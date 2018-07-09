1- TREN KAZASINDA YARALANANLARIN BİR BÖLÜMÜ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Çorlu'da meydana gelen tren kazasında yaralananların bir bölümü İstanbul'da bulunan hastanelere sevk edildi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybettiği 124 kişinin yaralandığı tren kazasında yaralananlardan bir bölümü başta Silivri olmak üzere İstanbul'da bulunan bazı hastanelere sevk edildi. Ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılar tedavi altına alındı.

15 KİŞİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE GETİRİLDİ

Ambulans ve özel araçlarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 15 kişi tedavi altına alındı. Durumu ciddi olan bir yaralının ameliyata alındığı öğrenildi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 14 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralıların tedavileri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden görüntü

-Ambulansın acil servise girişi

-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisten görüntü

-Yaralıların getirilişi

-Özel araçla getirilen yaralı

-Yaralı ailesiyle röportaj

-Anons

-Genel ve detay görüntüler

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2 - TREN KAZASINA KURTARMA EKİPLERİ RAYLARIN ÜZERİNDE BÖYLE GİTTİ

Özgür Deniz KAYA/ İstanbul DHA

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Kazada 24 kişi ölürken 124 kişinin yaralandığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaza bölgesine 11 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli gönderdi. İBB kurtarma araçlarının raylar üzerinden kaza bölgesine gitme anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşuşturan ekiplerin arkasından bir kurtarma aracının da rayların üzerinden ilerlediği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin tren yolunda koşuşturması

-Kurtarma aracının rayların üzerinde gitmesi

08.07.2018 - 21.37 Haber Kodu : 180708152

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3 - ŞİLE'DE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN İKİ KİŞİ BOĞULDU

Nurcan KIRCALI/ İstanbul DHA

Şile Babsu Plajı'nda serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu.

Sofular Mahallesi'nde bulunan Babsu Plajı'nda serinlemek için denize girenler, dün saat 15.00 sıralarında iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma ve Cankurtaran ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrollerde, Abdurahman Alemdar (1978) ile Ahmet Kaya'nın, serinlemek için girdikleri denizde boğuldukları belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şile sahilinden görüntüler

-Boğulan iki kişinin fotoğrafları

08.07.2018 - 19.51 Haber Kodu : 180708130

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4 - ŞİŞLİ'DE GENEL ASAYİŞ DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/ İstanbul DHA

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Şişli Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Denetimlere, havadan polis helikopteri de destek verdi. Asayiş denetimleri kapsamında Alev sokakta bulunan evlere giren polis ekipleri her yeri didik didik aradı. Aramalara "İra" isimli narkotik köpeği de katıldı. Yapılan aramalarda bir evin mutfak kısmında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Aramalardan görüntü

-Polis helikopterinden görüntü

-Arama köpeğinden görüntü

-Uyuşturucu haplardan görüntü

-Genel ve detaylar

08.07.2018 - 23.57 Haber Kodu : 180708167

08.07.2018 - 17.19 Haber Kodu : 180708098

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5- PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI

-Kazanın ardından yerde yatan yaralıların görüntüleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İSTANBUL DHA

Pendik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Ömerli yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, karşı yöne geçerek kendi şeridinde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından yerde yatan yaralılar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan yaralılar, yaralılara müdahale edilmesi ve ambulanslara taşınması görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERASI

-Yerde yatan yaralılar

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Ambulanslara taşınması

-Kaza yapan araçlar

08.07.2018 - 19.13 Haber Kodu : 180708125