Dha İstanbul Bülteni - 1

1- ŞAHİN ALPAY TAHLİYE EDİLDİ

*İstanbul 13. Ağır Mahkemesi Alpay'ın ev hapsine hükmetti.

*Gece saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Alpay'ı eşi, çocukları ve torunu karşıladı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ümit TÜRK-İSTANBUL DHA

Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle tahliye kararı verdi. Şahin Alpay, gece saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Alpay'ı cezaevi çıkışında eşi, çocukları ve torunu karşıladı.

Gece saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Alpay, 20 ay tutuklu bulunduğu cezaevinden cezaevi aracıyla çıkarılarak Kınalı gişelerine getirildi. Kendisini burada bekleyen ailesine kavuşan Alpay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"20 AY ÇOK ZOR GEÇTİ"

Alpay konuşmasında, "Aileme kavuştuğum için fevkalade mutluyum ama özgürlüğüme kavuştuğumu söyleyemem. 20 ay çok zor geçti. Çıktığım zaman da arkada kalan ne terörizm ile ne darbe ile ilgisi olmayan binlerce insan var. Onlar özgür olmadıkça Türkiye'nin de özgür olamayacağını düşünüyorum" dedi.

HASRET GİDERDİ

Alpay daha sonra eşi, çocukları ve torunu ile bir süre hasret giderdi. Anayasa Mahkemesi'nin kendisine 1 ay ev hapsi verdiğini söyleyen Alpay'ın ailesi ise ikinci bir sevinç daha yaşadı. Kendisini bekleyen gazetecilere gitmeden aile pozu veren Alpay, araca binerek buradan ayrıldı. Cezaevinden tahliye olan 74 yaşındaki Gazeteci-Yazar Şahin Alpay, 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

KARARDAN

İstanbul 13. Ceza Mahkemesi verdiği kararda, "'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlarından mahkememizde tutuklu bulunan Şahin Alpay hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği, 'Kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine ve başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildiğinden, sanık Şahin Alpay'ın Anayasa Mahkemesi kanununun 66/1 maddesi gereğince tahliyesine karar verilmiştir" denildi.

İstanbul 13. Ağır Mahkemesi Alpay'ın ev hapsine hükmetti.

Görüntü Dökümü:

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Alpay'ın cezaevi aracıyla gelmesi

Ailesine kavuşan Alpay

Kızı ve torununa kavuşan Alpay'ın görüntüsü

Alpay'ın açıklama yapması

Genel ve detaylar

17.03.2018 - 03.30 Haber Kodu : 180317005

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2- SEBZE YÜKLÜ KAMYON HAFRİYAT KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI : 1 ÖLÜ

Araçta sıkışan sebze kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Cengiz ÇOBAN-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde sebze yüklü kamyon yolun sağında bekleyen başka bir kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Küçükyalı'da D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde saat 05.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Sebze yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle yolun sağında bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyon sürücüsü araç içerinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sebze yüklü kamyonun sürücüsü Ahmet K.'yı (21) sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak tüm müdahalelere rağmen sürücü araç içerisinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücülerin yakınları ise olay yerine gelerek ağlayarak sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ahmet K.'nın cenazesi ambulansa konularak Maltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer sürücü ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik normal akışına döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan kamyonlar

-İtfaiyenin çalışmaları

-Trafikten görüntü

-Araçların kaldırılması

-Sağlık ve Polis ekipleri

-İş arkadaşların sinir krizi geçirmesi

-Sebze yükle kamyon içerisinde ceset

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Yola saçılan sebze ve meyvelerden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

17.03.2018 - 06.38 Haber Kodu : 180317009

17.03.2018 - 07.56 Haber Kodu : 180317010

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3- YANGINDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA

Fatih'te bir kadın kuaföründe çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı.

Yangın Nişanca Mahallesi'nde akşam saat 22: 30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Latif Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir kadın kuaför dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Bu sırada apartmanın içini yoğun duman kaplarken, üst katlardaki vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri hemen tahliye çalışmalarına başladı. Tahliye çalışmaları sırasında, yangının çıktığı binanın en üst katındaki bir dairede kalan ve camda bekleyen çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş dikkat çekti. İtfaiye ekipleri hemen merdivenle camda bekleyen kişileri kurtarmak için harekete geçti. Dairenin penceresine merdiven yardımıyla yanaşan itfaiye ekipleri içeri girerek önce daireyi kontrol etti. Daha sonra da içeride bulunan yabancı uyruklu vatandaşları tek tek sepete bindirerek aşağı indirdi. Aşağıya indirilen yabancı uyruklu kişiler olay yerinde bekleyen ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri aynı daireden 10 yabancı uyrukluyu dumandan etkilenmeden kurtardı. İş yerinde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekipleri kuaför dükkanında çıkan yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Tahliye edilen vatandaşlar

Ambulansa alınan yabancı uyruklu vatandaşlar

Genel ve detaylar

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4- BAHÇELİEVLER'DE KUNDAKLANAN 2 OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokakta park halindeki 2 otomobili kundakladı. Araçlardaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, alev alev yanan otomobil ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Yenibosna Merkez Mahallesi Alpaklar Sokağı'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde bulunan 34 TL 9622 ve 34 BAK 99 plakalı otomobiller kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Komşularının araçlarının yandığını gören mahalle sakinleri önce yardıma koştu sonra da durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan iki otomobile de müdahalede ederken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri her iki araçtaki yangını da kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bazı mahalle sakinleri ise komşularının yanan araçlarına damacanalarla su dökerek itfaiyeye yardımcı oldu.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

İtfaiyenin çalışmasının ardından polis ekipleri her iki otomobilde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ekipler ateşe verilen otomobilleri tek tek inceleyerek parmak izi araması gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan polis, kundaklamanın gerçekleştiği sokakta bulunan iş yerlerinde güvenlik kamerası olup olmadığını araştırdı. Ekipler vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda iki otomobili ateşe vererek kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kundaklanan otomobillerden birisi yanarken, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde park halinde duran otomobilin alev alev yandığı ve ara ara ufak çaplı patlamalar olduğu görülüyor. Daha sonra da itfaiye ekipleri gelerek yanan araca müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

Vatandaş ile röp.

Genel ve detaylar

Vatandaşın cep telefonu görüntüsü

Alev alev yanan otomobilin görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Genel ve detaylar

17.03.2018 - 06.17 Haber Kodu : 180317008

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5- FATİH'TE AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Fatih'te ahşap bina yarım saatte kül oldu. Yangın nedeniyle sokak sakinleri panik yaşadı.

Fatih'te metruk ahşap bir binadan dün saat 23.15 sıralarında alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında bitişikteki binalarda yaşayanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altın alarak söndürdü. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan ahşap bina

-Söndürme çalışmaları

-İtfaiyenin soğutma çalışması

-Genel ve detaylar

16.03.2018 - 23.33 - Haber Kodu : 180316203

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6- D-100'DE ARAÇ YANGINI...

Araç yanarken patlamalar da yaşandı.

Seyir halindeyken yanan aracı görüntüleyen bir sürücü patlama nedeniyle büyük tehlike atlattı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

D-100'de ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü alevlerden kendini dışarı atarak kurtardı.

D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde, dün saat 20.30 sıralarında, bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna döndü ve patlamalar yaşandı. Seyir halindeyken yanan aracı görüntüleyen bir sürücü patlaman nedeniyle büyük tehlike atlattı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan araç

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Alevlerin söndürülmesi

-Genel ve detaylar

16.03.2018 - 21.08 - Haber Kodu : 180316189

16.03.2018 - 21.13 - Haber Kodu : 180316190

16.03.2018 - 21.56 - Haber Kodu : 180316194

16.03.2018 - 22.11 - Haber Kodu : 180316196

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7- İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR-4' DENETİMİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA -

İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur-4" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla 03.00-.05.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. 4'üncü Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapıldı, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi.

Huzur-4 denetim noktalarından birisi de Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı oldu. Burada şüpheli araçları durduran polis ekipleri aramalar yaparken, sürücülerin GBT kontrolleri yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin araçları durdurması

-Araçlarda arama yapılması

-GBT'ndan geçirilenlerin üzerlerinin aranması

-Özel Harekat polisleri

-Genel bilgi taramasından detay

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

17.03.2018 - 05.06 Haber Kodu : 180317007

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8- BAKAN ARSLAN: TÜRKİYE GÜÇLENSİN, KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURSUN İSTEMİYORLAR

Haber-Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ne zamanki bu ülke 'ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi, ne zamanki bu ülkenin lideri 'ülkemin insanının menfaati ve bu memleketin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağım' dedi; işte kıyamet orada koptu. Onun için Türkiye güçlensin istemiyorlar, Türkiye kendi ayaklarının üzerinde dursun istemiyorlar, tabiri caizse kudurmaya devam ediyorlar" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İTÜ Akil Gençler Kulübü'nce üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen "Ulaşımda, Erişimde Türkiye" isimli etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Bakan Arslan, ulaştırma sektöründeki hizmetlere değinerek, "15 yıl önce iç ve dış hatlarda toplamda 35 milyon yolcu taşırken, geçen yıl 193 milyon yolcu taşıdık. 55 adet aktif havalimanımız var. 50 ülkede 60 noktaya uçarken bugün 120 civarında ülkede 296 noktaya uçuyoruz. Bu çok önemli. Bu ne getiriyor; uçtuğunuz yerdeki pazara erişebilmenizi, oradaki insanların da sizin ülkenizi pazar olarak görüp ülkenize gelinmesini sağlıyor" diye konuştu.

"2020'DE 5G'YE GEÇEN ÜLKELERDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Bakan Ahmet Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 hedefleri çerçevesinde 5G'ye geçmeyi hedefliyoruz. Dünya henüz bununla ilgili standartları belirlemedi. Biz araştırmalarımızı yaparken aynı zamanda standart da belirleyeceğiz. İnşallah 2020'de dünya ile birlikte 5G'ye geçen ülkelerden biri olacağız. Ama daha da önemlisi eskiden olduğu gibi başkalarının yaptıklarını takip eden, yaptıklarının ardından giden değil; takip edilen öncü ülkelerden biri olacağız."

"KUDURMAYA DEVAM EDİYORLAR"

"Bu coğrafyada dış güçlerin, büyüklerin menfaati neyi gerektiriyorsa bu coğrafya ona göre davranırdı" diyen Bakan Arslan, "Ne zamanki bu ülke 'ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi, ne zamanki bu ülkenin lideri 'ülkemin insanının menfaati ve bu memleketin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağım' dedi; işte kıyamet orada koptu. Onun için Türkiye güçlensin istemiyorlar, Türkiye kendi ayaklarının üzerinde dursun istemiyorlar, tabiri caizse kudurmaya devam ediyorlar. Onun için de dün Avrupa Parlamentosu bir karar alıyor; 'Türkiye hemen Afrin'den çıksın". 20 sene önce bunu söylediklerinde baş göz üste diyorduk ve çekiliyorduk oradan. Halen öyle zannediyorlar. Halen Türkiye öyle davransın istiyorlar. Ama Türkiye kendi insanının menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyor" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan detay

-Bakan Arslan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

16.03.2018 - 19.16 - Haber Kodu : 180316170

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9- MERAL AKŞENER: BU CIVIKLIK, BU TUTARSIZLIK NASIL OLUYOR DA YERLİ VE MİLLİ OLUYOR

AKŞENER'DEN KARTAL PENÇESİ...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş'ta Kartal Heykeli önünde basın mensuplarına 'kartal pençesi' pozu verdi. Akşener, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın atkısını da taktı.

Karikatürist Bahadır Boysal, Meral Akşener'in kara kalem resmini yaptı.

Meral Akşener,

"Bu cıvıklık, bu tutarsızlık nasıl oluyor da yerli ve milli oluyor"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Hakan KAYA/ İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda partisinin düzenlediği 'Anlat Hemşehrim, Dertleşelim' etkinliğine katıldı. Programının ardından Beşiktaş Çarşısı'na geçen Akşener, beraberindeki partililerle birlikte Kartal Heykeli önünde basın mensuplarına 'kartal pençesi' pozu verdi. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın atkısını takan Akşener'in davetli olduğu bir kafede karikatürist Bahadır Boysal tarafından kara kalem resmi yapıldı.

Bir yandan karikatürü yapılan Akşener diğer yandan kendisini takip eden basın mensuplarıyla sohbet etti, sorularını yanıtladı. Sinirlendiği bir karikatürü olup olmadığıyla ilgili bir soruya "hayır" yanıtını veren Akşener, mizahı ve karikatürü hep sevdiğini açıkladı. Mizahın önemine vurgu yapan Akşener, "Mizah ve karikatür bir zeka işidir. Eleştirinin içine mizahı gömdüğün zaman mükemmel olur" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI' HAKKINDA

'Cumhur ittifakı' ile ilgili bir soru üzerine Meral Akşener şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ı bu kadar acele bu işlere iten o korku nedir? Bunun anlamı, çekmecedeki anket sonuçlarıdır. Çıkar kardeşim, paylaş. Sen de rahatla herkes rahatlasın. Siyasi partiler elbette ki yan yana gelebilirler. 'Vay efendim siz niye yan yana geliyorsunuz' deme hakkı kimsenin yok. Burada itiraz edilen saygısızlık şudur; kendileri kurdular, niye kurdunuz diyen yok. Ama 'biz yerli ve milliyiz, siz hainsiniz' hakkın ve haddin mi? Böyle bir durum olamaz. İtirazımız buradaki saygısızlığadır."

"BU CIVIKLIK BU TUTARSIZLIK NASIL YERLİ VE MİLLİ OLUYOR"

Meral Akşener, "Biri birine 'zürriyetsiz' dedi. Öbürü öbürüne 'şerefsiz' dedi. Öbürü öbürüne 'ver Bilal'i al hilali' dedi. Öbürü öbürüne ağzıma alamayacağım çirkinlikler oldu. Bir baktık yerli ve milli ittifakı...İttifak kurabilirsiniz. Bütün bunlardan vazgeçmiş olabilirsiniz. Bu bizi ilgilendirmez. Bu cıvıklık, bu tutarsızlık nasıl oluyor da yerli ve milli oluyor. Onun karşısındaki de 'gayri milli', 'hain' oluyor. İtirazımız bunadır" diye konuştu.

"İKİNCİ TURDA ELBETTEKİ GÖRÜŞMELER OLABİLECEKTİR"

Bir gazetecinin "Hayır bloğunda bir görüşme var mı?" şeklindeki sorusuna Akşener, "Sayın Temel Karamollaoğlu'nun söylediği 'hayır bloku' denilen ki bu tanım doğru da değil. Ama o oturdu. Bu kendine özgü referandum sonucu ortaya çıkan sisteme karşı olanlar, yani parlamenter demokrasiye geri döneceğiz demektir. Bununla ilgili kriterleri belirleyelim diye bizi ziyaret ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi de bizi ve diğer siyasi partileri seçim güvenliği ile ilgili ziyaret etti. Bunlar tamam, bunun adı zaten işbirliğidir. Ama ısrarla söylediğim bir durum var, mümkünse referandumda 'hayır' diyen her siyasi parti, birinci turda aday çıkarmalıdır. Abinin insicamı bozuluyor böyle durumlarda. Seçilmiş rakip denilen tanımın dışındayız. İkinci turda elbette ki görüşmeler olabilecektir. Ona bir itiraz yok zaten" diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü

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-Meral Akşener'in kartal pençesi pozu

-Kafeye oturuşu

-Vatandaşlarla sohbeti

-Karikatüristin Akşener'i çizimi

-Akşener'in soruları yanıtlaması

16.03.2018 - 18.33 - Haber Kodu : 180316164

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10- AKŞENER: İSTİKLAL MARŞI'NIN HERHANGİ BİR NOKTASINA BUGÜN BİR YİĞİDİN ÇIKIP ELİNİ SÜRMESİ MÜMKÜN OLAMAZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,

"İstiklal Marşı'nın herhangi bir noktasına bugün bir yiğidin çıkıp elini sürmesi mümkün olamaz. Buna ne biz izin veririz, ne siz izin verirsiniz"

" (Seçim güvenliği) O sandıklara elini uzatan farelerin vallahi, billahi elini kırarım. Çünkü seçim sandığı bir devletin namusudur. Oraya el uzatanın gereğinin yapılması farzdır, vaciptir"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Hakan KAYA/ İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği 'Anlat Hemşehrim, Dertleşelim' etkinlikleri kapsamında bugün Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda partililerle ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti yöneticileri, örgüt temsilcileri ve vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bir basın toplantısı düzenleyen Meral Akşener, 'Anlat Hemşehrim, Dertleşelim' projesi üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Projenin İYİ Parti'ye ait olduğunun altını çizen Akşener, "Bizim bu projeyi çaldılar. Sayın Musavat Dervişoğlu ve ekibinin hazırladığı bu projeyi, ben bir maşrapa su dökerek yola çıkarmıştım ve Muğla'ya gitmişlerdi. Aradan bir hafta geçti baktık asrın lideri de aynı şeyi yapıyor. Hiçbir siyasi partinin yapmadığı bir projeyi hayata geçirdiğini iddia ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sayın Erdoğan'a hatırlatmak isterim ki bu proje İYİ Parti'nindir, bizimdir" diye konuştu.

"ÇEKMECEDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARINI AÇIKLA KARDEŞİM"

Meral Akşener, kendisini dinleyenler arasında yer alan bir kişinin "anket sonuçlarında İYİ Parti'nin oyları düşük gösteriliyor" şeklindeki ifadeleri üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Çekmecedeki araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Daha seçimlere iki yıla yakın bir süre varken 'acil acil', 'koşa koşa', bir 'ittifak' kurma yoluna seni iten korkuyu açıkla kardeşim. İstiklal Marşı 'korkma' diye başlıyor. Oradan ilham alarak 'korkma kardeşim'. Açıkla bakalım o çekmecende sakladığın anketler neyi gösteriyor. İYİ Parti'yi hangi sonuç, senin partini hangi sonuçlar bekliyor. Benim bildiğim ittifaklar seçimlere belli bir süre kaldığında yapılır. Bizim yaptığımız çalışmalarda, anketlerde samimiyetle söylüyorum; 'tarzan zorda'...

"İYİ PARTİ KURULDUĞUNDAN BERİ BİR TÜRLÜ GÜNDEM YARATAMIYOR"

Akşener, "İş zorda, çünkü İYİ Parti kurulduğundan beri bir türlü gündem yaratamıyor arkadaş. Üzgünüm yaratamayacaksın. Maalesef yapamayacaksın. Önce 'dinimizi güncelleştirmeye' kalktı. Benim bildiğim Erdoğan, tarihi dizilerden dini de menkıbelerden öğrenir. Yunan Cumhurbaşkanına şöyle bir tavsiyede bulundu; 'iyi bir tarih kitabı bul ve oku'... Ben de hem kendisine hem Yunan Cumhurbaşkanına tavsiye ediyorum. An itibarıyla bugüne kadar muhalefet partilerini sayın Erdoğan tanzim etmeye çalışmıştı. Muhalefet partilerini bugüne kadar peşinden sürüklemişti ve seçilmiş rakipler organize etmişti. Ama artık işi zor. Çünkü İYİ Parti var" şeklinde konuştu.

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE 'İSTİKLAL MARŞI'

İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasının ardından etkinliğe katılanlarla sohbet etti, onları şikayetlerini dinledi. Katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine Akşener, herkesi "İstiklal Marşı' okumaya davet etti ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'İSTİKLAL MARŞI BESTESİ' SÖZLERİ

Ardından tekrar konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili sözlerini eleştirdi. Akşener, "İstiklal Marşı'nın herhangi bir noktasına bugün bir yiğidin çıkıp elini sürmesi mümkün olamaz. Buna ne biz izin veririz ne siz izin verirsiniz. Ama burada tartıştırıp acaba neyi örttüğünü göreceksiniz. Neyi örtüyorlar biliyorsunuz. Şekeri örtüyorlar, Nisan ayında yeniden mahkeme huzuruna çıkacak olan şu meşhur Rıza Bey kardeşinin durumunu örtmeye çalışıyor. Afrin'de meydana gelen o bazı hadiseleri örtmeye çalışıyor" dedi.

DİYANETE CUMA HUTBESİ TEPKİSİ

Bugün Cuma namazında okunan hutbe üzerine kendisini pek çok arkadaşının aradığını aktaran Akşener şöyle konuştu:

"Tek bir camide, 18 Mart için Çanakkale Savaşı anlatılırken rahmetli Atatürk'ün, Gazi Paşa'nın isminin hiçbir şekilde geçmediğini anlattılar. Hutbeler Türkiye genelinde bir merkezden, diyanetten gelir. Anlaşılıyor ki bütün camilerde aynı şey olmuş. 'Fesli'den tarih öğrenirsen, diziden tarih öğrenirsen... Çanakkale Savaşı demek Atatürk demektir. Çatlasan da patlasan da Atatürk demektir. Bir taraftan şuur altı devreye giriyor; hasetlik, kıskançlık devreye giriyor. Atatürk gibi olma hali devreye giriyor. İddia ediyorum ecdadın her birinden gıcık oluyor. Kendini Atatürk'ten üstün görüyor, Abdülhamid Han'dan üstün görüyor, Fatih Sultan Mehmet Han'dan üstün görüyor. Niye üstün görüyor. Türkiye'yi evi, kendisini de bizim 'babamız' olarak görüyor. Sayın Erdoğan Türkiye'nin babası olmuş. Çok vahim bir iş bu. Biz evlatlarıyız, canı istediğine tokat atıyor canı istediğine para ödüyor. Dolayısıyla itiraz edilmesi gereken durum budur. Bu patolojik bir problemdir."

"O SANDIKLARA ELİNİ UZATAN FARELERİN VALLAHİ, BİLLAHİ ELİNİ KIRARIM"

Seçim güvenliğiyle ilgili de açıklamalar da bulunan Genel Başkan Akşener, "Eğer İYİ partililer o sandığın başında durduğu takdirde ki duracaklar, o sandıklarda herhangi bir alengirli iş yapılmayacak, yaptırmayacağız. Onlar görevini yaptıktan sonra o sandıklara elini uzatan farelerin vallahi, billahi elini kırarım. Çünkü seçim sandığı bir devletin namusudur. Oraya el uzatanın gereğinin yapılması farzdır, vaciptir" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Meral Akşener, partililere ve vatandaşlara çay ikram etti.

Görüntü Dökümü

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-Meral Akşener'in meydana gelişi

-Partililerin ve vatandaşların yoğun ilgisi

-Akşener'in açıklamaları

-Araya giren vatandaşların talepleri

-Akşener'in bunlara yanıt vermesi

-Akşener'in konuşmasına devam etmesi

-Çay ikramı

-Genel ve detay

16.03.2018 - 19.14 - Haber Kodu : 180316168

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11- FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNDEN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NÜN ARACININ DURDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Güleçyüz,

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun hiç bir maddesinde İl Milli Eğitim Müdürleri için istisna ve muafiyet olduğunu göremedik. Böyle bir şey yazmıyor. İl Milli Eğitim Müdürü olunca ceza yazılmaz diye bir hüküm yok. Bu konu yargıya taşındığı için yargı karar verecek ama biz görüşlerimizi söylemek durumundayız."

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul DHA

İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve görevli polis memurunun görevden uzaklaştırılması ile sonuçlanan "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nün çakar tertibatlı aracının durdurulması" olayı ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Güleçyüz ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, "Trafikte adalet" ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin çakar tertibatlı makam aracının trafikte bekletilmesi sonucu gelişen olaylar oldu.

"BİZ KURALLARI SAVUNUYORUZ"

Toplantıda konuşan Başkan Sami Güleçyüz, "Son zamanlarda çakarlı araç kullanan bir arabanın, polis ekiplerince durdurulup, kontrol edilmesi halinde kendisine ceza yazılmasına itiraz edilmişti. Görevli polis memuru açığa alındı. Arkasından görevli polis memurunun müdürleri, polis memurunun suçlu olduğunu söylediler. Gereksiz yere beklettiğini söylediler. Konu yargıya intikal etti. Biz dernek olarak onu veya bunu savunmak durumda değiliz. Buna yargı karar verecek. Ancak biz burada kuralları savunuyoruz" dedi.

"TRAFİKTE ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN HERKESE EŞİT DAVRANILMASI LAZIM"

Güleçyüz, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10'uncu maddesinde, 'Herkes kanun önünde eşittir. Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz" Buna rağmen, Türkiye istisnalar ve muafiyetler cenneti bir ülke. İlla kıyısından, köşesinden birilerine bazı muafiyetler sağlanıyor. Bunlardan bir tanesi milletvekilleri. Son zamanlarda 'milletvekillerine ceza yazılamaz! Yazılsa bile işleme konulmaz' gibi durumlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla milletvekiline yazılan ceza havada kalmış oluyor. Azrail kimseye ayrıcalık tanımaz. Trafikte adaletin sağlanması için herkese eşit davranılması lazım. Bu son olayda olduğu gibi araştırdığımızda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun hiç bir maddesinde 'İl Milli Eğitim Müdürleri için istisna ve muafiyet olduğunu göremedik. Böyle bir şey yazmıyor. İl Milli Eğitim Müdürü olunca ceza yazılmaz diye bir hüküm yok. Bu konu yargıya taşındığı için yargı karar verecek ama biz görüşlerimizi söylemek durumundayız. Trafikte adalet sağlanırsa hem sürücülerin kurallara uymasının yolu açılır hem de görevlilerin moral ve motivasyonu yükselir. Bu da verimli ve adil bir trafik denetimine olanak sağlar. Fahri trafik müfettişleri olarak iddia ediyoruz ki bu işin çözümü caydırıcı cezalar, etkin denetim ve trafikte adalet ile sağlanır" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCISI TAPAN: KONUNUN EN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Güleçyüz'den sonra konuşan Dernek Başkan Yardımcısı Eran Tapan ise konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Polisimiz çok zor şartlar altında görevini yapmaya çalışıyor. Kendi makamına, gücüne dayanarak, 'sen benim kim olduğumu biliyor musun?' şeklinde polisimize yapılan çıkışlar ve olası mağduriyetler hakkında adalet herkes içindir. Bu konunun en yakın en yakın takipçisi olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Başkan Güleçyüz'ün konuşması

-Başkan yardımcısı Tapan'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

16.03.2018 - 19.17 - Haber Kodu : 180316171

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12- AVCILAR'DA SAHTE CİNSEL İÇERİKLİ HAP OPERASYONU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul DHA

Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan sahte cinsel içerikli hap ile enerji içeceği ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde teknik ve fiziki takibin ardından, cinsel içerikli hap ve enerji içeceği üretilen bir depoya dün baskın düzenledi. Depoda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan, 17 bin cinsel içerikli hap, 35 bin boş kapsül ile hapların konulduğu 105 bin jelatin paket, içinde yasaklı madde olduğu değerlendirilen 14 bin kutu enerji içeceği,

enerji içeceği dolumuna yarayan 8 makine, 6 kapsül dolum aparatı ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. El konulan maddeler, paketlenerek imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen maddelerin kamyona yüklenmesi

-Cinsel içerikli haplardan detay

-İmalathaneden görüntüler

-Enerji içeceklerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

16.03.2018 - 20.53 - Haber Kodu : 180316186

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