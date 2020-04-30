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3 saatte kontrol altına alınan yangında ekiplerin çalışmaları havadan da görüntülendi.

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
30.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:22

3 saatte kontrol altına alınan yangında ekiplerin çalışmaları havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) İSTOÇ'ta bulunan geri dönüşüm tesisi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında tesiste büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi.

İSTOÇ'ta bulunan Bağcılar Belediyesi'ne ait Ambalaj ve Kağıt Atık Geri Dönüşüm Tesisi'nde saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin bir anda tesisi kapladığını gören görevliler itfaiyeye haber verdi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Önce tesisin bahçesinde bulunan kağıt balyalarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan da görüntülendi.

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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