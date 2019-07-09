DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- LİBYA'DA ALIKONULAN 6 TÜRK DENİZCİ İSTANBUL'DA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve Türkiye'nin girişimleriyle serbest bırakılan 6 Türk denizci, gece saatlerinde İstanbul'da geldi. Libya'nın doğusundaki Sidra'da alıkonulan Türk denizciler, Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Eren Çakır, Necmettin Demirhan ve Birol Kutlu, Libya'nın başkenti Trablus'a getirildi. Burada Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından karşılanan ve bir süre misafir edilen Türk denizciler, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a hareket etti. 02: 20 sıralarında İstanbul'a inen Türk denizciler, burada yetkililer ve polis tarafından karşılandı.İşlemleri tamamlanan denizciler daha sonra aileleriyle buluştu. Annesini karşısında gören Onur Çakır, koşarak kendisini karşılamaya gelen annesi Huriye Çakır'a sarıldı. Buluşma esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Mehmet Yılmaz Odabaşı, "Öncelikle yeniden ülkemize geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkilere çok teşekkür ediyoruz. Libya'ya çalışmak amacıyla gitmiştik. Oraya gittiğimizin 5. günü Hafter'in askerleri denetim yapacaklarını söyleyerek limana geldi. Bizleri karakola davet ettiler. Bizlerde herhangi bir şeye sebebiyet vermemek için karakola gittik. Karakola gidince alıkonulduğumuzu öğrendik. Gece yarısına kadar karakolda tutulduk. Dışarıda kalan arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Alıkoyarken bulunduğumuz alanın serbest bırakırken de tutulduğumuz alanın güvenli olmadığını söylediler. tutulduğumuz kampta sürekli telefonlarımız kontrol ediliyordu. Psikolojik baskı altındaydık. Devlet yetkililerinin açıklamalarından sonra geri adım atarak bizi serbest bıraktılar" dedi.

Eyüp Eryılmaz da, "6 kişiydik. Bizi tanışacağız diye götürdüler. Tanışacağız diye gittik. Bizi esir almışlar. Farkında değiliz. Gece yarısına kadar karakolda tuttular. sonra başka bir kampa götürdüler. Ağır silahlı adamlar bizi tarayacakmış gibi sıraya dizdiler" diye konuştu.

Hava limanında koşarak oğlu Onur Çakır'a sarılan Huriye Çakır, çok mutlu olduğunu söylerken, Onur Çakır ise, "İnternetim kısıtlıydı. Mümkün olduğunca ailemle iletişim kurdum. Başımızdan geçen olayları aileme yansıtmamaya çalıştım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Denizcilerin gelişi

-Eşyalarını alması

-Odabaşı ve Eryılmaz ile röpler

-Polis eşlik etmesi

-Onur Çakır'ın annesi ve akrabalarına sarılması

-Genel ve detaylar



09.07.2019 - 03.33 Haber Kodu : 190709012

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2- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 176 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)

İSTANBUL,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

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(ÖZEL)

3- PENDİK'TEKİ TRAFİK MAGANDALARI CEZAEVİNE KONULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Pendik D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Hasan ve Hüseyin Sel'in yakınları, cezaevi önünde kardeşlerin gelmelerini bekledi. Yakınları cezaevine girmeden önce polis aracındaki kardeşlerle konuşarak, kendilerine içinde eşya bulunan çantalarını teslim etti.

Görüntü Dökümü

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-Maltepe Cezaevi önünden görüntüler

-Sel kardeşlerin yakınlarının bekleyişi

-Sel kardeşlerin polis otosuyla cezaevine gelmesi

-Yakınlarının Sel kardeşlerle aracın dışından konuşması

-Genel ve detaylar

08.07.2019 - 19.48 Haber Kodu : 190708206

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4- PENDİK'TEKİ TRAFİK MAGANDALARI TUTUKLANDI

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel tutuklandı.

Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel, bu sabah Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sorgularının ardından her iki şüpheliyi de, "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Mala zarar verme" ve "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Hasan Sel, tutuklanma talebiyle sevk edildiği İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde olaydan dolayı pişman olduğunu, karşı tarafın tüm zararını karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Hüseyin Sel de emniyet ve savcılık sorgusunu tekrar ederek yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu kaydetti.

TUTUKLANDILAR

Mahkeme, sorgularının ardından her iki şüpheliyi de atılı suçlardan tutukladı. Tutuklama kararında, şüphelilerin ifadelerinin aksine Hüseyin Sel'in kullandığı araçla şikayetçilerin aracının önüne geçerek durduğu ve şikayetçileri kendilerine çarpmaya zorladıkları, Hasan Sel'in aracın sol aynasına tekme atıp eliyle vurarak kırdığı, aracın ön kısmında zıplayarak ön kaputa zarar verdikleri, araçta bulunan kişilerin hürriyetini sınırladıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-olayla ilgili görüntüler

08.07.2019 - 18.58 Haber Kodu : 190708198

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5- FATİH'TE 40 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 35 GÖZALTI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fatih'te önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerinde desteğiyle önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH BULUNDU

Operasyon esnasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri elleri tetikte sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Kumkapı'da bulunan bir oteldi. Otele giren narkotik ekipleri otelde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerden detaylar

-oteldeki polislerden görüntüler

-Alınan önlemlerden detaylar

-İki şüphelinin gözaltına alınarak polis araçlarına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

09.07.2019 - 07.10 Haber Kodu : 190709016

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(ÖZEL)

6- FATİH'TE ÇİNLİ KADININ BOĞAZINI KESİP EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/İSTANBUL,

Fatih'te Çinli iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtılar.

Olay, Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çin Hak Cumhuriyeti vatandaşı iki kadının kaldığı bodrum katındaki daireden dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daireye giren itfaiye ekipleri, yanan çekyatın üzerinde bulunan bir kadını fark etti. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan 42 yaşındaki Chen Haiyun ambulansa alındı. Haiyun'un yangından önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Haiyun'un cansız bedeni ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayeti işleyen kişi yada kişilerin yakalanması soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin çalışması

-Hayatını kaybeden kadının bulunduğu ambulans

-Mahalle sakinleri

-Öldürülen kadının cenazesinin ambulansla olay yerinden götürülmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Vatandaşların çalışmaları takip etmesi

-Genel ve detay görüntüler

09.07.2019 - 04.48 Haber Kodu : 190709015

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7- SİLİVRİ'DE KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/ İSTANBUL,

Silivri'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde üzerinde seyir halindeyken kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Edirne istikameti eski Garden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 HB 6937 plakalı otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken otomobildeki iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye geldi. Otomobil içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kısa bir süre kapanan trafik, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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Kaza yapan otomobil

Ekiplerin çalışması

Genel ve detaylar

09.07.2019 - 04.13 Haber Kodu : 190709013

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8- İSTANBUL BOĞAZI'NDA SES DENETİMİ YAPILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL,

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Boğaz'daki canlı müzik, yüksek ses ve gürültü kirliliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 312 botu ile İstanbul Boğazı'nda gezi tekneleri ve eğlence mekanlarına yönelik canlı müzik ve yüksek ses denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul Valiliği koordinasyonunda; gürültü kirliliğine yol açan işletme ve tesislerin olumsuzluklarının giderilmesi amacıyla Deniz Ticaret Odası, İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla İstanbul Valiliğinde toplantı düzenlendiğini hatırlatarak toplantı neticesinde gürültü kirliliği yapan tesis ve işletmelerin çevre mevzuatına uygun hale getirilmelerini kararlaştırıldığını söyledi.

DENETİMİN AMACI GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEKTİR

Alınan kararların sektör temsilcileriyle birlikte ilgili firmalara tebliğ edildiğini ifade eden Öztürk, "Bu denetimlerin amacı kesinlikle ilgili firma ve tesislere ceza yazmak değil, gürültü kirliliğini önlemektir. Bu suretle hem vatandaşlarımız rahatsız edilmeyecek hem de canlı müzik yapan tesis ve işletmeler faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bu konuda çalışma yapan tesis ve işletmelerden gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

SINIRLARI AŞAN İŞLETMELERE 36 BİN 95 TL İDARİ PARA CEZASI

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner ise gündüz zaman diliminde 70 desibel, akşam zaman diliminde 63 desibel ve 23.00 sonrası gece zaman diliminde ise 55 desibelin aşılmaması gerektiğini vurgulayarak bu sınırları aşan işletmelere 36 bin 95 TL idari para ceza uygulanacağını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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Öztürk açıklaması

Güner açıklması

Denetimden detay

Genel Detaylar

09.07.2019 - 00.12 Haber Kodu : 190709001

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(ÖZEL)

9- AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDA BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

AVCILAR'da metrobüs durağında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak, yaralandı. Metrobüs yoluna giren ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Mustafakemalpaşa metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs durağına gelen Orhan Döner ile kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Orhan Döner, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı. Duraktakiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerle birlikte kısa sürede durağa sevk edilen görevliler sağ kolundan, sol kulak arkasından ve sırtından olmak üzere 3 yerinden bıçaklanan yaralıya metrobüs yoluna sokulan ambulansta müdahale etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Döner Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis Orhan Döner'i yaralayan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Metrobüs yolundaki 112 ambulansı

-Mustafakemalpaşa metrobüs durağından görüntü

-Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nden detay

08.07.2019 - 22.50 Haber Kodu : 190708235

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10- ÜMRANİYE'DE SİLAHINI GÖSTERMEK İSTERKEN AVUKAT ARKADAŞINI VURDU

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

Ümraniye'de müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., ofisinde silahını gösterdiği sırada avukat arkadaşını yanlışlıkla vurdu. Müteahhit gözaltına alınırken, göğsünden yaralanan avukat Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay dün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi, Derya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., avukat arkadaşı Hüseyin Y. ile ofisinde otururken silahını göstermek istedi. Mehmet Sabri K. silahını gösterdiği sırada, yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Silahtan çıkan mermi Hüseyin Y.'nin göğsüne isabet etti. Mehmet Sabri K., olayın ardından durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hüseyin Y. olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Mehmet Sabri K. ise Ümraniye Asayiş Büro amirliğine teslim edildi. Tedavi altına alınan Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Şüphelinin polis aracında sorgulanması

-Şüphelinin karakola götürülmesi

-Olayın yaşandığı bina

-Genel ve detaylar

-Yaralanan avukatın fotoğrafı

08.07.2019 - 21.22 Haber Kodu : 190708222

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Kaynak: DHA