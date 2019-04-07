Dha İstanbul Bülteni- 1

1- ŞİŞLİ'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 24 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada 24 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan özel halk otobüsünün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan sürüsü ve diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 21.30 sıralarında eski Ali Sami Yen Stadı civarında 3 ticari oto ve 3 halk otobüsünün karıştığı yaralamalı, maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda ambulans, çekici ve vinç sevk edilmiştir. Araçta sıkışan bir otobüs sürücüsüne itfaiye müdahale etmiş, diğer kazazedelerin hafif yaralı oldukları bildirilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçlar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Sıkışan otobüs şoförünü kurtarma çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

06.04.2019 - 21.22 Haber Kodu : 190406196

06.04.2019 - 21.38 Haber Kodu : 190406197

06.04.2019 - 21.50 Haber Kodu : 190406198

06.04.2019 - 22.12 Haber Kodu : 190406203

06.04.2019 - 23.26 Haber Kodu : 190406210

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2- YILDIZ PARKI'NDA TARİHİ DUVAR ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,

Beşiktaş'ta bulunan tarihi Yıldız Korusu'nun asırlık duvarlarının bir bölümünde göçük yaşandı. Müvezzi Caddesi'nde park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu.

Yıldız Korusu'nun Müvezzi Caddesi'nde bulunan duvarının bir bölümünde gece yarısı göçük meydana geldi. Geç saatlerde caddede olay esnasında kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma olayını da engellerken, caddede park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu.

Göçüğü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yola yıkılan duvarı güvenlik şeridi ile çevreledi. Hasar gören araçlar bulundukları yerden çekildi. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, duvardan gelen sesler dikkat çekti. Göçüğün birkaç metre ötesinde kaldırıma İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince birkaç gün önce "Dikkat! Çökme Tehlikesi" yazan bir uyarı levhası yerleştirildiği öğrenilirken, aynı noktada geçtiğimiz yılın Aralık ayında da benzer bir olay yaşandığı iddia edildi.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Zarar gören araçlar

-çevredeki vatandaşlar

(AKTÜEL)

Tarihi duvardaki göçük

Zarar gören araçlar

Güvenlik önlemleri

Ekipler

Genel ve detay görüntüler

07.04.2019 - 00.35 Haber Kodu : 190407002

07.04.2019 - 02.32 Haber Kodu : 190407010

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3- KADIKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy, D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu'nda Acıbadem Mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 03 RC 670 plakalı otomobil sürücüsü Serhat Şan(27) TEM Otoyolu sapağını kaçırınca emniyet şeridinden geri geri ilerlemek istedi. Arkadan gelen Binnur Yavuz yönetimdeki 34 RK 0816 plakalı otomobil ger geri gelen otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücü Serhat Şan'ın kullandığı otomobilin içerisine sıkışan Gülten Göktaş, Baran Arpa, Berfin Arpa'yı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Binnur Yavuz tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobiller çekici yardımıya kaldırıldı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Sağlık ekipleri yaralıya müdahalesi

-Yaralı ambulansa götürülmesi

-D-100 karayolunda oluşan trafik

-Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması

-Genel ve detaylar

06.04.2019 - 23.18 Haber Kodu : 190406209

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4- ESENYURT'TA 3 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İstanbul

Esenyurt'ta yan yana bulunan 5 katlı 3 binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Mehterçeşme Mahallesi 1856 Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında yan yana bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın bitişiğinde bulunan iki apartmanın çatısına da sıçradı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın merdivenleri ile çıktıkları çatılara tazyikli su ile müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken 3 binanın çatısında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bir görgü tanığı, "Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. İçeriye kimseyi almıyorlar. Ölü yaralı olmadığını söylüyorlar. İçeride çocuklar ya ateş yakmışlar yada mangal yakmış oynamışlar. Bizim bildiğimiz budur. Çatıda çıkmış." dedi.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Çatıların alev alev yanması

(AKTÜEL)

-Yangından detaylar

-Bir vatandaşla röportaj

-Çevredeki önlemler

-Vatandaşların yangını izlemesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel detaylar

07.04.2019 - 07.07 Haber Kodu : 190407011

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5- BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ SİGARA MAKARONU OPERASYONU KAMERADA

Haber-Kamera: İSTANBUL,

Büyükçekmece'de yapılan operasyonda kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan 5 Milyon 280 bin sigara makaronu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Büyükçekmece'deki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı 26 bin 400 kutu içerisinde 5 milyon 280 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişiye 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:

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-Operasyonun görüntüsü

-Polislerin kutuları açması

-Sigara makaronları

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA