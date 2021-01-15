DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1

15.01.2021 08:54 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:58
DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ocak ayı meclis toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ocak ayı meclis toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda İstanbul'da İmar Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre İstanbul'da bin metrekare üzeri yapılarda ve 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda sarnıç sistemi ile suların toplanması zorunlu hale getirildi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda İstanbul ile ilgili önemli bir karar alındı. İstanbul'da son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle bin metrekare üzerindeki parsellerde, kamu yapılarında, alışveriş merkezi ve  5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda binaları zemin suyundan korumak, bahçe sulamak, otomobil yıkama gibi işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak çatı ve zemin sularının zemin altında oluşturulacak bir sarnıçta toplanması zorunlu hale getirildi. Ocak ayı ikinci meclis toplantısında kabul edilen karar ile ilgili olarak Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İklim değişikliği çerçevesinde yaşanacak çevresel sorunların en başında olanlardan bir tanesi de kuraklıkla karşı karşıya kalma riski. Bin metre üzerinde olan parsellerdeki yapılaşma ve avm gibi büyük yapılarda çatılardaki suyun sarnıçla zeminde kullanılarak kullanım suyu olarak İstanbullulara hizmet etmesi içim imar yönetmeliğinde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin hem çağın şehir tasavvuru açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum Hem de çevresel bilinç açısından çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum İstanbullulara hayırlı olsun" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Demet Şener Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 08:59:07. #1.15#
title