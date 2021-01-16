DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldikleri öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile örgütün dağ kadrosunda yer aldıktan sonra İstanbul'a geldikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KADIKÖY'DE BİR GÖZALTIOperasyon yapılan adreslerden biri Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katı oldu. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı belirtilen şüphelinin kaldığı daireye baskın yapıldı. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde aramalar yapıldı. Aramalar sonucu bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

OPERASYONDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDITerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü: ------------------------------Terörle Mücadele Ekiplerinin binaya girişi-Polislerin çevre güvenliği alması-Gözaltına alınan şüphelinin binadan çıkarılışı-Gözaltına alınan şüphelinin polis aracına bindirilişi-Genel ve detay görüntüler

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İTALYA BAŞBAKANI CONTE İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetlerarası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi. İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.

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4- 56 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 21.00'de başlayan kısıtlama pazartesi saat 05.00 itibariyle sona erecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 21.00'de başlayan kısıtlama pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak. Kısıtlamanın başlamasıyla zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'nde uyarılarda bulundu. Kısıtlamadan turistler muaf tutuluyor.

- Oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı