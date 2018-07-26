Dha İstanbul Bülteni - 1

1- METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Haber: Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA

İstanbul'da dün su baskını nedeniyle yapılamayan metro seferleri normale döndü.

Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durmuştu. Çalışmalar gece boyunca sürdü. Seferler sabah saatlerinden itibaren normal olarak yapılmaya başlandı. Metro İstanbul tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "M1 Havalimanı - Yenikapı Hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bayrampaşa Metro istasyonu

-İstasyondan çıkan yolcular

-Turistlerin bavullarıyla çıkışı

-Taksi ve dolmuşlara binenler

-İstasyon çıkışındaki kalabalık

-Genel ve detaylar

25.07.2018 - 19.36 Haber Kodu : 180725163_

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(ÖZEL)

2- BEŞİKTAŞ'TA OTURAN OYUNCUNUN EVİ BETON ALTINDA KALDI

*Oyuncu Gülden Dudarık'ın Beşiktaş'ta oturduğu evin duvarı yan tarafta devam eden inşaat çalışmaları sırasında akan beton nedeniyle çöktü.

*Beton dolan odada bulunan kardeşi korku dolu anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL

Beşiktaş'ta oyuncu Gülden Dudarık'ın evinin duvarı yan taraftaki inşaat çalışması sırasında yıkıldı. Yıkılan duvardan odaya beton döküldü. O sırada odada bulunan kardeşi ise duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü 14.30 sıralarında Türkali Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre Oyuncu Gülden Dudarık'ın oturduğu evin yanında devam eden inşaat çalışmaları sırasında dökülen beton nedeniyle Dudarık'ın evinin duvarı yıkıldı. Odanın içine beton dolarken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. O sırada odada bulunan kardeşi Mehmet Dudarık duvarın altında kalmaktan son andan kurtuldu. Dudarık durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İnşaat yetkilileri odanın içerisine dolan betonu hemen tahliye ederken yıkılan duvarda örüldü.

"KARDEŞİM SANİYELER İLE DUVARIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU"

Gülden Dudarık gerekli önlemler alımadığı için böyle bir olay yaşandığını belirterek; "Yan tarafta bir inşaat var, gerekli önlemler alınmıyor. Duvara çimento boşaltırken önlem almadıkları için duvar taşımıyor ve duvar ve çimento olduğu gibi odanın içerisine yığılıyor. O sırada kardeşim tam bilgisayar masasında kalkıp odadan çıkacakken o anda duvar yıkılıyor. Saniyeler ile kurtuluyor. Zabıta geldi, 'yarın imardan mühendisler gelip bilirkişi raporu tutulacak' dendi. 'Sakın kimseye açmayın kapıyı' dediler. O günden beri belediyeden kimse gelip bir inceleme yapmadı. Maddi ve manevi zarar içerisindeyiz. Hiç bir şekilde sorumlular bize yardımcı olmuyor. İnşaat sahibi ise bize karşılayacağız, yapacağız diyor ama sadece sözde. Bugüne kadar sürekli oyalandım, iyi niyet gösteriyorum. Sürekli bana eşyaları onarırız, ikinci elini alırız deyip sürekli delil yok etme derdindeler. Eşyalarımız şuanda enkaz durumda, hurda oldu. Bunların tamiri mümkün değil. Masraflarımızı tamamen karşılamaya asla yanaşmıyorlar. Durduk yere evim başıma yıkılıyor. Sadece belediye başkan yardımcısı Leyla hanım geçmiş olsuna geldi. 'İnşaatın durdurulması gerekiyor, hasarlar tespit edilip karşılanana kadar' dedi. Şuanda görüyorsunuz inşaat çalışıyor hiç bir iş güvenliği olmadan" dedi.

"CİDDİ ANLAMDA MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK"

Babasının hediye ettiği 1960 yapımı gitarının da kırıldığını söyleyen Dudarık" Bu gitar babamdan bize hediye, zamanında Beatles'ın kullandığı gitar, antika. Ciddi anlamda manevi değeri yüksek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu duvarın yıkılması ve odaya beton odaya dolması

-Cep telefonu eşyaların duvarın altında kalması ve betonla kaplanması

-Duvarın örülmüş hali

-Kullanılamaz haldeki eşyaların görüntüsü

-İnşaattan detay görüntü

-Gülden Dudarık ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

25.07.2018 - 17. 22 Haber Kodu : 180725130_

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3 - İSTİNAF BAŞSAVCISI HADİ SALİHOĞLU EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile emekliliğini istediğini duyurdu.

Bugün bir yazılı açıklama yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adalet Bakanlığı'na bugün yolladığı dilekçe ile emekliliğini istediğini belirtti. Açıklamasında, 1979 yılında mesleğe başladığını, Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş'ta görev yaptıktan sonra 1991 yılında İstanbul'a geldiğini belirten Salihoğlu, "Bugün ailemin onayı ile görevi bırakmak ve emekli olmak ihtiyacını hissettim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Salihoğlu'nun arşiv görüntüsü

25.07.2018 - 18.17 Haber Kodu : 180725151

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4 - MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kazada, otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi. Kazada otomobilin sürücüsü Oğuz Gülmez (25) hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu Altıntepe mevkiinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametinde 34 EIU 87 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Oğuz Gülmez, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak ters döndü ve yaklaşık 80 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Oğuz Gülmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu sırada polis ekipleri de şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerini ise kaza yerinde bir süre araştırma yaptı. Gülmez'in cenazesi ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kaza yapan araçtan detay

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

26.07.2018 - 05.07 Haber Kodu : 180726005_