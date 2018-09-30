Dha İstanbul Bülteni -1

1- SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA : 5 YARALI

Haber: İstanbul DHA

Silivri'de serviscilerin kavgasında 5 kişi yaralandı. Silivri Terminalin'de yolcu taşımacılığı yapan iki servis çalışanları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavga bir kişi silahla 4 kişi de aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şerit çekerek çalışma başlattı. Polis, olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Boş kovanlar

-Polisin çalışması

-Yaralıların görüntüsü

-Detaylar

29.09.2018 - 18.29 Haber Kodu : 180929173

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2- FATİH'TE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevre ilçelerden polislerin de desteğiyle gece saatlerinde Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde "Ulubatlı-6" adı verilen genel asayiş denetimi düzenledi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde yakalandı.

Denetimde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ayrıca, polis ekipleri daha önce belirlenen adreslere baskın düzenleyerek aramalarda bulundu. Yapılan aramalarda polis ekipleri odaları didik didik ararken, bir odada bulunan yatağın altından pompalı tüfek ve fişekler bulundu. Polis ekiplerinin diğer adreslerde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan denetim sırasında çeşitli nedenlerden dolayı bazı şüphelier gözaltına alındı. Polis ekiplerinin denetimlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Polis ekiplerinin uygulaması

mekanlara girilmesi

Polis helikopterinden görüntü

Adreste arama yapılması

Aramalarda pompalı tüfek ve fişek çıkması

Genel ve detaylar

29.09.2018 - 23.56 Haber Kodu : 180929227

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3- KAĞITHANE'DE 6. KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Özgür EREN/ İSTANBUL

Kağıthane'de 6 katlı bir binanın çatısından düştüğü iddia edilen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 06: 30 sıralarında Kağıthena Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 28 yaşında Fuat Ülger isimli kişi, 6 katlı bir binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde Ülger'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ülger'in cesedi cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve Detaylar

30.09.2018 - 07.47 Haber Kodu : 180930007_

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4- MECLİS BAŞKANI YILDIRIM ŞEHİT AİLESİNE TAZİYEDE BULUNDU

Haber: İstanbul DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şırnak'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Sedat Mekan'ın, Yenibosna'daki evine ziyarette bulundu.

Yıldırım, 29 Nisan 2018'de Şırnak'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Sedat Mekan'ın Yenibosna'da oturan ailesini ziyaret etti. Ziyarette Şehit Mekan için dua okundu. Yıldırım, Mekan'ın ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntü

-Dua okunması

-Detaylar

29.09.2018 - 19.49 Haber Kodu : 180929191

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5- EGEMEN BAĞIŞ'TAN MİLLİ TAKIMA 2024 ÇAĞRISI

Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış:

"Türkiye'nin bu yükselmesini hazmedemeyen çevreler yine bir hamle yaptılar. 2024'ün ev sahipliğini bize değil, Almanya'ya verdiler. Milli takımımızın bütün oyuncularına, hocalarına, genç millilerimize ve ümit millilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2024'e beş yıl var. Biz beş yıl bunu kafaya koyalım. 2024'e öyle hazırlanalım ki, bu kararı verenleri utandırmak için gidelim Almanya'da o kupayı alıp gelelim"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/ İSTANBUL DHA

Diriliş ve Gençlik Federasyonu tarafından 'Birlikte güçlü Türkiye' adı altında bir program gerçekleştirildi. Florya'da düzenlenen programa Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış, Ak Parti Diyarbakır eski Milletvekili Cuma İçten, Diriliş ve Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın ile federasyon üyeleri ve davetliler katıldı.

"ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKARSAK HEPİMİZ GÜÇLENİRİZ"

Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış, "Yokuşta da, inişte de, düzde de bizim birlikte olmamız lazım. Biz bir ve beraber olursak, biz birbirimize sahip çıkarsak, ülkemize sahip çıkarsak hepimiz güçleniriz. Ama içimize fitne girerse, birbirimize düşersek, hepimiz zayıflarız" dedi.

"GEZİ OLAYLARI SÜRECİNDE YAŞADIKLARIMIZI HANGİ ÜLKE YAŞAMIŞ OLSAYDI, HÜKÜMET ÇÖKERDİ"

Egemen Bağış, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar olduğunu, bu oyunların devlet ve millet tarafından bozulduğunu belirterek, "Son yıllarda özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın Davos'taki 'One minute' çıkışından sonra Türkiye üzerinde birilerinin oyun üzerine oyun, tuzak üzerine tuzak kurdukları hepinizin malumu. Gezi olayları sürecinde yaşadıklarımızı hangi ülke yaşamış olsaydı, hükümet çökerdi. Bu millet liderine sahip çıktı. 17-25 Aralık'ta yargısal kalkışma çabasına girdiler. Bu millet yine liderine sahip çıktı. Atması gereken adımları attı. Kobani'yle, çukur siyasetiyle bu milleti birbirine düşürmek istediler. Millet bu oyuna da gelmedi. Daha sonra Rus uçağını FETÖ'cü hain piyonlarına vurdurarak, Türkiye'yi Rusya'yla bir çatışma içine sokmak istediler. Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde bu süreci de atlattık. En büyük imtihan 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'da bu milletin kendi evlatlarını, kendi içinden çıkmış hainlerle çarpıştırarak, bize bir gecede 251 şehit verdirerek, demokrasimizi, devletimizi, milletimizi korumayı bu millet o bilinçle sağladı" diye konuştu.

"2024'E ÖYLE HAZIRLANALIM Kİ BU KARARI VERENLERİ UTANDIRMAK İÇİN GİDELİM ALMANYA'DA O KUPAYI ALIP, GELELİM"

Bağış, ev sahipliği Almanya'ya verilen 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na da değinerek, "Hala ekonomimiz üzerinde saldırılar var. Para birimimiz üzerine her türlü tuzaklarla saldırılar devam ediyor. Ama biz bir ve beraber oldukça bunların hepsini boş çıkarırız. En son iki gün önce Türkiye 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için en elverişli ülkeydi. Buna adaydık. Muazzam da bir sunum yaptık. Ama sonra gece katakullisiyle Türkiye'nin bu yükselmesini hazmedemeyen çevreler yine bir hamle yaptılar. 2024'ün ev sahipliğini bize değil, Almanya'ya verdiler. Burada Diriliş Gençlik Federasyonu'nun 'Birlikte Güçlü Türkiye' gecesinden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Milli takımımızın bütün oyuncularına, hocalarına, genç millilerimize ve ümit millilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2024'e beş yıl var. Biz beş yıl bunu kafaya koyalım. 2024'e öyle hazırlanalım ki, bu kararı verenleri utandırmak için gidelim Almanya'da o kupayı alıp gelelim. Bize de bu yakışır. Bu çağrımız inşallah buradan yankı bulur" dedi.

"BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Bağış, "Yunus Emre diyor ya 'Bölünürsek yok oluruz. Bölüşürsek tok oluruz' Bizim hep birlikte Türkiye olma mecburiyetimiz var. Faklı etnik kökenlerimiz olabilir. Hiç birimize doğarken sormadılar. Birbirimizi aynı ülkenin evlatları olarak, aynı milletin mensupları olarak sevmek zorundayız. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Bağış'ın gelişi

-Diriliş ve Gençlik Federasyonu başkanı Berivan Algın'ın açıklamaları

-Bağış'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

29.09.2018 - 21.56 Haber Kodu : 180929213

29.09.2018 - 21.57 Haber Kodu : 180929212

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