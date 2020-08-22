DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 Ümraniye'de bir işyeri sahibi polisi arayarak işyerinde hırsızların olduğunu söyledi.

Ümraniye 'de bir işyeri sahibi polisi arayarak işyerinde hırsızların olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri o işyerine operasyon yaptı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Dudullu Mahallesi Dudullu Sanayi Sitesi Ersever Sokak'ta bulunan bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre metal kalıp imalatı yapan bir işyerinin sahibi polisi arayarak iş yerine hırsızların girdiğini söyledi. İş yeri sahibi güvenlik kamerasından hırsızların 7 kişi olduğunu tespit ederek, uzun namlulu silah taşıdıklarını ve hala iş yerinde olduklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin bulunduğu çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çevredeki bütün sokaklar kapatılarak, giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Özel Harekat Polisleri iş yerinin kapısını koçbaşı yardımıyla kırarak içeri girdi. Ancak iş yerinin içinde yapılan araştırmada içeride kimsenin olmadığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: DHA