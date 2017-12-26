Dha İstanbul Bülten - 5

(ek görüntüyle)



1- TUZLA'DA PANİK YARATAN KOKU: POLİS MERKEZİNİN BAHÇESİNE GETİRİLEN VİDANJÖRLER İNCELENİYOR



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA



Tuzla'da koku paniğiyle ilgili bölgede dün görev yaptığı belirlenen vidanjörler örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polis merkezinin bahçesindeki vidanjörlerde inceleme yapılıyor. Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Vidanjörlerin görüntüleri



-Numune alınması



-Detaylar



26.12.2017 - 17.41 Haber Kodu : 171226166



26.12.2017 - 17.27 Haber Kodu : 171226160



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2- (ek görüntü ve bilgiyle) TERSANEDE "PATLAMA" HAREKETLİLİĞİ



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA



Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı.



Tuzla Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersaneden saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Çevrede bulunanlar ses üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi. İncelemenin ardından itfaiye ve sağlık ekipleri tersaneden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Tersaneye gelen itfaiye ve ambulanslar



İşçilerle röportaj



İtfaiye araçlarının gidişi



Detaylar



26.12.2017 - 17.40 Haber Kodu : 171226165



26.12.2017 - 16.56 Haber Kodu : 171226146



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3 - (ÖZEL HABER) 15 TEMMUZ KÖPRÜ ÇIKIŞINDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI



Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Özgür EREN/ İSTANBUL DHA



15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralanırken, Zincirlikuyu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Yakası'ndan Avrupa istikametine ilerleyen 4 aracın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, Tamer Trabzon ile Mehmet Kıvanç Can yaralandı. Çevredekiler tarafından araçlarından çıkarılan yaralılar, yere yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Zincirlikuyu istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.



Görüntü Dökümü:



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Kaza yapan araçlar



Ambulansa alınana yaralı



Yola yatırılan yaralı



İkinci Ambulansın gelmesinin beklenmesi



Trafikten görüntü



Genel ve detaylar







26.12.2017 - 17.12 Haber Kodu : 171226154



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4- (GENİŞ HABER)KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ BAŞDANIŞMANI FATİH GÜRSUL'A 10 YIL 6 AY HAPİS...



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7'si tutuklu 10 sanıklı davada karar çıktı. Sanık Fatih Gürsul "FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki savunmasını yapan sanıklardan sanık Fatih Gürsul, "Herkesin FETÖ'den korktuğu dönemde üniversitede F tipi yapılanmaya karşı şerh koyup doçentliği geç aldım. Bu şerhlerin karşısında üniversitede baskılara maruz kaldım. Hiçbir zaman biat kültürü içeren yapıda yer almadım. Yapıcı ve eleştiri kültürünü benimseyen bir öğretim üyesiyim. Klasik müzik dinleyen, senfoni orkestralarını kaçırmayan, evrim teorisine inanan bir bilim insanı olarak nasıl FETÖ gibi sorgulama yapmayan robotlaşmış insanların bulunduğu terör örgütü üyesi olabilirim" dedi.



BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ



Sanık Gürsul, Atatürk kültürüyle büyüyen bir Cumhuriyet çocuğu olduğu için Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin yanında yer almayacağını belirterek "FETÖ üyeliğim ya da iltisakım yoktur. Yaşam tarzım, çalışma tarzım buna en iyi kanıttır. ByLock kesinlikle kullanmadım. Mahkemenize ByLock kullandığım iddia edilen telefonun faturasını verdim. Ayrıca BTK'dan gelen rapor da polisten gelen belgeyi çürütüyor" dedi. Bank Asya'da hesabının olmadığını da öne süren sanık Gürsul, "13 aydır özgürlüğümden yoksunum. Ailem Ankara'da yaşıyor. Beni 1 saat görebilmek için 18 saatlik yolun işkencesini çekiyorlar. İki bebeğim var. Oğlum Deniz Nazım, şu an 2 yaşına girdi. Kızımın geçen sene doğum gününde yanında olamadım. Eşim yalnız başına iki evladımıza bakmaya çalışıyor. Bir çok sağlık sorunu yaşıyorum. Sevk edildiğim hastanede aldığım uyku apnesi raporunu sunmuştum. Acil ameliyat olmam lazım" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.



GÜRSUL'A 10 YIL 6 AY HAPİS



Mahkeme heyeti kararında, sanık Fatih Gürsul "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suça yönelik kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptrıldı. Gürsul'un eyleminin terör suçu olması nedeniyle 10 yıl 6 hapis cezasına çıkaran heyet, pişmanlığını dile getirmemiş olmasını gözeterek indirim uygulamadı.



9 SANIĞA DA CEZA VERİLDİ



Heyet, sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'i de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık Turgut Atasoy hakkında ise sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını lehine dikkate alınarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Fatih Gürsul'un aralarında bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Görüntü Dökümü:



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-Fatih Gürsul'un arşiv görüntüsü



26.12.2017 - 16.37 Haber Kodu : 171226141



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5- MOBESE DİREĞİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN DHKP-C'Lİ 2 KİŞİ YAKALANDI







Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Sutangazi 75.Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan MOBESE direğine 18 Aralık'ta pompalı tüfeklerle yüzleri maskeli kişiler tarafından ateş açıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda pompalı MOBESE direğine ateş açan ve pankart asan yüzleri maskeli kişilerin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri M.O. ve M.C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında terör örgütü DHKP-C'den kaydının bulunduğu belirlendi. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C.A. tutuklanırken, M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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6 - ÜNLÜ İŞLETMECİ BERAAT ETTİ



Haber: Ümit TÜRK/ İstanbul DHA



Ünlü işletmeci Mehmet Koçarslan, eğlence mekanı Reina'nın tahliyesine karar veren mahkeme hakimi ile tartıştığı gerekçesiyle hakkında açılan "İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarından beraat etti.



İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Koçarslanı avukatı temsil etti. Avukat yaptığı son savunmada, müvekkilinin söz konusu suçu işlediğine dair delilin bulunmadığını söyledi. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkında açılan 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İstanbul'un ünlü eğlence merkezi Reina'nın bulunduğu alan için yaptığı kira sözleşmesi 2013'te sona ermişti. Sözleşmenin bitmesine rağmen mekanın işletmecisi Mehmet Koçarslan araziyi tahliye etmemişti. Tartışma mahkemeye yansımış ve yargılamanın sonunda Koçarslan'ın işlettiği Reina'nın tahliye edilmesine karar verilmişti. Kararı veren Hakim Rafet Kaloncu, Koçarslan'ın odasına gelerek verdiği karar nedeniyle kendisiyle tartıştığını belirterek Koçarslan'dan şikayetçi olmuştu. Koçarslan hakkında "İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)



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Mehmet Koçarslan'ın açıklamasından görüntü



26.12.2017 - 17.35 Haber Kodu : 171226162



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