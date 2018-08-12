Dha İstanbul Bülteni - 1

1- MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Maltepe istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce hafif ticari araca ardından da damacana su yüklü kamyona çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçtaki bir kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Altıntepe mevkii Bostancı istikametinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine hızla ilerlediği iddia edilen Göktuğ P. idaresindeki 34 RZ 9300 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine önce aynı şerit de ilerleyen 60 EG 972 plakalı otomobile ardından da damacana su yüklü 34 VBR 23 plakalı kamyona çaparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN DİĞER İKİ KİŞİDE YARALANDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta sıkışanlara müdahale bulunurken itfaiye ekipleri de sıkışanları çıkarmaya çalıştı. Otomobilin içerisinde 2 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Durmuş Altınoğlu'nun ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralıların birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

KAZAYI GÖRMEK İÇİN BASTONLUYLA GELDİ

D-100 Karayolunda yaşanan kaza nedeniyle bazı vatandaşlar durumu cep telefonuyla kayıt ederken bir vatandaş ise kaza yerine bastonuyla gelerek çalışmaları izledi.

ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA D-100 KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI

Otomobilin içerisinde hayatını kaybeden Altınoğlu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediysi'ne ait araçla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Kaza yerinde bulunan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bir süreliğine kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Otomobil sürücüsü Göktuğ P. ile kamyonetin sürücüsü Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Otomobilin içerisinde sıkışanlar

-Sağlık ekiplerin müdahalesi

-İtfaiye ekiplerin vatandaşları uzaklaştırması

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

-Otomobilin içerisinde ceset

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Bastonlu gelen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

12.08.2018 - 07.07 Haber Kodu : 180812013

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2- KARTAL'DA TRAFİK KAZASI: 2'Sİ AĞIR, 6 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kartal D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere çaparak takla attı ardından aynı şeritte ilerleyen araca çaparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralanırken ikisinin durumu ağır olduğu belirtildi.

Kaza, D-100 Karayolu Soğanlık mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen 34 HN 2333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyere sonra orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç aynı yönde ilerleyen 34 BDY 504 plakalı araca çarparak durabildi.

TRAFİK KAZASINI GÖRENLER OLAY YERİNE KOŞTU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşlar otomobilin içerisinde sıkışan biri kadın 2 kişiyi yardım etmeye çalışırken kısa sürede gelen itfaiye ekipleri sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sırasında bazı vatandaşlar kurtarma çalışmalarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANIRKEN 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, biri kız çocuğu 4 kişi tedbir amaçlı İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol, herhangi bir kaza neden olması nedeniyle temizlendi. D-100 Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatırılırken devrilme tehlikesi bulunan aydınlatma direği elektrik ekipleri tarafından halat yardımıyla indirilerek yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Sağlık ve polis ekipleri

-Araçlardan detay

-Kazada yaralananlar

-Yol temizleme aracı

-Aydınlatma direği

-Bariyerden detay

-Elektrik ekipleri

-Trafikten detay

-Genel ve detaylar

12.08.2018 - 01.32 Haber Kodu : 180812010

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3- DENİZE DÜŞEN KADINI BALIK TUTANLAR KURTARDI

*200 metre sürüklenerek balıkçıların önüne gelen kadını olta ile kurtardılar

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL

Sarıyer'de denize düşen kadını, sahilde balık tutanlar kurtardı. Kıyıya çıkartılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay Baltalimanı sahilde saat 08: 00 sıralarında meydan geldi. İsminin Şeyma I. (27) olduğu öğrenilen genç kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Şeyma I., yaklaşık 200 metre sürüklenerek balıkçıların önüne geldi. O sırada sahilde balık tutanlar, denizde çırpınan kadını gördü. Kadın çırpınırken balık tutan kişilere yardım çığlıkları atıp, yüzme bilmediğini söyledi. Mahmut Topla oltasını boğulmak üzere olan kadına uzatarak kadını kıyıya çekti. Kıyıya çıkartılan kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kıyıda yaptıktan sonra kadın hastaneye kaldırıldı. Kadını boğulmaktan kurtaran Mahmut Topal "Balık tutuyordum baktım denizde bir siyahlık vardı. Kadın bana 'yüzme bilmiyorum' deyince oltayı çevirip tutmasını söyledim sonra karşıdaki arkadaşlardan yardım istedim. Arkadaşlar geldiler çıkarttık. Akıntı tersti yoksa oradan atlamış olsa daha kimse göremezdi. Bu tarafa doğru gelince gördük" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Denize düşen kadından detay görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin kadına müdahale etmesi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Kadının ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Mahmut Topal ile röportaj

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