DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de 3 katlı bir kafe alev alev yandı.

ÜMRANİYE'de 3 katlı bir kafe alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu kafede büyük çapta hasar meydana geldi.Çamlık Mahallesi Şht. Burak Kurtuluş Caddesi 120 numaradaki kapalı olan kafenin 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 3'üncü kata ve çatıya sıçradı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı yangında kafede büyük çapta hasar meydana geldi. Öte yandan yangın, çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.Olay yerinden geçen bir görgü tanığı, yangınla ilgili, "Ben buradan geçerken dumanları gördüm. Aşağısı yanıyordu, ilk üçüncü kata çıkıp, çatıya sıçradı. Bir anda çatı tutuştu. O sırada İtfaiye geldi" dedi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------(Amatör kamera)-Çatının alevli şekilde yanma görüntüleri+++-İtfaiye ekiplerinin çalışması -Polis ekiplerinin çalışması-Olay yerinde hazır bekleyen sağlıkçılar-Toplanan vatandaşlar-Röportaj-Genel ve detay görüntüler

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4- BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 7 katlı otelin bodrum katında elektrik panolarının alev almasıyla yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı otelin bodrum katında çıktı.  Elektrik panoları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Otel görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelin üst katlarına duman dolması nedeniyle bazı müşteriler dışarı çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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