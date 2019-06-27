DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1-FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ-Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.

52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Görüntü dökümü:

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-Köprüden her iki yakadan da görüntüler

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

-Havadan görüntüler

-15 temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

27.06.2019 - 07.09 Haber Kodu : 190627013

27.06.2019 - 07.40 Haber Kodu : 190627014

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2- FSM'DE 52 GÜN 4 ŞERİT GECE TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Boğaz geçişlerini sağlaması bakımından İstanbul ulaşımının can damarı olan Boğaz Köprülerimizin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için; '15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi' çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

52 GÜN SÜRECEK

Çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesi ile köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecektir. İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır" bilgisi verildi.

4 ŞERİT KAPATILDI

52 gün 4 şeridin kapatılacağı belirtilen açıklamada, "Çalışmalar esnasında köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki (Güney platform) 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacaktır. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı güney platformdan 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılacaktır. Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.

Görüntü dökümü:

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-Köprüden görüntü

-Trafikten görüntü

-Gene ve detaylar

27.06.2019 - 01.57 Haber Kodu : 190627003

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3- ÜMRANİYE'DE POLİSTEN KAÇARKEN 4 KİŞİYE ÇARPTI

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de polisin kovaladığı otomobil, halı sahadan dönen 6 kişinin arasına daldı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay, Aşağı Dudullu Mahallesi Şahinler Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alemdağı Caddesi'nde ilerleyen 34 HZ 8545 plakalı otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin, cadde üzerinde denetim yapan bir polis aracının aynasına vurarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında aşırı hızlı giden sürücü Keskin önce kaldırıma çarparak karşı şeride fırlayarak halı sahadan dönen 6 kişinin arasına dalıp bir evin duvarına çaparak durabildi. Kazanın ardından sürücü ve arkadaşı araçtan inerek kaçtı.

Olay yerinde çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada sesleri duyan vatandaşlar otomobilin altında kalan Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın, Alper Malkoçoğlu'na yardım etmek için seferber oldu. Gruptan Mikdat Aktaş ve Emrah Hamancı kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardında ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma ve İlhan Varank Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Otomobilden kaçan sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanında bulunan arkadaşı Onur Dikmen kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak polis aracıyla Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve otomobilin içerisinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırarak bir otoparka götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Yaralılardan detaylar

-Ambulans içerisinde bulunanlar

-Yıkılan duvardan detay

-Polis ekipleri aracı didik araması

-Otomobil sürücü ve arkadaşı yakalanarak ekip aracıyla götürülmesi

-Olay yeri inceme ekiplerin çalışması

-Vatandaşla ile röp.

-Polis aracından detaylar

-Genel ve detaylar

27.06.2019 - 05.47 Haber Kodu : 190627011

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4- TUZLA'DA HALK OTOBÜSÜYLE TIR'IN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

-Tuzla'da Halk otobüsüyle TIR kavşakta çarpıştı.

-Kazada 9 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Tuzla'da özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 9 kişi hafif yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Yayla Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Hacı Ahmet Demirhan yönetimindeki 34 EH 9225 plakalı özel halk otobüsü, Mücahit Çağpınar yönetimindeki 06 FZ 7768 plakalı TIR'la kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ve otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Otobüste bulunan yolculardan, Khaula A., Tamer Y., Merve G., Mert Ali G., Rabia E., Sabahat A., Abdukadir D. Olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Çarpışma anı

26.06.2019 - 18.48 Haber Kodu : 190626215



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5-EMNİYET ŞERİDİ İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE DENETİM



-Ataşehir'de emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler durdurularak, ceza yazıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik denetleme yaptı. İhlal yapan sürücülere ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ataşehir TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetim yaptı. Trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde emniyet şeridini kullanan araçlar tespit edilerek, durduruldu. Sürücülere Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2 maddesi uyarınca 1.002 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücü, "Arkadaşlar, trafikte emniyet şeridini kullanmayın. Cezası 1.002 lira. Lütfen dikkatli olalım. Ben cezayı yedim. Bir daha inşallah olmaz." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Denetim yapan trafik polisleri

-Polislerin araçları durdurması

-Trafikten görüntü

-Polislerin sürücülere ceza yazması

-Sürücüler ile röp

-Genel ve detay

26.06.2019 - 22.15 Haber Kodu : 190626237

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(ÖZEL)

6- BAĞCILAR'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 AĞIR YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/İstanbul DHA

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ağır yaralandı. Çatışmanın boyutu olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ortaya çıktı. Olay yerinde 60'a yakın boş kovan bulundu.

Olay, Fatih Mahallesi 1822 Sokak ile 1819 Sokağın birleştiği noktada saat 01: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir anda kavgaya dönüşen tartışmanın ardından taraflar silahlarına sarıldı. Dakikalarca karşılıklı çatışan iki gruptan 4 kişi yaralandı.



HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN DURUMU AĞIR

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.



60'A YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU

Çatışmanın boyutu ise Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Ekipler yaptığı çalışmada olay yerinde, 60'a yakın boş kovan buldu. Polis ekipleri çatışmaya karışanların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yerinde bulunan boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler



27.06.2019 - 04.29 Haber Kodu : 190627010

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7- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ PEKTUS HASTALIĞI İÇİN TURUNCUYA BÜRÜNDÜ



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü pektus hastalığına farkındalık yaratmak için dün akşam turuncu renkle aydınlatıldı. Etkinliğe ilişkin açıkala yapan Göğüs Deformiteleri ve Pektus Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel, "Köprü şu anda turuncu. Turuncu renk pektusların rengi, biz farkındalık haftasıyla 23-30 Haziran'da ve bugün 26 Haziran 21.30-22.30 arasında köprülerin pektus farkındalık haftası dolayısıyla turuncuya bürünmesini istemiştik, Ulaştırma Bakanlığı kabul etti ve görmüş olduğunuz gibi Boğaz Köprüsü turuncuya büründü. Bizde halkımıza diyoruzki bu hastalığı erken teşhis edin. Erken teşhis ederseniz tedavisi daha kolay ameliyat dışı tedavilerle kısa sürede mümkün bizde farkındalığı anlatma gayreti içindeyiz. Pektus gögüs duvarı demek latince pektus ekskavatum gögüs duvarının içe doğru çökük olması göğüsün, pektus karinatum ise dışa doğru çıkık olması o da güvercin göğsü. Bu hastalık ile de pektus derneği ilgileniyor. Bu hastalık doğduğu zaman çok zor fark ediliyor esas hastalığın gelişme çağı blu çağının başladığı zaman. Göğüs kafesi genişlerken daha belirgin hale geliyor. Biz ailelere blu çağında fark edilmesini öneriyoruz. Blu çağını geçerse teşhis edilmesi ameliyatla tedavi şansı kalıyor başka tedavi şansı kalmıyor hastanın. Erken teşhis çok önemli pektus hastalığında" dedi.

PEKTUS HASTALIĞI NEDİR?

Göğüs duvarı yapı bozukluğu içinde yer alan göğüs kafesinin içeri doğru çökük olmasına halk arasında 'kunduracı göğsü' veya 'çökük göğüs' olarak da bilinen,Pektus Ekskavatum denir. Pektus ekskavatum, göğüs duvarı yapı bozukluklarından en sık görülenidir.



Görüntü Dökümü

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü turuncu ışıkla yanması

Prof. Dr. Mustafa Yüksel ile röp.

-Genel ve detaylar



27.06.2019 - 03.15 Haber Kodu : 190627009

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8- THY'NİN İLK RÜYA UÇAĞI "BOEİNG 787-9 DREAMLİNER" İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

TÜRK Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner" dün saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

THY'nin teslimi için 2012 yılının Eylül ayında Boeing ile görüşmelere başladığı ve Mart 2018'de 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere kesinleştirdiği 30 adet B787-9 Dreamliner tipi uçakların ilki filoya katıldı. Saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra THY'nin teknik hangarına yanaştırıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya katılan ilk B787-9 Dreamliner uçağın içine girerek kokpit ve kabinde incelemelerde bulundu. Yeni nesil geniş gövde uçakların ilkinin tesliminin ardından, siparişin geri kalan kısmının da 2023 yılına kadar teslimatı sürecek.

YOLCULARIMIZ BU UÇAKLARI ÇOK SEVECEK

Uçak önünde açıklama yapan Bilal Ekşi, "Avrupa'nın en genç filosu olma unvanını koruyoruz. Bunun yanı sıra Nijerya'ya yeni bir hat açarak, dünyada en çok noktaya uçan havayolu olmaya devam ettik. Şimdi bunu daha da artırıyoruz. Bu uçaklarla yeni destinasyonlara uçacağız. Bu uçakla ilk uzun uçuşumuzu Temmuz ayının sonuna doğru Bali'ye yapacağız. Daha sonra Meksika, Cancun'a uçacağız. Yeni uçakları misafirlerimiz çok sevecek. THY için de düşük yakıt maliyetleri nedeniyle çok avantaj sağlayacak ve bu uçaklarla büyümeyi sürdüreceğiz." dedi.

170 BİNE YAKIN KİŞİ ANKETE KATILDI

Ekşi şöyle devam etti:

"Bizi, takip edenler için sosyal medyada yolcularınızı ve misafirlerin görüşlerine başvurmak istedik. Bugüne kadar ki genel değerlendirmemizde Türkiye'nin önemli il, ilçeleri ve önemli turistik yerlerimizin ismini uçaklarımıza veriyoruz. Bunun sebebi de aslında Türkiye'nin turizm cazibesini artırmaya yönelik bir strateji doğrultusundadır. Uçaklar için önerdiğimiz isimler aslında Türkiye'nin tarihi önemine haiz dört tane yerdir. Bunlardan biri tanesinin seçilmesini bekliyoruz. Şu anda 170 bine yakın kişi ankete katıldı. Dolayısıyla büyük bir ilgi var. Bu uçağa ismi anketin sonucunda birinci olana vereceğiz ki, bu ankete katılanlara, yolcularımıza ve misafirlerimize duyduğumuz saygının ifadesidir. Tabii ki alacağımız uçakların sayısı bununla bitmiyor. Bu sene Dreamliner uçaklarından beş tane daha gelecek. Dar gövde uçaklarımız gelmeye devam ediyor. Bahsettiğimiz vizyon doğrultusunda tüm isim taleplerini elbette dikkate alırız. Daha sonra gelecek uçaklarımızda değerlendirmemiz mümkün. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar bu ülkenin en kıymetli insanları çünkü ülke için canlarını feda ettiler ama biz global havayoluyuz. Dolayısıyla uçaklara isim verilirken global havayolu olmanın gerekliliklerini dikkate alıyoruz." diye konuştu.



YENİ KOLTUKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Boeing'in yeni nesil teknoloji ürünü uçak, Türk Hava Yolları markasına özel oluşturulmuş yeni kabin ve yeni koltuk tasarımlarını içeriyor. 30 business sınıfı koltuğu ile Boeing 787-9 Dreamliner'ın özellikleri arasında. Optimum yakıt verimliliği ve menzil esnekliğinde en gelişmiş uçaklardan biri olarak kabul gören 787-9 Dreamliner aynı zamanda, havayolunun öncelikli politikalarından biri olan uçuş ağı genişletme stratejisine de önemli bir katma değer olacak. Türk Hava Yolları'nın daha efektif bir düzenlemeyle yeni güzergahlar oluşturmasına olanak sağlayacak bu uçaklar, milli havayolunun dünyanın en çok ülke ve uluslararası noktasına uçan havayolu olma statüsünü de pekiştirecek.



PENCERELERE LED YENİLİĞİ

Hem kabin tasarımı, hem de farklı yeni nesil özellikleri ile B787-9 Dreamliner, mevcutta 124 ülkedeki 311 varış noktasına erişen kapsamlı uçuş ağının en uzun rotalarında yolculara ekstra konforun taahhüdünü veriyor. Daha geniş kabin içi bagaj alanları ve ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, kısılabilir LED pencere panjurları ile de kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkan tanıyor. Özel bir 'konfor bölgesi', ışığı filtreleme, daha iyi hava basıncı ve daha fazla nem oluşturma kabiliyetleri ile birlikte uçak, yolcuların daha az kuruluk hissetmelerine yardımcı olup, uçuş yorgunluklarını azaltmalarına olanak sağlayacak. Yolculara daha sessiz bir uçuş deneyimi sağlamaya adına, motorlar, sistem ve ekipmanların tamamı da titreşim izolasyonuna sahip tasarımı ile ön plana çıkıyor.



KOLTUKLARDA KONFOR ÖN PLANA ALINDI

Business sınıfı yolcuları için konforlu deneyimin öne çıktığı 787-9 Dreamliner, 30 koltuğun her biri için 111,76 santimlik bacak boşluğu ve 193,04 santimlik yatak uzunluğu ile tasarlandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın renkli günbatımından tasarım ilhamı alan modern 1-2-1 konfigürasyonu, yolculara maksimum konfor sunmak adına alan kullanımını en üst düzeye çıkarıyor. Business sınıfta daha fazla şahsi alana olanak sağlayan eşleştirilmiş orta koltuklar ve yeni tasarlanan koltuk paravanı arasındaki ayarlanabilir gizlilik paneline ek olarak, 45,72 santimlik HD video ekranı ve dokunmatik özellikli uzaktan kumanda, yolcuya sunulan kabin içi eğlence portföyünün gelişiminde aktif rol üstleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın gelişi

-Hangara yanaşması

-Bilal Ekşi açıklamalar

-Kabin ve kokpitten görüntüler

-detay görüntüler



26.06.2019 - 18.02 Haber Kodu : 190626204

26.06.2019 - 18.00 Haber Kodu : 190626206

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9- BİLAL EKŞİ'DEN BOEİNG 737 MAX AÇIKLAMASI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kazaların ardından geçen Mart ayında bütün dünyada uçuşları durdurulan Boeing 737-Max uçaklarına ilişkin açıklama yaptı. Boeing 737 Max tipi uçaklar için dünyadaki gelişmelerin halen daha devam ettiğini aktaran Ekşi, Türk Sivil Havacılığı'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Ekşi, "Bu temmuz ayında bizim 24 tane Max uçağımız olması gerekiyordu. Şu anda bunların 12 adedi bizde, 12 adedi de üreticinin fabrikalarında bekliyor. Amerikan Sivil Havacılık Teşkilatı ile Avrupa Sivil Havacılık Teşkilatı Boeing'in uçaklarda yaptığı bazı değişiklikleri düzenlemek için çalışıyor. Şu anda aldığımız bilgi Ağustos ayı sonunda uçakların yeniden düzenleneceği yönünde. Dünyadaki gelişmeleri kendi sivil havacılığımız takip ediyor. Süreçte uçaklar dünyanın bazı yerlerine uçmaya başlayacaklar. Sivil havacılığımız bazı değerlendirmelerde bulunacak" dedi.

"ÇOLUK ÇOCUĞUMUZLA BİNMEYECEĞİMİZ BİR UÇAĞI KULLANMAYIZ"

Bilal Ekşi şöyle devam etti:

"Biz, yolcularımızı ve şirketimizi her şeyden daha fazla seviyoruz. O yüzden buradan 'aman ticari biraz kaybımız var' diye yolcularımızı zerre kadar tedirgin edecek bir şeye izin vermeyiz. Bizler, çoluk çocuğumuzla binmeyeceğimiz bir uçağı kullanmayız. Kendi sivil havacılığımız, 'evet emniyetli, uçulur' dedikten sonra uçarız. Şahsi kanaatimi sorarsanız; Max uçakları oldukça iyi uçaklardır. Elbette üretimde hatalar yapılmış olabilir. Ama şu anda yeniden düzenlendiğinde emniyetsiz olarak hiçbir durum yok. Son derece güvenilir uçaklar olacaklardır. O yüzden bir ayda bitmedi bu iş ve dikkat edersiniz 6 ayı buldu."

ÜMİDİMİZ MAX'LERİN EYLÜL AYINDA GÖKLERDE OLMASI

Amerika ve Avrupa Sivil Havacılık otoritelerinin bu uçaktan yüzde 100 değil, yüzde 110 emin olmak istediklerinin altını çizen Ekşi, "Bu uçak düzenlendiğinde en güvenilir uçak olacaktır. Dünyada, Max'ler yere indirildiği zaman mecburen bazı havayolları sefer kestiler. Örneğin biz, 340 uçağa göre tarife yapmıştık. 24 uçak yere indirilince biz de sefer kesmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızdan bizim elimizde olmayan bu sebepten dolayı onların anlayışına sığınıyoruz. Evet, bizim ticari kayıplarımız var. Bunun için Boeing ile de görüşüyoruz. Ümidimiz Max'ler Eylül ayında gökte olacaklardır." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bilal Ekşi açıklamaları

-Detaylar



26.06.2019 - 19.12 Haber Kodu : 190626221

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Kaynak: DHA