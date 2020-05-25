DHA İSTANBUL BÜLTEN -3

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle 81 il teşkilatı ile bayramlaştı.

25.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle 81 il teşkilatı ile bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı video aracılığıyla 81 il teşkilatı ile bayramlaştı.

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Kaynak: DHA

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