Dha İstanbul Bülteni-1

Ataşehir'de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Emre D. hastaneye kaldırıldı. Saldırganların kaçış anı ise bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 15.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Araçla kafenin önüne gelen 4 kişiden biri yanında getirdiği silahla Emre D.'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Emre D. ağır bir şekilde yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralı Emre D., ambulansla Fatih Sultan Mehmet eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis civardaki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. Başlarına kaşkol geçiren ve yüzlerini kapatan saldırganların olay yerinden kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Güvenlik şeridi

-Polislerin incelemeleri

-Genel ve detaylar

-Güvenlik kamerası

-Kaçış anları

21.01.2019 - 17.25 Haber Kodu : 190121154

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4- KAFEDE MUŞTALI DEHŞET

Haber: Gülseli KENARLI - Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA -

Avcılar'da bir kafede muştalı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Hacı Selim Altıntaş ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz perşembe Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Hacı Selim Altıntaş ve arkadaşı bir başka masada oturanlarla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Hacı Selim Altıntaş, muştayla dövülerek ağır yaralandı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı genç olay sonrası, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kafatasında kırık bulunan Altıntaş iç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edildi. Altıntaş, bugün normal odaya alındı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA ALTINTAŞ YAŞADIKLARINI ANLATTI

56 yaşındaki müteahhit baba Selim Altıntaş, "Arkadaşıyla kahve içmeye gidiyor. Diğerleri oraya muşta, bıçak saklamış. Çocukların bir şeyden haberi yok kavgaya tutuşuyorlar. 6-7 kişilik bir grup, bir kişiye linç eder gibi vuruyorlar. Yere düşüremedikleri zaman muştayla vuruyorlar. Kafatasını kırıyorlar. Yere düştükten sonra da vurmaya devam ediyorlar" dedi.

Oğlunun elektrik, elektronik mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Baba Altıntaş, "Sporcu, içkisi, sigarası, kötü alışkanlığı olmayan bir delikanlı. Kahve içmeye arkadaşı davet etmiş. Bir kumpas diğer arkadaşının da olaydan haberi var, bunun haberi yok. Ortada kalmış, arkadaşını savunayım derken bütün olay bunun üzerine kalmış. Hukuk yoluna başvurduk, avukat tuttuk. Savcılık inceleme kararı aldı. Failleri inceleniyor, iki kişi tutuklandı. Artık görüntülerden polis tutuklamaya devam edecek. Cinayet işlemeye kalktılar, öldürmeye kalktılar oğlumu" şeklinde konuştu.

İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Muhammed Ali Y. ve Mehmet B., isimli iki şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay anı (güvenlik kamerası)

Baba Altıntaş ile röportaj

Aile yakınlarının görüntüsü

Hastaneden görüntüler

Hacı Selim Altıntaş'ın fotoğrafları

Detaylar

21.01.2019 - 18.05 Haber Kodu : 190121158

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5- İSTİNAF MAHKEMESİ OĞLU YİĞİTCAN'I 17 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİNİN CEZASINDA İNDİRİM YAPTI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, Fatih'te 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu'nu 17 bıçak darbesi ile öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Nezir Türkoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin hükmü onadı.

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, Nezir Türkoğlu'nun, oğlu Yiğitcan ve eşi Neriman Türkoğlu'na karşı işlediği öne sürülen, "Kasten yaralama", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verdiği 35 yıl 9 aylık cezayı ise 10 yıl 9 aya düşürdü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Nezir Türkoğlu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı.

Tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Neriman Türkoğlu'nun Avukatı Esin Yeşilırmak, yerel mahkeme tarafından sanığa verilen cezaların usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, bu cezanın onanmasını istedi.

SON SÖZÜ SORULAN SANIK: NE DİYEYİM Kİ BEN BU DURUMDA...

Son sözü sorulan sanık Nezir Türkoğlu, "Ne diyeyim ki, ben bu durumda efendim. Bir şey diyemem" dedi.

İstinaf Mahkemesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin oğluna öldürmeden bir süre önce darp eden Nezir Türkoğlu'na, "Kasten yaralama" suçundan verdiği 9 aylık hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin 14 Eylül 2017 tarihinde gaz açarak oğlunu öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesi ile verdiği 20 yıllık hapis cezasına ilişki hükmü kaldırdı. Bu suçtan sanığın beraatine karar veren İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından aynı eylem nedeniyle sanığa, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını ise 10 yıla çıkardı.

İstinaf Mahkemesi, sanığın eşi Nermin Türkoğlu'na yönelik eylemi nedeniyle "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aldığı 7 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin kararı da kaldırarak, bu suçtan sanığın beraatine karar verdi.

İstinaf Mahkemesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin öz oğlunu 17 bıçak darbesi ile öldüren sanığa, "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin hükmü ise usul ve yasaya uygun bularak onadı.

Böylece sanık Nezir Türkoğlu'nun aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanırken, diğer suçlardan aldığı 35 yıl 9 aylık cezası 10 yıl 9 aya düşmüş oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

21.01.2019 - 17.15 Haber Kodu : 190121152 - İstanbul

Kaynak: DHA