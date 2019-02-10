Dha İstanbul Bülteni-1

1-ESENYURT'TA KAVGA: 4 KİŞİ YARALANDI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR- Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olaylara polis müdahale etti.

Olay, Esenyurt Merkez Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'nde bulunan Osmanlı Parkı'nda dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu bir aile park yanında düğün yaptıkları sırada mahallede yaşayanlarla aralarında gürültü sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Bu sırada mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga sırasında çevrede bulunan bazı araç ve dükkanlar zarar gördü. Kavgada 4 kişi, Suriye uyruklu kişiler tarafından bıçaklandı. Yaralılar, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalledeki olayların daha da büyümemesi için çevik kuvvet ve özel harekat polisleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaşanan kavgaya karıştığı tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan gruplar

-Polisin önlem alması

-Polisin müdahalesi

-Hastane önünden görüntüler

-Sokakta koşanlar(cep telefonu)

-Sokakta toplananlar

-Eczaneye sığnanlar

-Polisin gruba tazyikli su sıkması

-Polisin grubu dağıtması

09.02.2019 - Haber Kodu : 190209001

10.02.2019 - Haber Kodu : 190210014

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2-İSTANBUL VALİLİĞİNDEN ESENYURT'TAKİ KAVGAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İSTANBUL,-İSTANBUL Valiliği Esenyurt'ta çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Esenyurt ilçemizdeki bir düğünde üç vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren üç şüpheli gözaltına alınmıştır. İlçe Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve başta Sinoplular Derneğimiz olmak üzere sağduyulu hemşerilerimizin işbirliğiyle provakatif girişimler başarısız olmuştur. Yaralanan vatandaşlarımız sevk edildikleri hastanelerde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir.

Buna rağmen bahsedilen olayda ölen ya da öldürülen hiçbir kimse olmadığı halde, sosyal medya yoluyla halkı kin ve nefrete sevk etmeye vatandaşlarımız ve yabancı misafirler arasında gerginliğe yol açabilecek provakatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarda bulunanların tespiti ve haklarında yasal işlemlerin derhal başlatılmasıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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3-BEŞİKTAŞ'TA AHŞAP BİNADA YANGIN

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta boş olduğu öğrenilen ahşap binada yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Türkali Mahallesi Mecit Ali Sokakta bulunan ve boş olduğu öğrenilen 2 katlı ahşap binanın 2'nci katında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çökmemesi için demir direklerle güçlendirilen binadan dumanların çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahşap binadaki yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan dumanların çıkması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detaylar

10.02.2019 - Haber Kodu : 190210017

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4-BAKAN SOYLU, HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 21 OLDUĞUNU AÇIKLADI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "14 kişiyi yaralı olarak, arama kurtarma ekiplerimiz, gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan çıkardılar. 21 kişinin de oradan maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Bütün gayretlere, kurtarma çalışmalarına rağmen onları kaybettik" dedi.

Bakan Soylu, "Bizden sürekli bir rakam istediniz yani 'enkazın altında kaç kişi var?' biz de bu rakamı sürekli olarak size vermekten kaçındık. Aslen o dakikadan itibaren rakamın kaç olduğunu biliyorduk. 1 veya 2 kişiyle ilgili tereddütlerimiz söz konusuydu. Biz enkazın altında yaklaşık bizim tahminimiz 34 kişi olduğunu düşünüyorduk. Esas itibariyle de 1 kişi dışında o 34 kişi rakamını da doğru olarak işin başından itibaren de arkadaşlarımızla beraber hem komşuların hem yaralı olarak evlerden kurtulanların hem çevrede bu olayın görgü tanıkları aynı zamanda yaşayanların değerlendirmeleri ve tespitlerinden edinmiştik. Volkan Balta kardeşimiz esnaf, camcı olan kardeşimizin tam giriş çıkış anında orada olduğunu öğrendik. Aynı zamanda aşağıdaki dükkanda da 1 veya 2 kişinin olabileceği konusunda bir değerlendirme vardı. Yani bizim tespitlerimizin içinde veya dışında olabilecek. En nihayetinde bugün itibariyle de bu 34 kişinin dışında 1 kişiye daha ulaştık. O da Orta Asya kökenli bir kimliği aslında tarafımızca bilinen ama henüz daha teyit edemediğimiz için sizinle paylaşamayacağımız, ülkemizde yaşayan bir misafir" dedi.

Bakan Soylu, "O açıdan 14 kişiyi yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimiz ve tüm gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan çıkardılar. 21 kişinin de oradan maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Onlar da bütün gayretlere bütün bu kurtarma çalışmalarına rağmen onları da kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Allah ailelerine, milletimize büyük sabır versin. Size en son vermediğimiz kişiler sizin de bildiğimiz aslında ailelerinin de sürekli olarak orada bulunduğu Şeyma Kanbur, Zehra Kanbur ve Ali Bilal Kanbur, Kanbur ailesinden. En son çıkardığımız ve 3 kişide bu kardeşlerimizdi. Allah onlara da rahmet eylesin. Toplam göçük altında bizim olduğunu tahmin ettiğimiz 35 kişi vardı ve bu 35 kişiye de böylece ulaşmış olduk. Ancak arama kurtarma çalışmalarımız aynı anlayışla devam edecek çünkü şu anda 1, 1 buçuk kattayız arkadan ve önden farklı ama bu zemine kadar ineceğiz ve aynı titizlikle devam edecek. Her türlü ihtimale karşı bu çalışmaların devam etmesi konusunda arkadaşlarımızla bir görüş birliğine vardık. ve bundan sonra oradaki zemin aynı titizlikle orada sanki birisi varmış gibi aynı anlayışla arkadaşlar çalışmalara aynı şekilde devam edecekler" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Bu esnada soruşturma hem Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem Çevre ve Şehircilik Bakanın kendi incelemeleri ve araştırma çevresinde aynı zamanda İçişleri bakanlığı Teftiş kurumu başkanlığında bu soruşturmalar devam etmektedir. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Buraya kim atandıysa A,B,C'sine bakmadan gereği yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ardından akşamüstü Çevre Şehircilik bakanı bu meseleye bakış açımızı çok net bir şekilde ifade ettiler. Hakikaten burada başlanarak atılacak adımlar var. ve dünyanın en güzel şehri İstanbul'da ve ülkemizin her tarafında aynı acı durumu yaşamak istemiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız özellikle sadece bu bölgede başka bir uygulama başlattı. Pazartesi itibaren burada oluşturacağı ofiste birlikte özellikle burada yine hem Yeşilyurt hem de Yunus apartmanı gibi yada apartmanlara benzer bir niteklikteki apartmanlarda o apartmanların sağlık olup olmadığını ölçümünü gerçekleştirecek. Sizlerde fark etmişsinizdir. Vatandaşlarımız bu konu da hakikaten çok önemli talepleri var. Yani bu apartmanların daha kötü olduğunu iddia eden vatandaşlarımız var. Onların hiç birini biz burada yalnız bırakamayız. ve bu konuda özellikle bu mahalleyle ilgili ortaya konulan bu talep ondan sonra kent dönüşüm süreci ve değişim, dönüşüm yenilenme süreci tamamıyla gerçekleşmesi adına burada ciddi bir irade ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Soylu'nun açıklamaları

10.02.2019 - Haber Kodu : 190210003

10.02.2019 - Haber Kodu : 190210004

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5-ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI GECE BOYU DEVAM ETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.

Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.

Görüntü Dökümü:

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-Enkaz alanı

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

10.02.2019 - Haber Kodu : 190210020

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6-YILDIRIM: BU MÜBAREK ŞEHRE BORCUM VAR

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve 148 meslek odası temsilcileriyle bir araya geldi.

"İSTANBUL TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ VE TÜRKİYE'NİN KALBİ"

Bakırköy'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, "İstanbul eğer tek başına ülke olsaydı Avrupa'nın 13. Dünyanın 41. Ülkesi olurdu. Türkiye ekonomisinin yüzde 40'ını İstanbul üretiyor. 168 milyar dolar ihracatın 223 milyar dolarlık ithalatımızın yarıya yakını İstanbul'dan yapılıyor. İstanbul Türkiye'nin lokomotifi ve Türkiye'nin kalbi. Kültürün, sanatın aynı zamanda da ticaretin merkezi. Osmanlı döneminde siyasetin de merkezi burasıydı. Böyle bir şehirde esnaf, sanatkar, iş adamının önemi açıktır" dedi.

Yıldırım, "Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitirdiğim, aile kurduğum, yuva kurduğum, meslek sahibi olduğum, beni milletvekili yapan, Bakan yapan, Başbakan yapan, meclis başkanı yapan bunlar var mübarek şehre bu müjdelenmiş şaire borcum var. Şimdi bu borcu ödemeye geliyorum. Var mısın İstanbul?" diye konuştu.

PEKCAN: İHRACATIN ARTMASI YÜKSEK ÖNEM TAŞIMAKTADIR

Programda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bir konuşma yaptı. Pekcan, "Türkiye'nin hızla gelişmesi ve orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşmak için ihracatın artması, katma değeri yüksek olan ihracatın artması yüksek önem taşımaktadır. Bunun için daha çok sayıda işletmemizin ihracatçı olması gerekmektedir. Sizden beklentimiz iç ticaretteki başarılarınızı dış ticarete de yansıtmanızdır. Bu kapsamda Esnaf ve Sanatkara markalaşma projesini başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ruhsar Pekcan'ın gelişi

-Binali Yıldırım'ın gelişi

-Ruhsar Pekcan'ın konuşması

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar

10.02.2019 - Haber Kodu : 190210007

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7-MEHMET ÖZ'ÜN BABASI ÜNLÜ KALP CERRAHI MUSTAFA ÖZ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul DHA

Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz İstanbul'da hayatını kaybetti.

94 yaşındaki Mustafa Öz'ün rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA