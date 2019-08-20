DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

20.08.2019 17:36

Beyoğlu'nda evsizlerin kaldığı boğaz manzaralı yeşillik alanda yangın çıktı. Turistler, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyip görüntüledi. Bir itfaiyecinin gördüğü manzarası karşısında "Boğaz manzaralı, benim evden güzel" dediği duyuldu.Gümüşsuyu'nda evsizlerin kaldığı yeşillik alanda yere serilen yataklardan birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yerleşkesinin bulunduğu duvar dibinde çıkan yangın ot ve çalılara da sıçradı. Yeşillik alandaki yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, alev alan yeşillik alanı söndürdü. Bu sırada yoldan geçen bir tur otobüsündeki turistler itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyip görüntüledi. Olay yerine gelen bir itfaiyeci de evsizlerin kaldığı yerden boğaz manzarasını görünce "Kuytu köşe yeri de güzelmiş, boğaz manzaralı, benim evden güzel" dediği duyuldu.Görüntü dökümü:-------------------İtfaiye aracının yangın yerine gitmesi-Evsizlerin kaldığı yeşillik alanda çıkan yangın-Alevler-İtfaiyecinin yangın yerine ulaşmak için yukarı tırmanması-İtfaiyecinin su sıkarak yangını söndürmesi-Yoldan geçen bir tur otobüsündeki turistlerin itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyip görüntülemesi-Olay yerindeki bir itfaiyecinin "Kuytu köşe yeri de güzelmiş, boğaz manzaralı, benim evden güzel" diyerek yorumlaması-Boğaz manzarası-Genel ve detay görüntüler

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6- HDP EŞ GENEL BAŞKANI PERVİN BULDAN'DAN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanması nedeniyle HDP İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

Pervin Buldan, "Biz 23 Haziran'da İstanbul'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i kayyumlardan almayı başarabiliriz. Ancak bunun için birlikte, beraber omuz omuza yürümeye ihtiyaç var. İşte bugün Türkiye bir demokrasi sınavından geçecek.Herkesin ortak hareket etmeye ihtiyacı olan bir günden geçiyoruz" dedi.

Buldan, "Bugün çağrım özellikle Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP başta olmak üzere TBMM'de grubu olan partiler AKP ve MHP hariç grubu olan partiler, yine meclis dışında olan siyasi partiler, demokrasi savunucuları, barış yanlıları herkese çağrımız budur. Bu sınavı birlikte geçmek zorundayız. Bugün bize yapılan yarın elbette size yapılır. Ben bu çağrımı başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Pervin Buldan'ın açıklamaları

Basın açıklamasına destek veren HDP milletvekilleri

Genel ve detaylar







Kaynak: DHA