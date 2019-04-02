Dha İstanbul Bülteni-1

Kadıköy Fenerbahçe'de meydana gelen olayda eski ortak oldukları iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde dün 22: 30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, G.K. eski ortağı olan Vedat B.'nin evine geldi. Apartmanın önünde konuşan iki ortak arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ortaklar birbirini darp etti. Daha sonra ise G.K. yanında getirdiği tabancayla eski ortağı, Vedat B.'yi(45) vurdu. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Vedat B. ile darp edilen G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları hastaneye sevk etti.

EŞİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olay sonrasında Vedat B.'nin vurulduğunu öğrenen eşi, olay yerinde güçlükle sakinleştirildi. Ağlayan kadın komşuları tarafından sakinleştirildi. Öte yandan taraflar arasında yüklü miktarda alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Yaralılardan Vedat B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralı G.K'nın detayları

-Yaralı G.K'ya Ambulansta müdahale edilmesi

-Vedat B'nin eşinden detaylar

-Polisin çalışması,

-Olay yeri incelemesi

-Genel detaylar

02.04.2019 - 00.35 Haber Kodu : 190402003

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13- BAKIRKÖY'DE KÖPRÜYE TAKILAN TIR DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Bakırköy'de Halkalı-Gebze tren hattının geçtiği köprüye takılan TIR devrildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Rauf Orbay Caddesi üzerinde Florya istikametinde meydana geldi. Ali Basut'un kullandığı 34 YE 5387 plakalı TIR'ın dorsesi, Halkalı-Gebze tren hattının geçtiği köprüye takıldı. TIR bir otomobile çarparak yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle trafik felç oldu. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. TIR'ın çarptığı otomobilde hasar oluştu. TIR dorsesinde 2 lüks aracın bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla devrildiği yerden TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen TIR

-TIR'ın çarptığı otomobil

-Ekiplerin çalışmaları

-TIR'ın olay yerinden kaldırılması

01.04.2019 - 16.29 Haber Kodu : 190401160

01.04.2019 - 16.45 Haber Kodu : 190401162

01.04.2019 - 17.51 Haber Kodu : 190401177 - İstanbul

Kaynak: DHA