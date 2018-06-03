Mesai Bitiminde Evlerine Dönen İşçileri, Ticari Araç Biçti: 2 Ölü, 5 Yaralı

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, TEM bağlantı yolu kenarında minibüse binmek için hazırlık yapan park ve bahçeler müdürlüğünde görevli işçilere çarptı. Feci kazada 2 işçi öldü, 5 kişi de yaralandı.

İŞLERİNİ BİTİRMİŞ EVLERİNE DÖNÜYORLARDI

Feci kaza Ümraniye Tem otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımında saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçiler, mesai bitiminde kendilerini almaya gelen minibüse binmek için hazırlık yapıyordu.

Çim biçme makinelerini yol kenarına çıkaran işçiler minibüse bineceği sırada Cengiz Özkan'ın kullandığı araç kontrolden çıkarak işçilere çarptı. İşçiler, bu araç ile minibüs arasında sıkıştı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Arkadaşları ölen işçiler gözyaşlarını tutamadı.

Belediye işçilerini taşıyan minibüs şoförü, "Biz emniyet şeridinde durduk, malzemeleri yüklüyorduk. Araç arkadan çarptı. Emniyet şeridine giriyor, geliyor arkadan çarpıyor. Yaralılardan birinin durumu ağır" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERDEN BİRİ ÖZBEKİSTAN UYRUKLU

Kazada hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu 22 yaşındaki Abduvali Sabirov ile kimliği öğrenilemeyen diğer işçinin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.