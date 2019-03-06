Dha İstanbul Bülteni-1

Beşiktaş'ta, Yakup K. adlı kişi, sokak üzerinde tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla ayaklarından vuruldu. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Vişnezade Mahallesi Çeşme Meydanı Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kız arkadaşıyla görüşmeye giden Yakup K., sokak üzerinde yürürken, daha önceden tanıştığı iddia edilen 3 kişiyle karşılaştı. Yakup K. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi, tabancayla Yakup K.'nın ayaklarına doğru 3 el ateş etti. İki bacağından da yaralanan Yakup K., kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ile iki arkadaşı ayrı yönlere kaçtı.

Silah seslerini duyan sokak sakinleri, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, yaralının sedyeyle ambulansa götürülürken kız arkadaşından cep telefonunu bulmasını istediği görüldü.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yakup K.'nın, karşılaştığı 3 kişiyle tartıştığı sırada vurulma anı ve saldırgan ile arkadaşlarının ayrı yönlere kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi bir aracın arkasında konuşurken kafasında bere bulunan kişinin tabancasını çıkarıp Yakup K.'ya ateş etmesi, vurulan Yakup K.'nin yere düşmesi ve saldırganların kaçmaları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera 4 kişinin sokak içerisinde konuşması

-Bir kişinin silah ile ateş etmesi

-Bir kişinin yere düşmesi

Aktüel

-Yaralının ambulansa alınması

-Yaralının kız arkadaşına cep telefonunu bulmasını söylemesi

-Yaralının kız arkadaşından detay görüntü

-Ambulansın gidişi

-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

05.03.2019 - 23.08 Haber Kodu : 190305257

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2- SULTANGAZİ'DE ÇATI YANGINI; YANGIN TELEVİZYONUN PATLAMASIYLA ÇIKTI

Ersan SAN - Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de, evdeki televizyonun patlaması sonucu binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardıktan sonra yangını söndürdü.

Yangın, İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın nedeniyle, üst kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekipleri, binanın çatısından yükselen alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, binada hasar oluştu.

Yangının, evdeki televizyonun patlaması sonucu çıktığı belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Alevlerin yükseldiği yangın

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Yaşanan hareketlilik

-Detaylar

05.03.2019 - 21.21 Haber Kodu : 190305242

05.03.2019 - 20.03 Haber Kodu : 190305232

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3- ERDOĞAN AK PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, seçim otobüsü ile geldiği ilçe başkanlığında yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Erdoğan'a çıkışta partililer ve çevrede bulunanlar yoğun ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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Kalabalıktan görüntüler

Erdoğan'ın gelişi

Erdoğan'ın çıkışı

Detaylar

05.03.2019 - 22.07 Haber Kodu : 190305250

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4- İMAMOĞLU: BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK CAMİ YAPTIM

İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'deki seçim çalışmalarını mitingle noktaladı. Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri Turhan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç da İmamoğlu'na destek verdi.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK CAMİ YAPTIM"

Ekrem İmamoğlu mitingteki konuşmasında, "Seçim kazanmak için her yol mubah değildir. Birilerini kalbini kırarak bir seçim kazanmak istemiyorum. Kriz var, yoksulluk, işsizlik yaşıyoruz. Şu şehre moral, samimiyet, güler yüz gelsin, bu şehirde 6 ayda kriz kalmaz. Benim insanıma moral, sevgi, kucaklaşma lazım. Herkes birbirini sevecek, hal-hatır soracak. Biz, milletiz. Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım. Adını da mücadeleyle beraber 'Kuvay-i Milliye Camii' koydum. Bir kişi mutsuz olursa üzülecek bir belediye başkanıyım. Vicdan ahlak her şeyin önünde olmalı. 1 Nisan'da yeni bir dönem başlıyor." dedi.

"VEREN EL, ALAN ELİ GÖRMEYECEK"

İmamoğlu, "Gıdaya erişimi ucuzlatacağız. Milletin önüne seçime 1 ay kala, milleti kuyruğa dizmeyeceğiz. Veren el alan eli görmeyecek. Bizim ahlakımızda bu var. Keyfinden mi giriyor kuyruğa. Parası yok. Tanzim satışı ortaya çıkaran siyasi anlayıştan geliyoruz. Gelin size tanzim satışı anlatalım. Ulaşımı ucuzlatacağız. 'Kimin parasını, kime harcıyorsun' dediler. İstanbullu'nun parasını güle oynaya İstanbullu'ya harcıyorum. Eğitime destek olacağız. Eğitim bizim canımız. Eğitimi ucuzlaştıracağız. Hızlıca 150 kreşi devreye sokacağız. Suyu ucuzlatacağız. Derlerse 'Kimin parasıyla', 'Benim paramla' deyin. Yüzde 1 olan sosyal yardımları 3 katına çıkaracağız. Sosyal yardımı konuşmak istemezdim ama şehir büyük yoksulluk yaşıyor. Biz, sizin yoksulluğunuzu hissediyoruz. Sonra hep beraber ayağa kalkacağız. Yapmadıkları toplu ulaşım yatırımlarını, yapamadıkları metro hatlarını biz bitireceğiz. Biz bu şehrin kültür sanatla ilgili tüm eksikliklerini zenginliğe dönüştüreceğiz. Kadıköy'deki çocukla Bağcılar'daki çocuk aynı seviyede yetişecek." diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Detaylar

05.03.2019 - 22.03 Haber Kodu : 190305249

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Kaynak: DHA