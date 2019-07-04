DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ YOL ORTASINDA SIZDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/İstanbul DHA

Kağıthane'de aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce park halindeki araçlara çarptı ardından da sokak ortasına park ettiği aracında sızıp kaldı. Olay Kağıthane'de saat 23: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mesut Sarıgöl, 34 JU 9773 plakalı otomobille oturduğu mahalleye geldi. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen Sarıgöl, Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'ta park halindeki otomobillere çarparak bir süre ilerledi ardından da sokak ortasında aracını durdurarak direksiyonda sızıp kaldı.



UYANDIRAMAYINCA POLİSİ ARADILAR

Mahalle sakinleri ilk olarak Sarıgöl'ü uyandırmaya çalıştı. Ancak ne yaptılarsa başarılı olamadılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk olarak sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca, Sarıgöl'ün alkol komasına girmiş olma ihtimaline karşı sağlık ekibi istendi.



SEDYEYE ALININCA KENDİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de ilk olarak Sarıgöl'ü uyandırmaya çalıştı. Başarılı olamayan sağlık ekipleri, Sarıgöl'ü hastaneye götürmek için sedyeye almak istedi. Sedyeye bindirilen Sarıgöl, sedyeye alındıktan sonra kendisine geldi. Sarıgöl daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sarıgöl'ün kullandığı otomobilin çalıştığı şirkete ait olduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Sokak ortasında sızan sürücünün görüntüleri

-Sürücünün koltuğunun altında bulunan alkol şişesi

-Mahalle sakinlerinin toplanması

-Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Polisin sürücüyü uyandırmaya çalışması

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Sürücünün sedyeye alınması

-Sedyeye alınan sürücünün uyanması

-Genel ve detay görüntüler

04.07.2019 - 02.38 Haber Kodu : 190704006

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2-ŞİŞLİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNE SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,

Şişli'de, kıraathane sahibi Necmi Yalçın, tartıştığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yalçın, hastaneye kaldırıldı. Yaya olarak kaçmaya çalışan saldırgan, polis tarafından yakalandı.

Kurtuluş Caddesi, Şahin Sokak'ta dün saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kıraathane işleten Necmi Yalçın, bir müşterisiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, müşteri, belinden çıkardığı tabancayla Yalçın'a iki el ateş etti. Kıraathane sahibi Yalçın, karnına ve baldırına kurşun isabet etmesiyle yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, kıraathanedekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Necmi Yalçın'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Yalçın'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çevrede aramalara başladı. Şüpheli, olay yerinin birkaç sokak ilerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşların görüntüsü

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Genel ve detaylar

03.07.2019 - 23.28 Haber Kodu : 190703231

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3- RİVA'DA DENİZE GİREN 2 KİŞİ BOĞULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

BEYKOZ, Riva'da denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Riva'ya önceki gün gelen 3 arkadaş Gelera bölgesinde denize girdi. 3 arkadaş bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan üçüncü kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sahilden görüntüler

-Sahildekilerle röportaj

-Genel ve detaylar

03.07.2019 - 19.06 Haber Kodu : 190703197

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4- AVCILAR SAHİLİ'NDE DENİZE GİREN ÇOCUK BOĞULDU

Ersan SAN/İSTANBUL,

Avcılar sahilinde denize giren 15 yaşlarında bir çocuk boğuldu.

Olay, Denizköşkler sahilinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sahile tek başına gelen 15 yaşlarındaki bir çocuk denize girdi. İsmi öğrenilemeyen çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun yardımına yine denizdekiler koştu. İhbar üzerine sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Çocuğun kıyıya çıkarılması

-Ambulansa taşınması

(AKTÜEL)

-Sahilden görüntü

-Görgü tanıklarıyla röportaj

-Genel ve detaylar

04.07.2019 - 06.50 Haber Kodu : 190704008

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5-15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKCİ-Çağatay KENARLI-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da arandı. Otogara giren yolcuların GBT'lerine bakılırken, valizleri açılarak kontrol edildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme, Yabancılar Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması yapıldı. Otogarın tüm giriş çıkış noktalarında sıkı denetim uygulayan ekipler, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ederken, araçlarda ise arama yaptı. Yolcuların valizleri tek tek açılarak kontrol edilirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapıldı. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Otogar'ın önünde bekleyen polisler

-Denetimlerden detaylar

-Dedektör köpekle araç araması

-Polislerin GBT yapması

-Polis ekiplerinin

-Genel ve detaylar

03.07.2019 - 19.14 Haber Kodu : 190703198

03.07.2019 - 17.53 Haber Kodu : 190703185

03.07.2019 - 17.52 Haber Kodu : 190703184

03.07.2019 - 17.27 Haber Kodu : 190703178

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6- KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNANIN EN ÜST KATINDA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

Kadıköy'de 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yoğun duman çıkan dairedeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenenler kendilerini dışarıya attı.

Zühtüpaşa Mahallesi, Rüştiye Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında dün saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına yerden ve merdiven aracıyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan yükselen yoğun duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Ev sahibi ile röp

-Binada yaşayanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

03.07.2019 - 17.10 Haber Kodu : 190703168

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Kaynak: DHA