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DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1

ESENYURT'ta gece saatlerinde 12 katlı bir binanın dokuzuncu katındaki, dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1
03.07.2020 08:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:01
ESENYURT'ta gece saatlerinde 12 katlı bir binanın dokuzuncu katındaki, dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sıralarda binada mahsur kalan bazı bina sakinleri ise yine itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangın, Akevler Mahallesi'nde gece saat 23.20 sıralarında meydana geldi. 1069 Sokak'ta bulunan 12 katlı binanın dokuzuncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Bina sakinleri bir yandan kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem yangına müdahale etti hem de binada mahsur kalan bazı apartman sakinlerini tahliye etti. Bu sıralarda polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası dairede ise büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de soruşturma başlattı.

YANGIN ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDAEsenyurt'taki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, daireden çıkan alevlerin alt dairelere düştüğü görüldü. İtfaiye'nin yangına müdahale etmek için geldiği sıralarda bina sakinlerinin de panik halinde olduğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------(Cep telefonu görüntüleri)-Alev alev yanan daire-Alevlerin düşmesi-Bina sakinlerinin görüntüsü-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

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3- MAÇKA PARKI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

Cemil ÖZDEMİR/Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte caddelerde ve parklarda yoğunluk devam ediyor. Akşam saatlerinde Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. 

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve havaların da ısınmasıyla vatandaşlar akşam saatlerinde caddelere ve parklara akın etti. Akşam saatlerinde Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Maçka Demokrasi Parkı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının takmadığı görüldü. Öte yandan Maçka Parkı'nda görevli polis ve bekçiler parkta devriye atarken, maske takmayanlara uyarılarda bulundu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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