Dha İstanbul Bülteni-1

Maltepe Sahilyolu'nda takla atarak, hurdaya dönen araçtan iki kişi yara almadan kurtuldu. Kaza, Maltepe Sahilyolu Pendik istikameti Maltepe Miting Alanı mevkiinde saat 01.10 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 PH 5058 plakalı araca plakası tespit edilemeyen başka bir araç arkadan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar attı. Çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, takla atarak hurdaya dönen araçtaki iki kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Takla atan aracın motor parçalarının etrafa saçıldığı görüldü. Kullanılamaz hale gelen araç olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazaya olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Aracın parçalanan motor parçaları

-Genel ve detay görüntüler

16.12.2018 - 02.27 Haber Kodu : 18121600

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2-KEBAPÇIDA SİLAHLI SALDIRI; 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA

Pendik'te kebapçı dükkanında yemek yiyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, araya giren işletme sahibi ve kardeşi yaralandı.

Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan kebapçı dükkanında dün saat 16.00 sıralarında yemek yiyen M.G. dışarıdan gelen silahlı saldırganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan M.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgana müdahale etmek isteyen restoran sahibi Mehmet K. ile kardeşi Cemal K. yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Restoran sahibi Mehmet K. ile kardeşi Cemal K. ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan havaya ateş ederek, buradan uzaklaştı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde inceleme başlattı. Bir görgü tanığı, "Bir ölü ve iki yaralı. İşyeri sahibi arkadaşta onları ayırayım derken göğsünden bir mermi alıyor. Onu da hastaneye kaldırdılar. İnşallah iyileşir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polislerin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanığıyla röp

-Olay yerindeki kalabalık

-Genel ve detay

15.12.2018 - 20.10 Haber Kodu : 181215178

15.12.2018 - 17.55 Haber Kodu : 181215159

15.12.2018 - 17.40 Haber Kodu : 181215154

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3-BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de sabaha karşı park halinde duran bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası araç tamamen yanarak otomobil kullanılamaz hale gelirken, bir otomobil ve bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Orkide 3 Sokakta sabaha karşı 04: 30 sıralarında park halinde duran 38 AAN 453 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilden alevlerin yükseldiğin gören mahalle sakinleri durumu hemen polis itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Yangın çıkan aracın hemen önünde duran bir başka otomobil ile iş yerinde de maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak araçta soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde inleme yaparak çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldığı görüldü.

ARACIN YANMA ANLARI KAMERADA

Alev alev yanan araç bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de aracın alev alev yandığı görülürken zaman zaman da patlamaların olduğu duyuluyor. Vatandaşlar yanan aracı çaresizce izlerken, bir süre sonra da olay yerine itfaiye aracının geldiği görülüyor.

Görüntü dökümü:

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(AKTÜEL)

-Olayın meydana geldiği yer

Yanan aracın görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polis ekiplerinin çalışması

Genel ve detaylar

(CEP TELEFONU)

Aracın alev alev yanması

İtfaiye ekiplerinin gelmesi

Genel ve detaylar

16.12.2018 - 06.52 Haber Kodu : 181216003 - Bezgin