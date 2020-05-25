DHA İSTANBUL BÜLTEN -3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle 81 il teşkilatı ile bayramlaştı.
25.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle 81 il teşkilatı ile bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı video aracılığıyla 81 il teşkilatı ile bayramlaştı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA