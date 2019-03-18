Dha İstanbul Bülteni - 1

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ak Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı önünde toplanan seçmenlere hitap etti. Seçimlere az bir süre kaldığını belirten Yıldırım, "Ne yapıp edeceğiz, herkesi arayacağız ve mutlaka sandığa gideceğiz. Seçim sandıkta kazanılır. Sandığa gitmek, seçime katılmak şart" dedi.

"İSTANBUL'U MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE BİRLİKTE ÇIKARACAĞIZ"

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Beyoğlu'ndaki son durağı Ak Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı oldu. Akşam saatlerinde MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaretin ardından Kasımpaşa'da bulunan ilçe binasına gelen Yıldırım, burada kendini bekleyen seçmenlere hitap etti. Yıldırım, kendisinin de Beyoğlu'nda büyüdüğünü söyleyerek, "Recep Tayyip Erdoğan ile biz bu yola başladık. 40 yıllık arkadaşlığımız artarak devam ediyor. İnşallah sizlerin desteği ile seçilirsek, İstanbul'u muasır medeniyetler seviyesine birlikte çıkaracağız." dedi.

"SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR"

Seçimlere 13 kaldığına dikkat çeken Yıldırım, "Bu 13 günde gece gündüz demeden, hemşerilerimizin, İstanbulluların gönüllerine girmeye devam edecek miyiz. 31 Mart akşamı zaferimizi Beyoğlu ve İstanbul'da ilan edecek miyiz. Bir olacağız, birlik olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Şimdi ne yapıp edeceğiz, herkesi arayacağız ve mutlaka sandığa gideceğiz. Seçim sandıkta kazanılır. Sandığa gitmek, seçime katılmak şart.ö İfadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım'ın gelmesi

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Binali Yıldırım'ın vatandaşlara karanfil atması

-Genel ve detay görüntüler

17.03.2019 - 20.45 Haber Kodu : 190317190

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10- EKREM İMAMOĞLU: TERÖRÜN DİLİ, DİNİ VE IRKI OLMAZ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında önce Sarıyer'de ardından Eyüpsultan'da ziyaretlerde bulundu.

Sarıyer Ayazağa Stadı'nda konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biz partiler üzerinden partizanlığı bu şehre getirenleri emekli edeceğiz. Bu anlayış şunu yapıyor. Üretemiyorlar ya, iş de yapamıyorlar, proje de yok. Bolca mega projeler açıklarlardı, ben iki ay önce 'çocuk' dedim, 'anne' dedim, 'kadın' dedim, 'çevre ve yeşil alan' dedim. Aynı şeyleri tekrar etmeye başladılar. Çünkü üretemiyorlar. Biz öncelikleri siyasetin zihnine soktuk. Baktılar baş edemiyorlar resimlerimizi sökmeye başladılar. Baktılar baş edemiyorlar, neymiş teröristmiş. Neymiş, Ekrem İmamoğlu herkesi kucaklıyor diye. Ben herkesi kucaklıyorum çok net. Ben insan mı ayırdım. HDP'li kardeşimin de, MHP'li kardeşimin de, Saadet Partili, Vatan Partili hatta daha ötesini de söyleyeyim ben Ak Partilinin de oyunu alacağım." dedi.

"SPORCULARA OLUŞTURULAN KAYNAK İLE İLGİLİ SORUNLARI BİLİYORUM"

Ekrem İmamoğlu ardından Eyüpsultan Akşemsettin mahallesinde halka seslendi. İmamoğlu, "Spor kulüplerimizin bir kısmı burada. Saha sorunlarını biliyorum. Sporculara oluşturulan kaynak ile ilgili sorunları biliyorum. Uydurma bir takım kurup peşinden koşacak değilim. Bu şehrin güzel kulüpleri zaten var. Bu şehrin yüzlerce yıllık markaları var. Galatasaray, Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'si var. Her birisi birbirinden değerli. Ben onlara hakkettiği değeri verirken aynı zamanda işte böyle semtlerdeki alın teri ile mücadele veren çocuklar yanlış yola düşmesin diye sporla uğraştıkları alanlara hizmet edeceğim." şeklinde konuştu.

"TERÖRÜN DİLİ, DİNİ VE IRKI OLMAZ"

Eyüpsultan Akşemsettin mahallesindeki konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Camii'nde Yeni Zelanda da hayatını kaybeden Müslümanlar için Yasin Suresi'nin ilk sayfasını okudu. Cami çıkışında basın mensuplarına konuşan İmamoğlu, "İnsanlığa Allah vicdan versin. Yaradan insanları, dünyaya birbirlerini kesip öldürsünler diye yollamadı. Çocuk her yerde çocuk, insan her yerde insan. Terörün dili, dini ve ırkı olmaz. Biz burada güzel insanlarla dua ettik. Kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimiz için dua ettik. Ama aynı zamanda insanlık için dua ettik. Umut ederiz dünyanın hiçbir yerinde bu tür katliamlar olmasın. Barış olsun. İnsanlar vatanından, yurdundan edilmesin. Bu aslında bütün dünyaya mesajdır. Dünyada özellikle islamofobi diye dinimizi farklı yönlere çeken bir takım siyasi liderler var. Dünyanın bazı ülkelerini yöneten insanlar bunu kendi insanlarına karşı kullanıp şirin gözükmek isteyenler var. Onların da dillerine dikkat etmelerini, bir nefreti de herhangi bir insanın kalbine sokmamalarını diliyorum. İnsana hitap etmek zor iştir. Memleketimizde de öyle. Herkesin güzel dil kullanmasını diliyorum. Gerçekten memleketimizde huzurun olmasını diliyorum. En zor günlerde kol kola olabilmişiz. İlla zor günleri beklemek zorunda değiliz. İyi günlerde de kol kola olabilmeyi, aklı, bilimi ve geleceği konuşabilmeliyiz. İnsanlar birbirleri hakkında maneviyatları üzerinden, milli hassasiyetleri üzerinden konuşup birbirlerini kırmamalılar. Her konu, her husus bize ders olur. Daha kenetleniriz. Güzel şehrimizin gelişmesinde katkı sunarız. Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına okuduğumuz Kur'an'ın kabulünü ve dualarımızın kabulünü diliyorum. Dünyada bir daha böyle olaylar olmasın." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Sarıyer halk buluşması detayları

-Eyüpsultan halk buluşması detayları

-İmamoğlu cami çıkışı konuşması

-İmamoğlu'nun Kur'an okuması

17.03.2019 - 22.12 Haber Kodu : 190317202

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Kaynak: DHA