Dha İstanbul Bülteni - 1

1- KARTAL'DA PATATES YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 1'İ ÇOCUK, 2 YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



Kartal D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patates yüklü kamyon orta bariyerlere çarparak devrildi. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.Kaza, Cevlizli Mevkinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Serdar Alpaslan yönetimindeki 03 FR 630 plakalı patates yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyon sürücüsü Serdar Alpaslan ve yanındaki oğlu Erdoğan Alpaslan kupada sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun içerisinde sıkışan iki kişiyi kısa sürede çıkardı. Sağlık ekipleri baba Serdar ve Oğlu Erdoğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptık sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.İtfaiye ve polis ekipleri çevrede yola savrulan patatesler nedeniyle başka bir kazanın yaşanmaması için D-100 Karayolunu bir süre çift taraflı trafiğe kapatırken trafik yan yoldan sağlandı. Kamyondan yola savrulan patatesler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım ekipleri tarafından temizlendi.Devrilen kamyon ise yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kaldırılldı. Bir süre tek şeritten ilerleryen trafik kaza yapan kamyonun kaldırılmasından sonra normale döndü.



VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ



Kazayı görerek yaralıya yardım eden bir sürücü, "Ben olay yerine bir, iki dakika sonra geldim. Patates yüklü kamyon devrilmiş, vatandaşlar araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyorlardı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları çıkardı. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



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Devrilen patates kamyonu



Yola savrulan patatesler



Ambulanstan görüntü



Vinç ekiplerinin çalışması



Vatandaşlarla röp.



Kazayı izleyenler



Trafiğin kapatılması



Kaza yapan kamyonun kaldırılması



Yolun trafiğe açılması



Genel ve detaylar



10.09.2017 - 07.30 Haber Kodu : 170910013







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2- YENİKAPI METRO İSTASYONU'NDA MADDE BAĞIMLISI DEHŞET SAÇTI: 2 YARALI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA



Fatih Yenikapı Metro istasyonunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisinin başına taşla vurup daha sonra silahını alan bir kişi, rastgele etrafa ateş açtı. Olayda saldırgan, güvenlik görevlisini başından taşla yaralarken, yolculuk yapan bir vatandaşı ise silahla bacağından vurdu.Olay, Fatih'te bulunan Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 00: 30 sıralarında, Yenikapı'da bulunan Metro istasyonuna gelen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi içeri girmek istedi. Bu sırada metroda çalışan güvenlik görevlisi de şahsı dışarı çıkarmak istedi. Dışarı çıkarılan şüpheli yoldan aldığı taşları güvenlik görevlisi Murat Tuncay'ın başına vurarak yaraladı. Yaralı güvenlik görevlisinin silahını alarak tekrar metroya giren şüpheli, rastgele etrafa ateş açtı. Bu sırada metrodan inen vatandaşlar silah sesleri üzerine büyük panik yaşayayarak etrafa kaçarken, çalışanlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Saldırganın etrafa açtığı ateş sonucu metrodan inen Yılmaz Alkan isimli bir yolcu bacağından yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri metronun içine girdi. Bu sırada saldırganın kullandığı silahın mermileri bitince, metrodan inen yolcular şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli devriye ekipleri de şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olay sonrası hayati tehlikeleri bulunmayan ve yaralanan güvenlik görevlisi Murat Tuncay ile Yılmaz Alkan isimli yolcunun ilk müdahelesi ambulansta yapıldıktan sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



OLAY YERİNE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ



Yaşanan olay sonrası etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şüpheli, metrodan çıkarılırken vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polisler çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak şüpheli şahsı ekip aracına bindirdi. Polis ekiplerine direnen şüpheli gözaltına alınarak Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Bu sırada herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine "Akrep" diye tabir edilen araçlarla Özel Harekat Polisleri gelerek önlem aldı. Ayrıca polis ekipleri de metro istasyonunda olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olay sırasında metroda bulunan yolcularında ifadesine başvuran polis ekipleri, güvenlik kemralarını incelemeye aldığı öğrenilidi.



GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN BAŞINA TAŞLA VURUP SİLAHINI ALARAK ETRAFA ATEŞ AÇTI



Olayın yaşandığı yerde bulunan bir taksi sürücüsü, "Buradan koşup gidip geliyordu. Daha sonra güvenlik görevlisi onu dışarıya çıkartmak istedi. Saldırganın elinde iki tane taş vardı. Güvenlik görevlisinin kafasına bir vurdu, silahını aldı ve sağa sola ateş etti. Biz hastaneye 2 tane yaralı gönderdik. Birisi güvenlik diğeri de ayağından yaralı. Biz buradaydık onu çıkartmaya çalıştık ama çıkmadı" dedi. Edinilen bilgiye göre, metroya girmeye çalışan şüphelinin madde bağımlısı olduğu ve ulaşım kartı olmadan kaçak bir şekilde metroya binmek istediği iddia edildi. Ayrıca, olayı gerçekleştiren şüphelinin bir süre önce de güvenlikçiler tarafından istasyondan dışarı çıkartıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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Olayın yaşandığı metro istasyonu



Polis ekiplerinin gelmesi



Görgü tanığı vatandaşlar ile röp



Şüphelinin çıkarılması



Özel harekat polisinden görüntü



Genel ve detaylar



10.09.2017 - 03.17 Haber Kodu : 170910012



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3- POLİS, KAYIP KIZI 'SMS' İLE ARIYOR



Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA



İstanbul'da 8 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Aynur Y.'yi polis 'SMS' ile arıyor. "Kayıp Alarmı" projesi kapsamında Kayıp Çocuk başlığı ile atılan mesajda kızı görenlerin 155 polis imdat telefonuna mesaj atmaları istendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün kaybolan 15 yaşındaki bir çocukla ilgili vatandaşlara SMS attı. Kayıp Çocuk başlıklı resimli SMS'te kayıp Aynur Y. 1.65 boyunda 65 kiloğram, Beyaz Tenli, siyah saçlı, Kahverengi gözlü olarak tarif edildi. Kaybolduğunda üzerinde siyah kapşonlu hırka, lacivert tişört, yeşil eşofman altı, lacivert spor ayakkabı olduğu belirtildi. "Kayıp Alarmı" koduyla geçilen mesajta Aynur Y.'yi görenlerin mutlaka 155 polis imdat telefonuna yada en yakın polis birimine bilgi vermeleri istendi.



"KAYIP ALARMI PROJESİ NEDİR"



Kayıp kişilerin bulunması için yapılan bu çalışma 2014 yılından bu yana sürüyor. Projenin amacı kayıp şahısların eşkal bilgilerinin ve fotoğrafının, kaybolduğu bölgede bulunan telefon kullanıcılarına SMS veya MMS olarak gönderilmesi ve aynı zamanda sosyal medyada yayınlanması sağlanarak kayıp şahısların en kısa sürede ve en az zararla bulunması. Sistemin facebook ve twitter adresleride bulunuyor.



Görüntü Dökümü:



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İlanın fotoğrafı



09.09.2017 - 18.10 Haber Kodu : 170909167