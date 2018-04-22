Dha İstanbul Bülteni - 1

(ÖZEL)

1-OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup sağlık kontrolünden geçirildi.

Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden bir grup beyaz bir bir polis minibüsüyle hastaneye getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------

-Şüphelilerin getilirilmesi

-Sağlık kontrolüne sokulması

-Genel ve detaylar

22.04.2018 - 06.50 Haber Kodu : 180422003

==================

2- SULTANBEYLİ'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN: 2 KİŞİ AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Ormanlık alanda ısınmak ve mangal yapmak için yaktıkları ateşin başında uyuyakalan iki kişi alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Olay, Mecidiye Mahallesi Ağrı Caddesi'nin üzerinde bulunan ormanlık alanında saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alana gelen Suat Özmenteş(21) ve Ömer Civelek(21) mangal yakmak ve ısınmak için ateş yaktı. İki kişinin bir süre sonra ateşin başında uyuyakalması sonrası alevler büyüdü. İki kişi alevler arasında kaldı. Ormanın çevresinde bulunan vatandaşlar seslerin geldiğini fark ederek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ormanın alanın girişine güvenlik şeridi çekerek seslerin geldiği yerde araştırma yaptı. Kısa sürede bulunan Özmenteş ve Civelek, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇEVREDE DELİL ARAŞTIRILMASI YAPILDI

İtfaiye ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dere yatağının üst kısmında çıkan yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Çevrede bir süre inceleme yapan polis ekipleri görgü tanıklarını ifadeleri için emniyete götürdü.

"HER YERİ YANMIŞTI, ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI"

Görgü tanıkları yaşananları anlattı; "Biz burada çay içiyorduk, ormanın içinden bağıran bir insan sesi duyduk, sonra koştuk baktık, adam baştan aşağı yanmış. Sonra Erdal ağabey koştu gitti aldı adamı, polisi aradık. Ormanın içinde yanan arkadaşların söylemine göre madde aldığını söylüyor, 'ağabey yandım beni kurtarın' dedi bize. Birini hemen ambulansa bindirip gönderdik diğerini de aldık aşağıya getirdik. Çıplaktı, her yeri yanmıştı, çok kötü durumdaydı. Diğeri de ateşin içinde uyurken bulduk" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Olay yeri

-Yanan Ateşten detay

-İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri

-Yanan kişilerden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Sağlık ekiplerin tarafından yanan kişiye müdahalesi

-Ambulans aracına bindirilmesi

-Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri

-Genel ve detaylar

22.04.2018 - 04.29 Haber Kodu : 180422002

====================

3-BÖREKÇİDE 2 KİŞİYİ REHİN ALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin dökerek kendini yakma tehditinde bulundu. Polis yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bu kişiyi ikna etti.

Olay saat 17.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi, Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir börekçide meydana geldi. İddialara göre, börekçinin sahibinden alacağı olan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi elinde bıçakla börekçiye geldi. Parasını isteyen kişi iki çalışanı rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

REHİNELERİ BIRAKIP, ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

Bir süre sonra börekçi salonunun kepenklerini kapatan kişi olay yerine gelen müzakereci polisin ikna etmesiyle 2 çalışanı serbest bıraktı. Üzerine benzin döken kişi kendini yakmakla tehdit etti. İtfaiye ekipleri de börekçi önünde hazır bekledi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda bu kişiyi bıçağını bırakıp dışarıya çıkmaya ikna etti. Gözaltına alınan adam ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Müzakere boyunca Özel Harekat polislerinin de çevrede önlem aldığı görüldü. Yaklaşık 1 saat süren olay boyunca polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılan caddede adamın gözaltına alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Börekçiden görüntü

-Polis ekipleri

-İtfaiye ve ekipleri

-Şüphelinin ikna edilerek götürülmesi (formalı)

-Detaylar

21.04.2018 - 17.49Haber Kodu : 180421144

21.04.2018 - 17.45 Haber Kodu : 180421142

21.04.2018 - 17.38 Haber Kodu : 180421140

======================

4-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE/ İSTANBUL

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katında, etrafı koli bandıyla sarılı sahipsiz eşya fünye ile patlatıldı. Paketten cansız manken çıktı.

Saat 18.45 sıralarında B giriş kapısında yerde duran paketi gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğini durdurdu. Bir süre sonra gelen bomba imha uzmanları paketi fünye ile patlattı. Paketten cansız manken çıktı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Terminalden ve paketten görüntü

-Polisin araçları yönlendirme görüntüsü

-Bomba imha ekibinden görüntü

-Kontrollü patlama görüntüsü

-Yolun açılma görüntüsü

-Paketten görüntü

-Genel ve detay görüntü

21.04.2018 - 20.00 Haber Kodu : 180421166

=====================

(geniş haber)

5- ABDULLAH GÜL: SOSYAL MEDYA OLUMSUZ KULLANILDIĞINDA ÇOK RAHATSIZ EDİCİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Sosyal medya olumsuz kullanıldığında çok rahatsız edici, toplumun kimyasını bozucu bir durum da ortaya çıkıyor. İşte çok bildiğimiz 'trol' denilen trol fabrikaları gibi... Bütün dünyanın konusu olarak çok ciddi bir mesele. Ama tahmin ediyorum bir şey ne kadar sunileşirse o belli bir süre gidiyor ve ondan sonra yalama oluyor ve inandırıcılığı gidiyor, değer verilmiyor. Duvara yazılan bir yazı gibi geçiyor ve gidiyor" dedi.

Abdullah Gül, İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)'nde girişimcilerle dünyanın önde gelen yatırımcılarını buluşturan 'The Pitcher 2018' etkinliğine katıldı. İTÜ'nün Ayazağa'daki yerleşkesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte girişimcilerle buluşan Gül, The Pitcher'ın kurucusu Batuhan Dalcı'nın moderatörlüğünde girişimcilikten teknolojiye, yapay zekadan sosyal medya gibi konulara kadar açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül, iddiası ve amacı olan gençlerle bir arada olmayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Bir ülkede ne kadar yetişmiş insan varsa o ülkenin o kadar gelişeceğini belirten Gül, bunun için de devlet adamlarının bu beşeri sermayeye çok önem verdiklerini ifade etti.

SİLİKON VADİSİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında devlet ve özel sektörden bir çok kişi ile ABD'de bulunan Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Gül, gitme amacının gençlere rol model olmak, heyecan vermek ve Türkiye'de Silikon Vadisi gibi yerlerin oluşturulmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Türkiye'de teknolojinin geliştirilmesi ve dağıtılması konusunda neler yapılabileceğiyle ilgili bir soru üzerine Gül, "

"Türkiye'de çok güzel şeyler yapılabilir ve yapanlar da var. Araştırma-geliştirmeye hükümet çok büyük fonlar ayırdığını sizler de takip ediyorsunuz. Şu bir gerçek; büyük teknolojik atılımlar önce devletlerin desteğiyle oldu. Daha sonra bunlar ticarileşti. İnternet de böyle oldu. Bio-teknolojideki bir çok gelişme de böyle oldu. Bunlar önce kamu desteğiyle oldu. Daha sonra bunlar ticarileşiyor. O açıdan devletin desteği tabi ki çok önemli. Türkiye'de bu bilinç geçte olsa uyandı. Hükümetimiz, devletimiz bu işin farkında ve ciddi fonlar veriyor. Bu konuda üniversitelerin biraz daha aktif olması, liderlik etmesi gerekiyor. Özel sektöre de çok iş düşüyor" ifadelerini kullandı.

GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER

11. Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasında genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Gül, "Daima iddialı olmak ve pozitif gündemle ilerlemek gerekiyor. Türkiye'nin ve dünyanın bir sürü olumsuzlukları var. Bunlara kendinizi çok kaptırmayın. Olumsuzluklar her dönem oluyor. Bu olumsuzluklar bazen geliyor bazen geçiyor bazen de çok ağır şekilde hissediliyor. Bunlar ümidinizi kırmasın. Daima ileri bakın. Başarılı olursanız herkes başarı ile gurur duymak ister. Hangi ülke olursa olsun, başarılı bir örnek olursa herkes onu destekler" dedi.

"100 KİŞİNİN YAPACAĞI İŞİ ARTIK BİR KİŞİ YAPIYOR"

Yapay zeka tartışmaları konusunu ilgiyle takip ettiğini belirten Gül, şöyle konuştu: Yapay zeka, robotlar, sensörler bütün bu konular daha önce bilim dergilerinde konu oluyordu, yazılıyordu. Ama artık görüyoruz ki dünyanın büyük dergilerinde, gazetelerinde artık konu olmaya başladı. Bir tarafta teknoloji öyle bir hızla, süratle gelişiyor ki, gelenekleri öyle bir yıkıyor ki şaşkınlık, şok yaratıyor. Bunun orataya çıkardığı iki şey varki başta hükümetleri, herkesi ilgilendiriyor. Birisi istihdam; büyük bir işsizlik yaratıyor. Çünkü 100 kişinin yapacağı işi artık bir kişi yapıyor. Öbürü de gelirde büyük adaletsizlikleri yaratıyor. Tabi bunlar, sosyal-politik konular. Diğer taraftan etik meseleler de ortaya çıkıyor. Aslında önce nükler silahlarla ilgili bu konular tartışılırken birden bire yapay zeka dediğimiz robotlar, kuantum bilgisayarlar işte dünyanın en iyi laboratuvarlarında şimdi bunlar çalışıyorlar. Bunlar insanlığı nereye götürür? Bu robotlar, yapay zeka insanlığı nereye götür gibi konular etik meseleler tabi. Din adamları, felsefeciler, siyasetçiler bu konularda uyarılarda bulunuyorlar. Bütün bunlar güvenlik, özgürlük meselelerinin tartışıldığı konular.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Sosyal medya hesaplarını kendisinin kullandığını ve paylaşımların da kendisina ait olduğunu aktaran Gül, "Twitter'ı çok kullandım. Ne yazıyorsam kendi; herkesin bir stili oluyor tabi. Ben, orayı birisinin benim yerime yazdığı bir platform olarak hiç düşünmedim" diye konuştu.

Gül, "Bunu daha alt kademesi elektronik haberleşme; Cumhurbaşkanlığı'nda da ben onu halkla ilişkiler de çok kullandım. Öyle oluyordu ki köylerden yazıyorlardı. Bazen öyle şeyler soruyorlardı ki, 'gidin bakın gerçekten doğru mu?' diyordum. Sonra gidip bakıyorlardı ve gerçekten doğru... 'Peki bu yaşlı kadıncağız nasıl yazabiliyor?' dediğimde torunu, çocuğuna söylüyordu 'şu ihtiyacımız var' diye o da hemen yazıyordu. Dolayısıyla süratli bir iletişim oluyordu. Şimdi e-devlet'e geçtik. Bütün bakanlıklar, devlet kurumları bunları kullanıyor" dedi.

"SOSYAL MEDYANIN OLUMSUZ KULLANILMASI ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

"Sosyal medyanın olumsuz kullanıldığında çok rahatsız edici, toplumun kimyasını bozucu bir durum da ortaya çıkıyor" diyen Abdullah Gül, "İşte çok bildiğimiz 'trol' denilen trol fabrikaları gibi... Bütün dünyanın konusu olarak çok ciddi bir mesele. Ama tahmin ediyorum bir şey ne kadar sunileşirse o belli bir süre gidiyor ve ondan sonra yalama oluyor ve inandırıcılığı gidiyor, değer verilmiyor. Duvara yazılan bir yazı gibi geçiyor ve gidiyor. O açıdan tabiki özgürlükler muhafaza edilmeli. Suç her yerde suçtur. Eğer kanunların suç olarak gördüğü bir şey nerede yapılırsa yapılsın, hangi platforma olursa olsun o da suçtur. Dolayısıyla bunlara da muhakkak ki karşılık vermek gerekir. Karşılık dediğim hukuki olarak ve devlet düzeni içerisinde..." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'e konuşmasının ardından, günün anısına Batuhan Dalcı tarafından bir hediye takdim edildi. Etkinlikte Abdullah Gül'de başarılı girişimcilere ödüllerini verdi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Abdullah Gül'ün açıklamaları

-Moderatörün sorularını yanıtlaması

-Gül'ün yanıtları

-Ödül töreni

-Genel ve detaylar

21.04.2018 -17.32 Haber Kodu : 180421137

21.04.2018 - 17.57 Haber Kodu : 180421146

=====================