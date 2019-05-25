DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: UBER KONUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ OLARAK BİZDE BİTMİŞTİR

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldiği iftar programında, "Eğer 31 Mart'ta hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böyle şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz" dedi. Erdoğan Uber konusuyla ilgili de, "Uber konusu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da görev yapan esnaf ve sanatkarlara iftar programı düzenledi. Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile çok sayıda İstanbullu esnaf ve iş insanı katıldı.

"OYUNUZA SAHİP ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN SİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

İftar programında konuşma yapan Binali Yıldırım, "Sizlerin İstanbul'da kullandığınız oyların sayılırken yerini bulmadığını ne yazık ki gördük, şahit olduk. Bu yüzden oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyoruz. Her nedense kendi ülkelerinde yaşanan seçim hile ve yolsuzluklarını dile getirmeyen, hiç gündeme getirmeyenler, İstanbul seçimlerine birden bire merak saldılar. Not ediyorlar, nokta koyuyorlar. Noktayı İstanbul halkı koyar, İstanbullu hemşehrilerimiz koyar. Sizin işiniz değil. Herkes işine baksın." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul'a çiçek bahçesi yapmak için hazırladıkları projeleri önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını da belirterek sözlerine son verdi.

"TİCARİ ARAÇLARDAKİ ÖTV SIFIRLAMA SÜRESİNİ GEREKİRSE UZATIRIZ"

Yıldırım'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan ve Esnaf ve Sanatkarlar için bugüne kadar yapılanlardan bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonu biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan esnaf ve sanatkarlardan Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri konusunda hassasiyetli olmalarını isteyerek, "Türkiye bu konuda dünyanın en makul tarifelerini uyguluyor. Devlet olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zaten yeterince destekliyoruz. Sizlerin de prim ödemelerinizi aksatmayarak bu kurumumuza sahip çıkacağınızı inanıyorum" İfadelerini kullandı.

"UBER OLAYININ KORSAN TAKSİDEN FARKI YOK"

Erdoğan, "Taksiler konusunda hala şikayetler geliyor. Dijitalleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak geliştirilen ve milli bir yazılım olan İTaksi uygulaması şehir içi ulaşımda önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Hizmet kalitesinin önemli bir unsuru olan araç kalitesi ÖTV indirimine rağmen hala yeterince yükseltilebilmiş değildir. Turkuaz ve siyah taksi alternatifleri bu yüzden revaç buluyor. Araç kalitesini yükseltilebilmesi yanında taksi şoförlerimizin de çağın gerekliğine uygun iletişim becerileriyle donanmış olması gerekiyor. Esnaf demek, milletin taleplerine uygun hizmet veren kişi demek" şeklinde konuştu.

Uber hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçenlerde Dolmabahçe Sarayı'nda gençlerle bir sohbetim oldu. Çıktım, baktım dışarıda bir grup. Geldiler, Uber ile ilgili halimiz ne olacak dediler. Ben de kendilerine şunu söyledim: Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yok. Uber olayının Korsan taksicilikten bir farkı yok. Sizler hangi yasaya göre böyle bir şey çıkardınız. Kendi kendinize böyle bir şeyi icat ettiniz. Döküldünüz sokaklara Uber de Uber diyorsunuz. Şu anda bizim taksicilerimizin haklarını gasp ederek sizlere teslim edemeyiz. Bunun için de dünya Uber taksiciler kuruluşunun başındaki şahsa ben randevu vermedim. Hala da vermiyorum. Vermeyince de bunlar buradaki her şeyi götürdüler. Ne aldanan olacağız ne de aldatan olacağız. Uber konusu Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bizde bitmiştir."

"NİYE SAYIMA YAKLAŞMADINIZ?"

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimini yenileme kararına da değinen Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"Önceki gün bu kararın gerekçeleri 250 sayfalık bir metin halinde yayınlandı. YSK'nın tespitlerine göre İstanbul'da ki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada. Çalma burada. Sandık kurulu başkanları seçim sonucuna eşlik edebilecek yetki ve hareket imkanına sahip kişilerdir. Bu sandıklarda oy kullanan kişi sayısı 212 binin üzerindedir. Niye sayıma yaklaşmadınız? Tekrar tümünü sayalım, dedik neden yaklaşmadınız? Dolayısıyla kanuna aykırı atanmış bu sandıklarda kullanılan 212 binden fazla oy şüpheli duruma düşmüştür. Seçimi kazandığı ilan edilen adayla, ikinci sıradaki aday arasındaki fark ne kadardır? Bu fark 28 binden başlamış en son 13 bin 729'a kadar inmiştir. Bu ne demektir, burada şaibe var, şüphe var. Türkiye'de 1963'te şüpheye dayalı olarak seçimler iptal edilmiştir. Üstelik YSK'nın tespitini yaptığı tek sorun bu da değildir. Gerekçeli karara göre, İstanbul genelinde 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamamıştır. 90 sandığın sayım döküm cetvelleri de sandık kurul üyelerinin hiçbiri tarafından imzalanmamış olduğu için güvenilirliğini yitirmiştir. Böylece toplam 108 sandığını ve bu sandıklardaki 30 binin üzerindeki oy, yok hükmünde sayılmıştır."

"SEÇİMİN YENİLENMESİNE BÖYLE ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE KARŞI ÇIKILMASINI DOĞRUSU MANİDAR GÖRÜYORUZ"

Seçimin yenilenmesine karşı çıkılmasını manidar gördüğünü belirten Erdoğan, "Birileri bu karar sebebiyle hem Yüksek Seçim Kurulu'na hem de Ak partiye yükleniyor, saldırıyor, hakaret ediyor. Acaba bu kesimler ortaya çıkan bu tablo karşısında bizim ne yapmamızı bekliyordu. İstanbul halkının bir yandan 212 bin oyunun diğer yandan 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık. Hadi diyelim ki bu durumun ortaya çıkmasında sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki, hırsızın hiç mi suçu yok? Demokrasiye inanan, milli iradeye güvenen, sandığı sağlam gören herkesin bu karara saygı duyması gerekir. Eğer 31 Martta hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böyle şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan detaylar

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

24.05.2019 -22.43 Haber Kodu : 190524264

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2- AVCILAR'DA PANELVAN MİNİBÜSLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 14 YARALI

*Halısaha maçından dönerken, kaza yaptılar.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Avcılar'da panelvan minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Tahtakale Mahallesi'nde saat 01.20 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AF 9320 plakalı panelvan minibüs, içinde bulunan 11 kişi ile halı saha maçından dönerken, Gaffar Okan Caddesi'ne geldiği sırada karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YT 2113 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 14 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri 14 kişiye ilk müdahaleyi yaparak, çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yol, ulaşıma kapanırken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından cadde tekrar ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-İtfiaye ekiplerinin çalışması

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Araçların çekilmesi

-Genel ve detaylar

25.05.2019 -03.07 Haber Kodu : 190525013

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3- GAZİOSMANPAŞA'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri evi yanan komşularına yardım etmek için sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yanan daire kullanılmaz hale geldi.

Merkez Mahallesi, Güldemet Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan daireye müdahale etti. Bu sırada mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sırasında polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralananın olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yer

-Alev alev yanan daire görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Mahalle sakinleri

-Polisin önlemi

-Genel ve detaylar

25.05.2019 - 06.25 Haber Kodu : 190525017

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4- SANCAKTEPE'DE FABRİKANIN ATIK SU KUYUSUNDA CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Sancaktepe demir doğrama fabrikasının atık su kuyusunda bir çalışanın cansız bedeni bulundu.

Olay, Meclis Mahallesi Manyas Sokak'ta gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre demir doğrama fabrikasında çalışan İsmail Y. dün gece vardiyasında çalışmak üzere evden ayrıldı. Sabah saatlerinden itibaren ailesi ve mesai arkadaşları kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Gece saatlerinde ise fabrikada çalışan bir kişi fabrikanın atık su kuyusunda hareketsiz yatan birisini gördü. Çalışan, olayla ilgili polis, sağlık ve itfaiye ihbarda bulundu. Fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki atık su kuyusunda hareketsiz yatan kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kuyudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin ise İsmail Y. olduğu anlaşıldı. Polis, fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise Y.'nin bulunduğu kuyu ve fabrikada delil araştırması yaptı. İsmail Y.'nin hayatını kaybettiğini öğrenen fabrikaya geldi. İsmail Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin incelemelerinin ardından İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye ve polis ekiplerin çalışması

-Sağlık ekipleri hazır bekletilmesi

-Ailesi ve ablası sinir krizi geçirmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerin delil araştırması

-Cenaze aracın çıkışı

-Genel ve detaylar

25.05.2019 - 04.16 Haber Kodu : 190525014

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(Özel)

5-TAKSİ VE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Halaskargazi Caddesi Taksim istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Şişli istikametinden Taksim istikametine giden 34 TBJ 12 plakalı taksi ile ara sokaktan çıkan 34 NZ 90 26 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksi şoförü ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazayı gören bir kişi, "Taksi ileriden geliyordu, diğer araç ise aradan çıkıyor. İkisinden biri kırmızı ışıkta geçiyor. Ama hangisi belli değil. 3 yaralı var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-yaralılardan detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Polislerden detaylar

-Röportaj

-Genel ve detaylar

25.05.2019 - 07.30 Haber Kodu : 190525018

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6- SULTANBEYLİ'DE KAMYONET DEHŞETİ KAMERADA: 3 AĞIR YARALI

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda ve kaldırımdaki 1'i kadın 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 17.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 YM 8628 plakalı kamyonet, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yolda ve kaldırımdaki 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Sürücü gözaltına alınırken polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anının saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, yoldaki iki kişi ve kaldırımdaki 1 kişinin kamyonet tarafından ezildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kamyonetin 3 kişiyi ezerek dükkana girmesi

Aktüel

-Olay yerinden görüntüler

-Dükkana giren kamyonet

-Ezilen kişilerin ayakkabılar

-Polisin incelemesi

-Yaşanan hareketlilik

-Görgü tanıklarıyla röp.

24.05.2019 - 18.28 Haber Kodu : 190524222

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7- YÖNETMEN YAVUZ ÖZKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Yavuz Özkan, son yolculuğuna uğurlandı. Kortej eşliğinde, alkışlarla uğurlanan yönetmen Özkan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aralarında Antalya Altın Portakal, Ankara Uluslararası Film Festivali, İstanbul Film Festivali, Adana Altın Koza'nın yer aldığı birçok film festivalinde ödül alan yönetmen Yavuz Özkan, organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, önceki gün, yaşamını yitirdi. En son 2010 yılında, senaryosunu da yazdığı 'İstanbul'da Aşk' filmini yöneten Özkan için bugün Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Özkan'ın ailesi, yakınları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski DİSK Başkanı Kani Beko, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Nebil Özgentürk, Berhan Şimşek, Rutkay Aziz, Mehmet Aslantuğ, Menderes Samancılar, Halil Ergün, Şemsi İnkaya, Nur Sürer, Ferdi Artuner, Kerem Alışık, Atilla Dorsay'ın da aralarında bulunduğu sanat ve siyaset camiasından birçok isim katıldı.

İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Yavuz Özkan'ın cenazesi, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Sanat camiasından dostları, yönetmen Özkan'ı kortej eşliğinde, alkışlarla son yolculuğuna uğurladı.

Film eleştirmeni Atilla Dorsay, Yavuz Özkan'ı ilk filminden itibaren takip ettiğini belirterek "Yönettiği Maden ve Demiryol, bence Türkiye'de politik sinemanın başyapıtları. Onu en çok politik filmleriyle hatırlayacağız ve her zaman çok seveceğiz" dedi.

Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti'nde oynayan oyuncu Mehmet Aslantuğ ise "Trajik olan, bu kayıptan çok onları 60'larında bu ülkenin algısı sinemada bir tür emekli etti. Tabii ki bu onların kıymetinden bir şey kaybettirmedi. Ama hepsi halkı için, halkına daha çok şey anlatmaya, daha çok şey söylemeye hazırdılar. Bunu para pul için yapmayacak kadar özel adamlardı. Gidiyorlar işte beyaz atlarına binip" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeye katılanlardan genel ve yakın detaylar

-Cenazeden detay görüntü

-Mehmet Aslantuğ ile röportaj

-Atillah Dorsay ile röportaj

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin araca konulması

-Cenazenin alkışlanması

24.05.2019 -18.33 Haber Kodu : 190524223

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8- MESUT YILMAZ'IN KAYINVALİDESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın 102 yaşında hayatını kaybeden annesi Emine Fahire Müren son yolculuğuna uğurlandı.

Emine Fahire Müren'in cenaze namazı Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı. Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ile oğulları Hasan Yılmaz, Berna Yılmaz'ın kardeşi İnci Doğu taziyeleri kabul etti. Cenazeye, eski bakanlardan Hüsamettin Özkan, CHP İstanbul milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Erdoğan Toprak, iş adamları Ali Ağaoğlu ile Ergün Gürsoy'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Müren'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Küçükyalı mezarlığındaki aile kabristanlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'dan detay görüntüler

-Cenazeye katılan kişiler

-Cenaze namazı kılınması

-Cenazenin götürülmesi

24.05.2019 - 09.04 Haber Kodu : 190524230





Kaynak: DHA