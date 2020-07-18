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ESENLER'DE ÖZEL HASTANEDE YANGIN Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Serdar ALTINTEPE-Soner HASIRCIOĞLU-Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHAEsenler'de bulunan 5 katlı özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde elektrikli bir cihazdan kaynaklı yangın çıktı.

DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
18.07.2020 08:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 08:28

ESENLER'DE ÖZEL HASTANEDE YANGIN 

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Serdar ALTINTEPE-Soner HASIRCIOĞLU-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA

Esenler'de bulunan 5 katlı özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde elektrikli bir cihazdan kaynaklı yangın çıktı. Tedavi altındaki 9 hasta tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Yangın, saat 20.30'da Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı özel bir hastanenin dördüncü katında ilk belirlemelere göre elektrikli bir cihazda başlayan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sebebiyle, tedavi altındaki 9 hasta kısa sürede tahliye edildi. Ekipler yangına, binanın içinden ve merdiven aracıyla camları kırarak dışarıdan müdahale etti. Müdahale sırasında polis ekipleri hastanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 20.30 sıralarında ilçemiz Menderes Mahallesi, Atış Alanı Caddesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin 4. Kat yoğun bakım bölümünde yangın ihbarı alınmıştır. Sözkonusu ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre elektrikli bir cihazda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür. Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, oluşan duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız güvenli şekilde başka servislere tahliye edilmiştir. " denildi. 

Kaynak: DHA

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