DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - SAMURAY KILIÇLI VAHŞET: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

-AVUKAT OLAN ANNESİ HAKİMLİKTE OĞLUNUN GÖZETİM ALTINDA TEDAVİSİNİ TALEP ETTİ

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, - ATAŞEHİR'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Can Göktuğ Boz (27) çıkarıldığı hakimlikçe "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı. Boz'un savcılık ifadesinde 5 yıl önce uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve olay günü moralinin bozuk olması nedeniyle bir kadını öldürmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi. Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomraloğlu da hakimlikte oğlunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü öne sürerek gözetim altında tedavisinin yapılmasını talep etti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde meydana geldi. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

SAVCILIK 2 SUÇTAN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

'İYİ BİR BIÇAK ALANA KADAR BİRÇOK KEZ BIÇAK ALDIM'

'EVE GİTTİM ÜZÜNTÜM VE MORALİMİN BOZUKLUĞU GEÇTİ'

AVUKAT OLAN ANNESİ HAKİMLİKTE OĞLUNU SAVUNDU

TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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