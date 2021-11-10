DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

"İKİ, ÜÇ BİNA SU ALTINDA KALDI. ASANSÖRLER ZARAR GÖRDÜ"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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4- SİLAHLI ÇATIŞMADA ARADA KALAN KUYUMCUNUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Haber : Özden ATİK/ İstanbul, DHA

ÇATIŞMANIN TARAFI OLAN 9 ŞÜPHELİYE DEĞİŞİK SUÇLARDAN HAPİS İSTENDİ

KARATEN'İ ÖLDÜREN ATIŞI YAPAN ŞÜPHELİYE 25 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Müşteki-şüpheliler arasındaki olayın arsa kiralama meselesinden çıktığı anlatılan iddianamede, adli tıp raporuna göre maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan kurşunun Uzi olarak tabir edilen otomatik silahtan çıktığı, diğer yaralanmalar hususunda kurşunların hangi silahtan çıktığın tespitinin yapılamadığı vurgulandı. Uzi silahın Yunus Aksak tarafından kullanıldığı belirtilerek eyleminin "Olası kastla öldürme" suçunu oluşturduğu belirtilerek 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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