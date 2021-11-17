DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

HASDAL İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Yarışan araçların Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'ya ait olduğu tespit edildi. Gökhan Çıra'nın arkadaşları oldukları ve Çıra'yı İstanbul Havalimanı'ndan almaya gittikleri öğrenilen 3 sürücüye 5 bin 375 lira idari para cezası verildi.

ARAÇLAR GÖKHAN ÇIRA'YA AİT

Polis sürücülerin, Umut T., Sultan Ömer A. ve Mükremin S. olduklarını tespit etti. Polis merkezine getirilen sürücülerden Umutcan T.'ye bin 797, Sultan Ömer A.'ya 2 bin 806, Mükremin S.'ye 772 olmak üzere toplam 5 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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