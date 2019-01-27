Dha İstanbul Bülteni - 1

Dolmabahçe Sarayı'nın duvarının üst kısmını çevreleyen taşlar dökülmeye başladı. Düşen beton ve taşlar Dolmabahçe Sarayı duvarının hemen bitişiğindeki kaldırımda yürüyenler için ise tehlike oluşturuyor.

İstanbul'un en görkemli yapılarından biri olan Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'ndeki Dolmabahçe Sarayı'nın duvarlarında dökülme meydana geldi. 163 yıllık Dolmabahçe Sarayı'nın duvarının üst kısmını çevreleyen bölümlerden bazıları düştü. Düşen beton ve taşlar Dolmabahçe Sarayı duvarının hemen bitişiğindeki kaldırımda yürüyenler için tehlike oluşturmaya başladı.Düşen taşların kaldırımda yürüyen insanlar için tehlike oluşturduğunu belirten Şahin Karakaya, "Burası insanlar için riskli, yürüyen çok fazla insan var. Ben önlem alınması taraftarıyım" dedi. Yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Mimar Hatice Köseler, "Bu yolu sık sık kullanıyorum. Dökülen yerler var. Onlar ciddi anlamda insanlar için sıkıntı çıkarabilir" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Dolmabahçe Sarayı duvarının hasar gören kısmı

-Kaldırımda yürüyen vatandaşlar

-Duvardan düşen taşların bir kısmı

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

26.01.2019 - 16.20 Haber Kodu : 190126154

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4- KADIKÖY'DE VENEZUELA'YA DESTEK EYLEMİNE BÜYÜKELÇİ DE KATILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL-DHA

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, Kadıköy'de Venezuela halkıyla dayanışma amacıyla yürüyüş yaptı. Eyleme, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes da katıldı.

Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan grup, Türkiye ve Venezuela bayrağı açıp, "ABD Venezuela'dan elini çek", "Venezuela halkı yalnız değildir", "Kahrolsun emperyalizm", "Emperyalistler her zaman kaybeder" yazılı dövizler taşıdı.

Kadıköy Altıyol'a kadar yüreyen gruba Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes de destek verdi.

Reyes konuşmasına Türkçe olarak "Kardeşler buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" diyerek başladı.

Reyes, "Dış güçler her zaman dünyada kendilerinin savaşlarını göstermeye çalışıyorlar. Ama dünya beş ülkeden daha fazla. Savaş devam ediyor. Bolivarcı devrim devam edecek. Bolivarcı devrim kültürel, politik bir bütünü ele almaktadır. Devrim devam ediyor" dedi.

TKP İstanbul İl Bürosu üyesi Zehra Güner ise Latin Amerika halkının baş düşmanı ABD'nin yıllardır denediği tüm müdahalelerin halk tarafından püskürtüldüğünü ve defalarca başarısızlığa uğramış olmasına rağmen 'güvenlik açısından olağanüstü tehdit' ilan ettiği Venezuela'ya bir kez daha saldırdığını ifade etti.

Güner, "Tıpkı 2002'de başkan Chavez'e karşı girişilen darbe sırasında olduğu gibi büyük bir irade ile Miraflores Başkanlık Sarayı'nın önüne akın eden ve egemenlik haklarına sahip çıkan Venezuela halkı bu oyunu bozacaktır" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

-Türkiye ve Venezuela bayraklarını açılması

-Slogan atılması

-Yürüyüşten görüntü

-Basın açıklaması

-Venezuela Ankara büyükelçisinin görüntüsü

-Açıklama yapması

-Genel ve detay görüntüler

26.01.2019 - 16.30 Haber Kodu : 190126156 - Devrildi

Kaynak: DHA