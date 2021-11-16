DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

SPOR VE CİNAYET NOTLARI

"İZOLE OLMAK İSTEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

"İNSANLARLA İLETİŞİM KURMAKTA SIKINTIALR YAŞADIĞINI DÜŞÜNEBİLİRİZ"

"GİDİŞATIN ÇOK SAĞLIKLI OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

"KENDİ KOYDUĞU KURALLARA UYMAYA ÇALIŞMIŞ"

"Akıl oyunları ile internet bağlantısı ile uzun süre yalnız kaldığını ve oraya odaklandığını görüyoruz" diyen Duygulu, "Özellikle televizyonun yanındaki duvarda bir anlam bütünlüğü göremiyoruz. Hem kendisine karşı çok acımasız kurallar hem de cümleler içinde bir bütünlük göremiyoruz. Alerji olduğunu belirtmiş ve bununla ilgili çok net gün sayı olarak bazı şeyleri anlatmaya çalışmış. Bir şeyleri kendi içerisinde tekrar etmiş. Kendi koyduğu kurallara uymaya çalışmış. 2023'ten bahsetmiş, 'hile'den bahsetmiş kendisine yönelik birtakım algılarının olduğuna yönelik öfkelerinin olduğunu görüyoruz. Televizyonunun internetinin telefonunun akıl oyunlarının hepsinin küçük bir alana sığdırıldığını görüyoruz. Dijital ayak izleri çok bırakmış. Dolayısıyla acaba bir kimliğin arkasına mı saklandı, başka rumuz mu kullandı? Bunlar bilinmediği için daha çok araştırmak gerekiyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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