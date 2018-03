Dha İstanbul Bülteni - 1

1 - ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN ALTINDAKİ EL YAPIMI PATLAYICI SON ANDA FARK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Ümraniye'de bir otomobilin altına bırakılan el yapımı patlayıcı son anda fark edildi. Bir deodorant şişesine yerleştirilen el yapımı patlayıcı incelenmek üzere emniyete götürülürken, patlayıcıyı bırakan maskeli şüpheli aranıyor.

Olay saat 22.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Metanet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağın başındaki ağacın altında oturan çocuklar, maskeli bir kişinin park halindeki bir otomobilin altına bir cisim yerleştirdiğini gördü. Çocukların gördüğünü fark eden şüpheli olay yerinden kaçtı.

SU İLE FİTİLİN UCUNDAKİ SİGARAYI SÖNDÜRDÜLER

Şüphelinin kaçması üzerine evin önünde park halindeki otomobilin yanına gelen çocuklar, deodorant şişesine yerleştirilmiş bir fitilin olduğunu ve fitilin ucunda da yanan bir sigara olduğunu fark ettiler. Sigarayı su ile söndüren çocuklar şişeyi hemen ağacın altına fırlattı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVKEDİLDİ

Fitilin söndürülmesinin ardından olay polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevrede aramalar yapan polis ekipleri olay yerinde ki delilleri topladı.

BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞRILDI

Etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcıyı incelemesi için olay yerine Bomba İmha Uzmanı getiridi. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYI ANLATTI

Patlayıcıyı bırakan kişinin çocuklar tarafından görüldüğünü söyleyen bir mahalle sakini, patlayıcının iki kova su döküldüğünü belirterek, "Arabanın altına, oda parfümü şişesinin içinde barut gibi bir şey koymuşlar. Ucuna da fitil koymuşlar. Onun ucuna da sigara yakmışlar. Yakıp alevlensin diye. Mahallenin çocukları da adamı görünce, adam da çocukları görünce kaçıp gidiyor. Çocuklar görünce su döküyorlar, iki kova su döküyorlar işte, orada söndürüp ağacın altına atmışlar" diyerek yaşananları anlattı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri

-Toplanan mahalleli

-Ağacın altına atılan el yapımı bomba

-Uzman ekiplerin bombayı alması

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

14.03.2018 - 23.39 Haber Kodu : 180314263

=============================

2 - BARİYERLER OTOMOBİLE SAPLANDI

Bahçelievler D-100 Karayolu, Avcılar istikametinde içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerlerin otomobilin içine girdiği kazada sürücü şans eseri yara almazken yolcu koltuğunda bulunan bir kişi ise yaralandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sercan Gültepe'nın kullandığı 34 PJ 4402 plakalı otomobil, Avcılar istikametine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil savrularak yolu ayıran bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobile ok gibi saplandı. Kaza sonrası sürücü şans eseri yara almazken, beraberindeki Doğukan Avcı isimli arkadaşı ise otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı yolu tek şeritten verdi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde sıkışan yaralının daha fazla zarar görmemesi için büyük çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri önce otomobile saplanan bariyeri dikkatli bir şekilde tek tek parçalara ayırdı. Daha sonra da yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışmalarına devam etti. Bu sırada sağlık ekiplerinin de yaralıya serum bağlayarak müdahalesine devam ettiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu otomobil içinde sıkışan yaralı bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Doğukan Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BELEDİYE EKİPLERİ YENİ BARİYER ÇALIŞMASI YAPTI

Kaza sonrası D-100 Karayolu Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri de otomobile saplandığı için parçalara ayrılan bariyerin yerine yenisinin yapılması için çalışma başlattı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Daha sonra belediye ekipleri yeni bariyer çalışması yaptı. Polis ekipleri, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından tek şeritten verdiği yolu tamamen açtı. Kaza sonrası sürücü Sercan Gültepe ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

Araç içinde sıkışan yolcu

Araca saplanan bariyerin görüntüsü

Trafikten görüntü

Yaralının çıkarılması

Bariyer çalışması

Genel ve detaylar

15.03.2018 - 03.43 Haber Kodu : 180315008

=================================

3- SARIYER'DE DENİZE DÜŞEN KADIN KURTARILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/İstanbul DHA

Sarıyer'de denize düşen bir kadın Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Sakıp Sabancı Caddesi, Boyacıköy mevkiinde 04: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, taksi ile olay yerine gelen ve isminin Aysun olduğu öğrenilen kadın, Boyacıköy otobüs durağında taksiden indi.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ KURTARDI

Kadının araçtan inmesinin ardından geri dönen taksici, kadını göremeyince durumdan şüphelendi. Sahile bakan taksici, kadınının denizde olduğunu görünce durumu polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılan kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahilde kadına ait çanta ve eşyalar bulunurken, kadının kimliğine dair her hangi bir belge bulunamadı. Olayın şokuna giren kadın, sadece isminin Aysun olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının denize kendisinin mi atladığı yoksa dengesini mi kaybedip düştüğü yapılacak olan çalışmanın ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

----------------

-Denizde yüzen kadın

-Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Sağlık ve polis ekiplerinin bekleyişi

-Kadının bota alınması

-Kadının sedyeye alınması

-Ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler.

15.03.2018 - 06.04 Haber Kodu : 180315009

============================

4- HELİN PALANDÖKEN'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI

SANIK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEYİP AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürüp iki arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin'in yargılanmasına başlandı.

Sorgusu yapılan tutuklu sanık Mustafa Yetgin,"Helin'e zarar verdiğim için çok pişmanım. Helin'e zarar verdiğim için ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Mustafa Yetgin sorgusunun sonlarına doğru gülümseyince Helin Palandöken'in ailesinin avukatının tepkisi ile karşılaştı.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapıldı.

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürüp iki arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin ile Yetgin'i olay araçla olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan'ın yargılanmalarına başlandı. Davanın ilk duruşması isim benzerliği nedeniyle cezaevinden yanlış sanığını getirilmesi nedeniyle görülememişti.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ile tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan katıldı. Duruşmada olay sırasında yaralanan Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız de yer aldı.

Kimlik tespitinin ardından birleşen dosya ile davanın sanıkları arasına katılan tutuksuz Halis Can Dağarslan'ın sorgusu yapıldı. Olay günü tutuklu sanık Mustafa Yetgin'i araçla olay yerine götüren Dağarslan, "Mustafa'yı 3 yıldır tanırım Helin ile beni Mustafa tanıştırdı. Olay günü Mustafa Whatsapp'tan mesaj attı, bir arkadaşı ve babasını havalimanına götürmemiz için ısrar etti. Saat 15.00 civarında Mustafa'nın evine vardım. Mustafa bir sırt çantası ve bir karton kutu ile bindi. Beraberce okulun civarında bir yere gittik. Ben Helin'in o okulda okuduğunu biliyordum. Mustafa ile ayrıldıklarını da biliyordum. Okul dağıldığından sağlı sollu öğrenciler vardı. Ben Helin'i görmedim. Mustafa benden durmamı istedi. Alacağımız adamı gördüğünü düşünerek durdum. Kutunun içerisinden bir tüfek çıkardı. Bu nedir dedim. Kuru sıkı olduğunu söyledi. Şaşırmıştım. Arabadan indi. Sonra silah sesi duydum. Arabadan indikten sonra mı yoksa silah sesinde sonra mı oradan ayrıldığımı hatırlamıyorum" dedi.

ÜÇ SAYFALIK YAZILI SAVUNMASINDA HELİN PALANDÖKEN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ardından tutuklu sanık Mustafa Yetgin'in sorgusuna geçildi. Yetgin, "Ben heyecanlı olduğum için yazılı savunma hazırladım" diyerek 3 sayfadan oluşan savunmasını mahkeme heyetine sundu. Mahkeme Başkanı Haluk Azkın, Yetgin'in 3 sayfalık yazılı savunmasını özetleyerek okudu. Yetkin yazılı savunmasında özetle şunları söyledi: Helin kesin karar aldı ve benimle görüşmek istemediğini söyledi. Tekrar arkadaşlık yapmak istedim. Ortak arkadaşlarımızı arayıp kendisi ile ilgili bilgi alıyor ve kendisini görmek için bahaneler arıyordum. O benim erişilmezim olmuştu. Onu görmek için fırsatlar kolluyordum. Olay günü arkadaşım Halis'i arayarak ona yalan beyanda bulunarak beni alması için onu ikna ettim. Araba ile beni aldı. Okulun oraya gidip Helin ile konuşmak istedim. Helin bir gurup arkadaşı ile bana doğru geldi. Guruptaki arkadaşları beni dövmek gibi hareketler yaptı. Helin de değmez dedi. Hakaretvari el hareketleri yaptılar. Aşağılandığım için araba ile önlerine doğru gittim. Halis'e arabayı sürmesini ve onları görünce durmasını istedim. Silahı alıp onları korkutmak istedim. Helin'e silahı doğrulttuğumun farkına varmadan silah ateşlendi. Nereye ve kim doğrulttuğumun farkına varamadım. Okulun merdivenlerinde bana doğru ateş edilmesi ile kendime geldim. Silahla kafama dayadım ancak mermi bitmişti. Ona zarar verdiğim için kendimi kahrediyorum. Helin'e zarar verdiğim için çok pişmanım. Helin'e zarar verdiğim için ailesine başsağlığı diliyorum."

" HELİN BANA DÖNEREK, 'NE YAPTIN SEN' DEDİ "

Sanık Yetgin, çapraz sorgu sırasında da şu savunmayı yaptı:

"Okulun etrafında güvenlik kamerası kayıtları vardır. Bu kayıtlarda Deniz'in bana yaptığı hareketlere ilişkin görüntü de vardır. Arabada beni gördüler. Halis Can'a, 'Helinleri görünce duralım' dedim, o da durdu. Şarjörler doluydu. Tüfeğin ağzına fişeği nerde verdiğimi tam hatırlamıyorum. İlk vurulanın Deniz olduğunu zannediyorum. Helin bana dönerek, 'ne yaptın sen' dedi. Millet kaçışmaya başladı. Birden ortada kaldım, paniğe düştüm. Helin ile aramızda yaklaşık 3 metre mesafe vardı. Ben nişan almadım, rastgele ateş ettim. Sonraki olaylarda bilinçli davranmadım. O yüzden hatırlamıyorum. Okulun kantininden bıçak aldığımı da hatırlamıyorum. Kantinden aldığım bıçakla ne yapacağımı da bilmiyordum. Tüfekle okulun içerisinde ateş etmemin sebebi de panik olmamdır."

Bu sırada sanık gülümseyince Helin Palandöken'in babası ve avukatı buna tepki gösterdi. Başkan Haluk Azkın da bu durumu şu cümlelerle tutanağa geçirdi: Sanığın sorgusuna başlanırken sakin başlayıp kısa bir gülme moduna girdiği tekrar sakinleşerek normal konuşma moduna döndüğü görüldü

'HELİN YENİ SEVGİLİN BU MU DEDİ VE BANA İKİ EL ATEŞ ETTİ'

Olayda yaralanan mağdur Cemil Yıldız, "Okuldan çıktık. Ben, Helin ve Deniz. Üçümüz yürüyorduk sohbet ederek. Sonra önümüze bir araba kırdı. Aracın arka kapısından biri indi. Deniz ile arasında herhangi bir konuşma olmadan Deniz'i bacağından vurdu. Helin ile yan yanaydık. Bana döndü, 'Helin yeni sevgilin bu mu' dedi ve bana iki el ateş etti. Biri sol bacağıma, ikincisi de karın bölgeme geldi. Ben düştüm. Deniz bu arada kaçtı. Sonra Helin'in yanına geldi, Helin'e sıktı. Helin yere düştü. Helin yerde iken de ona sıktı. 3 veya 4 kez ateş etti Helin'e. Sonra da okula doğru gitti. Sanık Mustafa'nın savunmasında belirttiği şekilde olaydan önce benim veya Deniz'in kendisine hakaret etmemiz veya dövmek üzere üzerine yürümemiz veya Helin'in kendisine söylediği bir söz yoktu" diye konuştu.

'HELİN KENDİSİNE YAPMA DİYE YALVARIYORDU'

Deniz Morsümbül ise, okuldan çıktıktan sonra Helin'in kırmızı araba içinde oturan Mustafa Yetgin'i kendisine gösterdiğini belirterek, "Helin daha önce bana Mustafa ile ilişkisi olduğunu anlatmıştı. Bana Mustafa'nın bir fotoğrafını göstermişti, fiziken görmemiştim. Yürüyorduk. Bu sırada kırmızı araç karşıdan bize doğru geldi. Araç bizim önümüze doğru kırdı. Mustafa sağ arka kapıdan silahla indi. Selamün aleyküm gençler dedi ve gülmeye başladı. Bir el sıktı. Sağ bacağımdan vurulmuştum. Daha sonra tüfeği Cemil'e çevirerek Helin'e hitaben, 'Yeni sevgilin bu mu' dedi. İki el sıktı. Cemil vurulup düştü. Kaçmaya çalıştım, Helin arkamda kalmıştı. 3 veya 4 el Helin'e ateş etti. Helin kendisine, 'yapma yapma' diye yalvarıyordu" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM. CİĞERİM YANIYOR"

Söz alan Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken ise "Hepimizin evlatları vardır. Ben diliyorum ki burada örnek bir ceza çıksın. Caydırıcı bir ceza çıksın. Öz kızım olan Helin'i öldürmüştür. Helin bana Mustafa'dan bahsetmedi. Ben onun hem anasıyım hem babasıyım. Şikayetçiyim. Ciğerim yanıyor" dedi.

Mahkeme Başkanı Haluk Azkın bunun üzerine, "Herkesin canı yanıyor. Yanar, evladın. Başın sağ olsun" dedi.

Duruşma savcısı Hasan Çakıcı, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan'ın, "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" suçlarından tutuklanmasını talep etti. Tutuklama talebini reddeden mahkeme, Halis Can Dağarslan'ın yurt dışına çıkışını yasakladı.

BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma öncesi İstanbul Kadın Meclisi, Helin Palandöken'in okul arkadaşları, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin katılımı ile adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada konuşan Helin Palandöken'in babası Nihat palandöken, kadın cinayetlerine çeşitli indirimler uygulandığını hatırlatarak, "Bu ülkede kadınları öldürenlere ödül gibi ceza veriliyor. Kadın cinayetlerinin durdurulması ve önlenmesi için caydırıcı cezaların uygulanması lazım" dedi. Nihat Palandöken, kızı Helin için adalet talebinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

İstanbul Kadın Meclisleri adına konuşan Figen Ataseven, geçtiğimiz şubat ayında 47 kadının öldürüldüğünü belirterek, "28 gün, 48 kadın, 48 yaşam, 48 hayat. Bu demektir ki her an her yerde öldürülme tehlikesi altındayız. Bunu durdurmak mümkün" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mustafa Yetgin için, "Tasarlayarak kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten silahla yaralama", "İş yerinde silahlı yağma", "Tehdit" ve "Korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya aya kadar hapis cezası isteniyor. Halis Can Dağarslan için de, "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" suçlarından 21.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü

----------

Basın açıklaması yapan gurubun yürüyüşü

Gurubun basın açıklamasının yapıldığı yere gelişi

Basın açıklamasından genel ve detay görüntü

Nihat Palandöken'in konuşma yapması

Figen Ataseven'in konuşma yapması

Nihat Palandöken'in açıklama sırasında ağlamaklı olması

Gurubun slogan atması

14.03.2018 - 18.23 Haber Kodu : 180314232

=======================================

5- HAFRİYAT KAMYONLARINA TAKILAN GPS CİHAZLARI HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, şehir genelindeki 13 bin hafriyat kamyonuna takılması gündeme gelen GPS cihazlarının son durumu hakkında soru önergesi verdi.

İBB'nin CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağ, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen hafriyat kamyonlarına GPS cihazı takılması hakkında, İBB Meclisi'nde soru önergesi verdi. Sağ, "Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul'da, aşırı hız yapanlara ve güzergah dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebileceği söylenmişti. Bu bizim açımızdan da güzel bir gelişme. Ancak bu cihazların hafriyat kamyonlarının tamamına takılmadığı yönünde bilgi aldım. Her konuda açıklama yapan Mevlüt Uysal'ın 50'ye yakın vatandaşımızın öldüğü konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Soru önergemizin ardından bir açıklama yapacağını düşünüyoruz" dedi.

KAMYONCULARDAN 880 TL ÜCRET ALINIYOR

Kamyonlara iki tip cihaz takıldığını belirten Sağ, "Bu da çok yanlış bir şey. Piyasada görüntü çeken cihazların en pahalısı 500 TL. Kamyonculardan İSBAK tarafından takılanların birisi 880 TL'ye yakın bir ücret alınıyor. Aslında bunların ücretsiz takılması lazım. Çoğu kamyoncu bu cihazların ücretini kredi kartıyla ödüyor. Yeni cihaz almaya gelenlere 400 küsur lira da bir fark ödetiliyor" diye konuştu.

Sağ, "Bu kadar önemli bir konu ile ilgili gelinen nokta ve sonuçları hakkında bir açıklama yapılmadı. Bugüne kadar İstanbul'da kaç adet hafriyat kamyonuna GPS takılmıştır ve toplam alınan ücret ne kadardır? Takılan GPS markası ve kaç çeşit alternatif cihaz sunulmaktadır? Yine GPS cihazları takibi neticesinde hafriyat kamyonları ile ilgili kesilen para cezası ve diğer uygulanan yaptırımlar nelerdir? Çevre Koruma Müdürlüğü'nde bugüne kadar kaç tane kamyon ceza kesildi? Kaç kamyon verilen güzergahın dışına çıktı?" diye sordu.

DHA 3 OCAK'TA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

DHA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takarak GPS ile izleme başlanacağını 3 Ocak'ta gündeme getirmişti. Haberde, yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul'da, aşırı hız yapanlara ve güzergah dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebileceği belirtilmişti.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-İBB Meclisinde önergenin okunması

-Hüseyin Sağ'ın açıklamaları

ARŞİV

-Hafriyat kamyonlarını havadan arşiv görüntüleri

14.03.2018 - 18.46 Haber Kodu : 180314236

14.03.2018 - 18.50 Haber Kodu : 180314238

================================

6- YEŞİLKÖY SAHİLİNDE OTEL YAPILABİLMESİNE İZİN VEREN PLAN İPTAL EDİLDİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakırköy'de 15 katlı, yaklaşık 45 metre yüksekliğinde otel yapılabilmesine olanak sağlayan planı iptal etti. Yeşilköy Sahili'nde bulunan alan,13 Şubat'ta Bakırköy Belediyesi'ne gönderilen iptal yazısıyla birlikte, önceki gibi yeşil alan olarak kalacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Bakırköy Belediyesi'nin Şevketiye Mahallesi'nde bulunan 1080 ada 35 ve 39 parsellerdeki imar planı değişikliğine olan itirazları değerlendirdi. Bakanlığın Bakırköy Belediye Başkanlığı'na gönderdiği 13 Şubat tarihli yazısında, "İtiraz başvuruları incelenmiş, bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde bahse konu itirazlar uygun bulunarak tarafınıza iletilen Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Değişikliği ile Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri iptal edilmiştir. Bu kapsamda ikinci bir işleme gerek kalmaksızın imar planı değişiklikleri öncesindeki meri plan kararlarına geri dönülmüştür" denildi.

TURİZM ALANI OLMUŞTU

Bakırköy Şevketiye mahallesinde bulunan 15 bin 182 metrekarelik parselin 9 bin metrekarelik böümü 2014 yılında Başbakanlık oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilmişti. Bu parsel, 1/100 binlik İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda "kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanlarıö olarak belirlenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilen parselin yeşil alan olan fonksiyonu, 27 Aralık 2017'de yapılan plan ile değiştirilmişti. 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nında yapılan değişiklikle belirtilen alan, "turizm alanıö ilan edilmişti. Plan değişikliğine göre, otelin yüksekliği en çok 15 kat yani yaklaşık 45 metre olacaktı. Bakanlığa tahsis edilen parselin 4 bin 617 metrekaresi otel, bin 651 metrekaresi park, 475 metrekaresi yol olarak ayrılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakırköy Belediyesi'ne gönderilen iptal kararına ilişkin yazıda, "Bakanlığımızca onaylanarak 1/100 bin ölçekli "turizm bölgesi" amaçlı Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Değişikliği ile Şevketiye Mahallesi 1080 ada 35 ve 39 no'lu parsellerin bir kısmına ilişkin hazırlanan "turizm alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve "otel alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 27.12.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldığı, 29.01.2018 tarihinde askıdan indirildiği ve askı süresi içerisinde ÇDP Değişikliği ile Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine itiraz başvurularında bulunduğu belirtilerek itiraz konuları bakanlığımıza iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

CHP'Lİ ATAMAN: İPTAL KARARI İSTANBUL'UN MENFAATİNEDİR

Konuyu DHA'ya değerlendiren İBB ve Bakırköy Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Nadir Ataman, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'a yapılan bir ihaneti, eylemler ve itirazlar üzerine iptal etti. Bakanın almış olduğu iptal kararı, İstanbul'un menfaatine bir düzenlemedir. Bundan sonra da İstanbullara bu tür yanlış uygulamaların yaşatılmaması için mücadelemiz sürecek" dedi.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ İTİRAZDA BULUNMUŞTU

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da belediye olarak 29 Aralık 2017'de söz konusu plan değişikliği ile ilgili olarak itirazda bulunduklarını belirtmiş, "2 Ocak 2018 tarihi itibarıyla de mahkemeye başvurarak bu planların iptali yönünde dava açtık. Ben ümit ediyorum ki, Çevre ve Şehircilik Bakanı söylediği sözlerin arkasında durur ve Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi artık İstanbul'da dikey yapılaşmaların halka ait olan alanların, sosyal donatı alanlarının, çocuk oyun alanlarının, sahillerin imara açılmak yerine halka verilmesi konusunda bir özen gösterirler" diye konuşmuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------

Arazinin havadan arşiv görüntüleri

14.03.2018 - 17.49 Haber Kodu : 180314227