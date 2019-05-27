DHA İSTANBUL BÜLTEN -5

1- SİLİVRİ'DE YANAN AMBULANSTAKİ 3 AYLIK BEBEK ÖLDÜ (3)

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - SİLİVRİ'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü.

İstanbul'dan Edirne'ye yola çıkan ambulansta sağlık sorunları bulunan 3 aylık bebek ile annesi yer alıyordu. Ambulans TEM Otoyolu Silivri mevkiinde bir anda alev aldı. Oksijen tüpünün patlaması sonucu yandığı belirtilen ambulanstaki bebek hayatını kaybetti. Bir anda alevlerin sardığı ambulansın ön bölümünde bulunan anne yara almazken bir sağlık görevlisi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ambulans küle döndü.

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"İstanbul Silivri'de meydana gelen müessif hadisede ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 3 aylık hastamız yaşamını yitirmiştir. Olayda yanık tespit edilen ambulans personeline gerekli müdahale yapılmıştır. Yaşanan üzücü olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Üzücü olay sonucu vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içinde bulunan ve yaralanan sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan ambulans

-Küle dönen ambulans

-İnceleme

-Detaylar

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2- LÜKS ARACIYLA YOL KESİP DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL,

Pendik'te bir kavşakta lüks otomobiliyle yol kesip drift yaparken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan trafik magandası sürücü C.S. polis tarafından yakalandı. Sürücüye 5 bin 10 TL ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el kondu.

Pendik'te bir kavşakta trafik ışıklarının araçlara kırmızı yanmasını fırsat bilerek lüks otomobiliyle drift yapan sürücünün görüntüsü sosyal medya üzerinde yayılmıştı. Görüntülerde çevredekilerin korkulu bakışları arasında araç sürücüsünün otomobilini yanlama denilen drift hareketiyle kavşağın içinde dakikalarca döndürdüğü görülmüştü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik polisleri tarafından görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma sonrası, lüks otomobilin sürücüsü C.S. yakalandı. Trafik magandası sürücü C.S.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın,karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Ayrıca C.S.'nin ehliyeti 60 gün süre ile geri alındı. C.S. bu 60 günlük sürenin ardından sürücü belgelerini teslim alabilmek için "psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığınıö belgelemek zorunda kalacak. Şüpheli daha sonra hakkında adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı polis merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin drift yaptığı görüntü

-Şüphelinin emniyete getirilmesi

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3- İSTANBUL'DA 21 ADAY YARIŞACAK

- MALTEPE'DE İLÇE SEÇİM MERKEZİ TARTIŞMASI

Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN/ İstanbul, DHA - İSTANBUL İl Seçim Kurulu, seçim takvimi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için kesin aday listesini açıkladı. 23 Haziran seçimlerinde 4 siyasi parti adayı ve 17'si bağımsız aday olmak üzere toplam 21 aday yarışacak. Ayrıca AK Parti'nin itirazı üzerine Maltepe İlçe Seçim Kurulu tarafından seçim merkezi olarak Türkan Saylan Kültür Merkezi yerine Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu olarak değiştirilmesi kararını İl Seçim Kurulu reddetti. AK Parti'nin, bu kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdığı öğrenildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim takvimi gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak siyasi ve bağımsız adayların kesin listesini yayımladı. Listede, AK Parti adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday bulunuyor. Seçim takvimine göre, İl Seçim Kurulu'nca birleşik oy pusulalarının da basımına ve basımı tamamlandıkça İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına dağıtımına ve yine seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına bugün itibariyle başlanacak.

Seçim takvimine göre 29 Haziran'da sandık kurullarının oluşumu tamamlanacak, 7 Haziran'da ilçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek adaylara duyurulacak, 13 Haziran'da seçim propagandası ve yasakları başlayacak, 16 Haziran'da seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak, 22 Haziran'da seçim propagandası sona erecek.

MALTEPE İLÇE SEÇİM MERKEZİ TARTIŞMASI

Öte yandan AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı'nca, 23 Haziran'da yapılacak yerel seçimde ilçede seçim merkezi olarak belirlenen Maltepe Belediyesi bünyesindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin değiştirilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu Maltepe İlçe Seçim Kurulu kabul ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Müzahir Sille Spor Kompleksinin kullanılmasına karar vermişti. Ancak İl Seçim Kurulu, CHP'nin yaptığı itiraz sonrasında seçim yerinin değiştirilmesi kararını reddetti. Bunun üzerine AK Parti'nin de itirazda bulunarak İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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4- KAĞITHANE'DE POLİSİN ARKADAŞININ SİLAHLIYLA İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI

Ersan SAN/ İstanbul DHA

Kağıthane'de, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen bir polisin, aynı evi paylaştığı ve meslektaşı olan arkadaşınım silahıyla başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Ekiplerin, olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Olay, 15.45 sıralarında Kağıthane Çayır Sokak üzerinde bulunan bir eve meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören polis memuru Onur B., aynı evi paylaştığı ve meslektaşı olan arkadaşının silahıyla başına ateş ederek intihar etti. Arkadaşının bildirilmesi üzere olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, polisini olay yerinde öldüğünü tespit ederken, asayiş ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ve sağlık ekipleri

Detaylar

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5- KARTAL'DA SİLAHLI İNTİHAR İDDİASI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Kartal'da bir kişinin, yalnız yaşadığı evde silahla göğsüne ateş ederek intihar ettiği ileri sürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddialara göre, Ender D. (40), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir Kartal'daki yeni taşındığı evde yalnız kalıyordu. Ender D., evde yalnız olduğu sırada silahla göğsüne bir el ateş ederek intihar etti. Ender D.'nin yakın arkadaşları eve geldiğinde onun kanlar içinde yerde yattığını gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Ender D.'nin öldüğünü belirledi. Ender D.'nin cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. İlk incelemelerde olayın intihar oluğu tespit edilirken polisinin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı bina

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Mahalle sakini röp

-Cenazenin polis tarafından taşınması

-Cenazenin araca koyulması

-Ölen kişinin fotoğrafları

-Genel ve detay





Kaynak: DHA