Dha İstanbul Bülteni-1

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

(ÖZEL)

1-BEŞİKTAŞ'TA TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta bir adrese terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Beşiktaş'ta bir adrese gece saatlerinde operasyon düzenledi. Ekipler saat 00.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Sporcu Adil Sokak'ta bulunan bir binaya girdi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan Özel Harekat ekipleri, sokakta bulunan binaların pencerelerine çıkan vatandaşları uyararak içeri girmeleri istedi. Adreste yaklaşık iki saat süren aramaların ardından evde kalan Y.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Sokakta tedbir alan Özel Harekat Ekipleri

-Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

-Özel Harekat polisinin camda bulunanları içeri girmeleri konusunda uyarması

-Haseki Devlet Hastanesi

-Genel ve detay görüntüler

09.04.2019 -06.57 Haber Kodu : 190409009

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2-BAYRAMPAŞA'DA KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da 5 katlı binanın en üst katında bulunan kağıt deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında

depoda hasar oluştu.

Vatan mahallesi, Eski Kaldırım Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki kağıt deposunda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada alevler bir alt katta bulunan depoya da sıçradı. İtfaiye, binanın her iki tarafından müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya ada yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının çıktığı iş yeri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Dumanların çıktığı depo

-Genel ve detaylar

09.04.2019 -02.49 Haber Kodu : 190409006

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3- KAĞITHANE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL

Kağıthane TEM Bağlantı yolu D-100 katılımında bir otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu, D-100 katılım Okmeydanı mevkiinde çıktı. Seyir halindeki 34 SF 360 plakalı otomobilin sürücüsü, motor kısmından yükselen dumanları fark ederek, aracını durdurdu. Sürücü araçtan inerken, kısa süre sonra araç yanmaya başladı. Alevler aracın her yanını sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın nedeniyle D-100'e bağlantı yolunda kısa bir süre trafik durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Bağlantı yolunda bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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(AKTÜEL)

-Yanmış otomobilden genel ve yakın detay görüntüleri

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Yanan aracın sürücüsünden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan otomobil

-Genel ve yakın detaylar

08.04.2019 - 20.12 Haber Kodu : 190408232

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4- KÖPRÜDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ; ARAMALARDA BULUNAMADI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kişi, ekiplerin tüm aramalarına rağmen bulunamadı.

Olay, Pazar günü saat 19.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geldiği aracı yolun ortasına bırakarak, kendini köprüden aşağıya atladı. O sırada köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti sevk edildi. Ekipler, köprüden atlayan kişiyi uzun süre denizde aradı. Fakat köprüden atlayan kişiye ait bir ize rastlanamadı.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Deniz polislerinin arama çalışmaları

-Genel ve detaylar

08.04.2019 -21.19 Haber Kodu : 190408235

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5- EMNİYETTEN, ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER ONURUNA YEMEK

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehit aileleri, gaziler ve görev malulleri onuruna Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi(PEKOM)'nde yemekli program düzenledi.

PEKOM Balo salonunda düzenlenen program, İl Müftü yardımcısı Veysel Işıldak'ın okuduğu Kuran-ı Kerim ile başladı. Ardından salonda bulunanlara yemek verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı konuşmada, "Dile kolay 174 yıl. Neredeyse iki asra kavuşmak üzere. Bu aziz milletin bağrından çıkmış polis teşkilatı; vatan, devlet, bayrak, ırz-ı iffet, inancımız ve bizi biz yapan bütün özel değerlerimizin korunması, şehirlerimizde huzurun, asayişin sürekli olması için, aslında kendi rızıkları temin ediyorlar gibi görünse de, biz onu sadece öyle değerlendirmiyoruz, bunu ibadet anlayışıyla yapan, gece gündüz demeyen, bayram, seyran, tatil demeyen ve şehrin huzuruna kendini adamış bir teşkilattan bahsediyoruz. Biz sayısı yaklaşık 42 bine dayanmış İstanbul Emniyet ailesinden bahsediyoruz. İşler iyi giderken değil, her zaman en zor anda dahil, iki buçuk yıl önce 15 Temmuz ihanet gecesinde de İstanbul Emniyetimiz başındaki müdürüyle beraber hepsi 'en büyük rıza içinden çıktığımız aziz milletimizin rızasıdır' diyerek o ihanet eden, akıllarını satan, bu dünyasını da öbür dünyasını da berbat edenlerin karşısında büyük bir cesaretle durdular. Akşamımızın üzeri karanlık ama o imtihanı birbirimize inanarak ve birbirimize güç kuvvet vererek, İstanbul polisimiz kendileri gibi düşünen bütün güvenlik güçleriyle beraber bu şehre tarihi bir hizmet verdi." dedi.

"BİLİYORUZ Kİ ŞEHİTLERİNE VE GAZİLERİNE SAHİP ÇIKMAYAN BİR TOPLUMUN GELECEĞİ DE OLAMAZ"

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak şehit ailelerimize her zaman her anlamda kapımızı sonuna kadar açık tutuyoruz. Biliyoruz ki, şehitlerine ve gazilerine sahip çıkmayan bir toplumun geleceği de olamaz. Bu bilinçle ilimizde bulunan şehit ailelerimizi ziyaret edip varsa sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar da yapmaktayız. ya da kendileri bir şekilde bize ulaştığında elimizdeki tüm imkanları kendilerine sunmaktayız." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Kuran Tilavetinden detaylar

-İl emniyet müdürü Dr. Mustafa Çalışkan konuşması

-Vali Ali Yerlikaya konuşması

-Programa gelen çocuklardan detay

08.04.2019 - 22.53 Haber Kodu : 190408244

Kaynak: DHA