.07.2019 - 04.21 Haber Kodu : 190716047

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13- ZEYTİNBURNU'NDA TAKSİDEN İNEN KADIN KOŞARAK DENİZE ATLADI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA

Zeytinburnu Sahili'nde bindiği taksiden inerek denize atlayan bir kadın intihar girişiminde bulundu. Genç kadını bindiği taksinin sürücüsü ile sahilde bulunan seyyar satıcı denizden çıkardı. Olay Zeytinburnu Sahilinde 00: 30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Aksaray'dan taksiye binen 46 yaşındaki G.E. adlı kadın Zeytinburnu Sahiline geldiği sırada taksiden inerek koşarak denize atladı. G.E.'nin denize atladığını gören ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ve sahilde bulunan bir seyyar satıcı G.E.'yi denizden çıkardı.

ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER

Olayı görenlerin haberi vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının üşümeye başlaması üzerine bölgede bulunan vatandaşlar üzerine battaniye örttü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı G.E. ambulansa alınarak Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının görüntüsü

-Kadının üzerine battaniye örtülmesi

Ambulansın gelişi

-ambulansa bindirilmesi

-genel ve detaylar

16.07.2019 - 04.33 Haber Kodu : 190716048

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Kaynak: DHA

- İstanbul