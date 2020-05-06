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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
06.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:58

SUDAN'DAKİ TÜRK HASTA AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİHaber- Kamera: Şahin BOZKURT, Mertcan ÖZTÜRK, İbrahim MAŞE, Çağrı ÇALIŞKAN, İSTANBUL, -Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi...

SUDAN'DAKİ TÜRK HASTA AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Haber- Kamera: Şahin BOZKURT, Mertcan ÖZTÜRK, İbrahim MAŞE, Çağrı ÇALIŞKAN, İSTANBUL, -Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. 

Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Hartum'a inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaktaki özel kıyafetli görevliler, Alsaaha Hastanesi'nden aldıkları Hanefi Aydın'ı, ambulans uçağa yerleştirdi. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından ambulans uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı. 20.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na ulaşan uçak genel havacılık terminaline iniş yaptı. Burada, ambulans uçaktan alınan Aydın, ambulansa konularak Maltepe Başıbüyük'te bulunan İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına götürüldü. 

BAŞHEKİM AÇIKLAMA YAPTI

Hanefi Aydın'ın durumuyla ilgili açıklama yapan hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Hakkı Cinel: "Hastayı biraz önce kabul ettik. Ambulans içerisindeki değerleri yaklaşık 10 litre oksijen giderken saturasyonu 88'lerde olan bir hasta. Biz biraz sonra genel bir değerlendirme yaptıktan sonra hem yoğun bakımda hem de serviste yeri hazır. Duruma göre karar vereceğiz. Ona göre tedavisi devam edecek. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kovid merkezi olan Başıbüyük'teki binasındayız. Genel değerlendirmeler sonrası hem yoğun bakımda hem de servisimizde yerini hazırlamıştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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